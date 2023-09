No hace mucho, una IA que desnudaba personas estaba creando polémica desde TikTok. Nudifi (la sucesora de DeepNude) marcó tendencia, demostrando que las IA pueden ser utilizadas de manera cuestionable de forma gratuita y sin garantía de no vulnerar la privacidad y decencia de las personas. Ahora, en vez de enfrentar consecuencias al ser una herramienta muy fácil de explotar con fines maliciosos, comienza a tener competencia. Tal es el caso de Undress app, otra IA que prácticamente es el clon de Nudifi.

Y es que desde el diseño de su portal web, hasta los planes de subscripción que ofrece, Undress app es el calco de Nudifi, intentando disimularlo con muy pocos cambios. Esta web vende la misma idea de una IA capaz de desnudar personas usando fotografías normales.

De modo que sí, es otro dolor de cabeza. Y es uno para cualquiera, sabiendo que existen cada vez más de estas IA tan fáciles de explotar para crímenes o para vulnerar la intimidad de personas, indiferentemente de su posición.

Undress App es peligrosa para ti tanto por su publicidad como por la “legalidad” de su trabajo

A diferencia de Nudify, Undress App no ha tenido la misma campaña de publicidad agresiva desde TikTok. Sin embargo, posee un canal de Telegram desde donde puede irse promocionando, creado con el propósito de “ofrecer soporte directo” a sus usuarios.

Tampoco se salva de dirigirte a otras webs una vez buscas la página desde el navegador de Google. La misma Undress App advierte desde su portal oficial que está asociada a diversas empresas de criptomonedas u otros programas populares. Así que no te extrañe ver que te redirija a sitios desconocidos al intentar acceder a la página. Cabe destacar que hablamos de sitios de dudosa procedencia, no muy convenientes de navegar, usar o descargar la información que contienen.

Como detalle casi chistoso, Undress App “hace lo que puede” por blindarse desde todos los costados sobre la legalidad de su uso. Pone en manos del usuario la responsabilidad de lo que haga con su IA, y además, establece algunas normas en su reglamento que prohíben subir fotos que no han sido autorizadas o que tengan como protagonistas a menores de edad.

Que por cierto, hablando ahora de su base de datos, Undress App afirma que no guarda nada de lo que sus usuarios han creado. Sea cierto o no, lo que sí queda claro es que es una herramienta con enorme potencial para que te metas en problemas. Y es que las denuncias por hacer un mal empleo de estas IA son serias y además, podrían costarte algo más que tu suscripción a la web.

Cómo usar Undress App, la IA capaz de desnudar a personas en fotos

Supongamos que tu intención de usar Undress App es por fines no maliciosos ni cuestionables. ¿Cómo podrías lograr que la IA consiga lo que deseas? Como toda App que se respete, es bastante fácil de gestionar. Si ya te has visto cómo funciona Nudifi, notarás que es prácticamente lo mismo. Si no es el caso, el tutorial a seguir es el siguiente.

Accede al portal web de Undress App.

Crea tu cuenta en la página vinculándola a tu cuenta de Gmail o a tu usuario de Discord .

. Selecciona Launch App .

. Verás que te aparecen varias reglas indispensables que debes aceptar para emplear la IA. Entre ellas: debes ser mayor de edad , utilizar imágenes que tengan autorización previa y aceptar la responsabilidad entera de lo que hagas con el resultado final. Presiona Accept .

, utilizar imágenes que tengan autorización previa y aceptar la responsabilidad entera de lo que hagas con el resultado final. Presiona . Una vez en el editor de imágenes, selecciona la foto que deseas modificar. Para ello, presiona sobre Upload Photo .

. Colorea todas las zonas de la foto que deseas desnudar, y luego de esto, selecciona Undress.

Una vez hecho el proceso de arriba, deberás esperar un poco para que la IA te arroje su resultado. Undress App parece tener menor tráfico que Nudifi, o quizá está mejor optimizada. Lo cierto es que, por el momento, su tiempo promedio de espera es de 2 minutos.

Luego de la espera, tendrás tu imagen. Ten en cuenta que la IA puede que no sea tan precisa a la hora de desnudar, y es capaz de llegar solo a aligerar la ropa de una persona si su vestimenta real es muy recargada.

Además, si la apariencia de dicha persona es andrógina, automáticamente le atribuirá el género femenino con sus características más notables. Aun si es un chico, que tenga rasgos que no lo hagan claramente “masculino” (cabello largo, complexión delgada, etc.) será suficiente para que la IA lo asocie al género opuesto.

¿Deberías darle un voto de confianza a Undress App? No, no y no, las razones son obvias

Quitando del camino la razón más importante de por qué no deberías usar Undress App (que, por sentido común, es la decencia y consideración frente a otras personas que pueden estar en tus fotos); Undress App también tiene otros motivos de peso para no ser una candidata a que la uses con regularidad, o que simplemente te inscribas a su web.

Tu información está en riesgo . Y es que Undress App establece en sus normas de privacidad que compartirá tu información a terceros, que según ellos, son compañías de confianza asociadas.

. Y es que Undress App establece en sus normas de privacidad que compartirá tu información a terceros, que según ellos, son compañías de confianza asociadas. La web te permite subir solo 10 imágenes gratis por mes .

. Tiene varios planes para aumentar el límite de imágenes mensual, pero son caros . El plan Básico cuesta 5,50 dólares y solo te cubre hasta 15 imágenes. Le sigue un plan Estándar que cuesta 17 dólares para 90 imágenes al mes, y un último plan Pro que te permite subir hasta 600 imágenes por un pago mensual de 38 dólares. Cada uno de estos planes te da beneficios extras , como aumentar la calidad de la imagen, disminuir el tiempo de espera, quitar las marcas de agua, etc.

. El plan Básico cuesta 5,50 dólares y solo te cubre hasta 15 imágenes. Le sigue un plan Estándar que cuesta 17 dólares para 90 imágenes al mes, y un último plan Pro que te permite subir hasta 600 imágenes por un pago mensual de 38 dólares. Cada uno de estos planes , como aumentar la calidad de la imagen, disminuir el tiempo de espera, quitar las marcas de agua, etc. Por supuesto, la hemos hecho pasar por WebParanoid y los resultados no han sido nada bonitos. El informante anuncia que Undress App no tiene ni medio año de funcionamiento y además, posee otros sitios web sospechosos asociados en su servidor. En cualquier momento podría desaparecer con tu dinero en el bolsillo sin haberte dado la totalidad del servicio.

Razones suficientes para que desaconsejemos su uso. Mejor piénsatelo bien antes de darle una probada a esta IA. Podría traerte más problemas que beneficios.