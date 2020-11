Una de las aplicaciones para ligar más populares es Tinder. Una app que sirve para conocer gente, pasártelo bien e incluso encontrar pareja estable. Además, debido a su éxito el equipo detrás del desarrollo de esta app no para de lanzar actualizaciones para mejorar su app.

Por ejemplo, ahora puedes hacer videollamadas en Tinder, un paso más para aumentar el número de usuarios de la mejor aplicación para ligar. Eso sí, si quieres ser un verdadero seductor, hay una serie de detalles a tener en cuenta.

Trucos y consejos para ligar en Tinder

Antes de comenzar, hay que tener en cuenta una de las pocas ventajas que ofrece la pandemia: el confinamiento. Cuando la gente está aburrida en casa coge más el móvil. Y el número de usuarios de Tinder durante el confinamiento aumentó de forma considerable.

O lo que es lo mismo: tendrás más oportunidades para ligar. Así que, independientemente de que te toque quedarte en tu casa unas semanas para esquivar el chaparrón del COVID-19, o tengas la suerte de poder hacer una vida más o menos normal, no te pierdas estos trucos para ligar más en Tinder.

La foto de perfil es vital

Esto te puede parecer una tontería, pero la gente hace verdaderas aberraciones. Si tú quieres ligar, ¿por qué tienes a tu perro o gato en la foto principal? Puede que algún amante de los animales se sienta mínimamente interesado, pero la norma general es que se te tiene que ver a ti.

Y has de salir bien, nada de fotos de tus partes íntimas, fotos con mujeres (no, no te van a ver como un ligón, sino como un pardillo que presume de lo que no puede tener)… Una foto tuya, sin más. ¿Te ves guapo? Puedes poner de foto principal una en la que tu rostro sea el protagonista. O igual prefieres una de cuerpo entero. Vestido, evidentemente…

Por último, es muy importante completar el álbum de fotos que te ofrecen. Pon varias fotos tuyas, además aquí sí que puedes poner alguna foto con tu mascota, disfrutando de algún hobby…

Tu perfil tiene que ser sincero

Otro elemento muy importante es el perfil. Debes rellenar todos los apartados con sinceridad, ya que así encontrarás gente afín a tus intereses. De nada va a servir que pongas que te encanta la escalada si jamás te has subido a un árbol siquiera. Más que nada, porque cuando alguien te haga un match y acabéis hablando, en el momento en el que surja el tema quedarás en evidencia.

Hacer chistes en tu perfil es una excelente idea, pero con moderación. Hay que ser divertido, eso a las personas les encanta, pero sin pasarse. Eso de poner un chiste en tu perfil no va a tener ningún efecto positivo. Pero una frase ingeniosa, o algo que descoloque totalmente puede atraer mucho la atención. Con buscar en Google “los mejores perfiles de Tinder”, sabrás mejor a lo que nos referimos.

Cómo hacer matches o a quién

Puede que te cueste al principio, pero sé un poco selectivo. De nada te servirá hacer match a todos los perfiles que encuentres, ya que al final te puedes llevar una gran decepción si no responden todos como esperabas.

Lo mejor es que hagas un match a quién te atraiga realmente, ya sea por sus fotos de perfil, lo que indica en su biografía… Y, muy importante, el Super Like es el match más importante. Pero debes saber usarlo.

Ten en cuenta que, cuando te hacen un Super Like, recibes una notificación. Así que úsalo con aquella persona que te interese realmente (especialmente si tienes la versión gratuita, que permite un Super Like diario).

Cómo conseguir más videollamadas

Una de las funcionalidades más interesantes de Tinder, es la posibilidad de hacer videollamadas. Y, ahora es más fácil que nunca, si sabes cómo conseguirlas. Primero, es cierto que en alguna rara ocasión te puede funcionar, pero en la mayoría de casos si invitas a alguien a tener una videollamada subida de tono, el fracaso será rotundo.

Lo que hay que hacer es ser natural. Por ejemplo, conoces a una persona que tiene unos gustos e intereses parecidos. Pues ahí puedes atacar diciendo que le quieres enseñar tu colección de música, o hacer una videollamada para que vea tu gimnasio… Las posibilidades son variadas, pero como te hemos dicho, nunca debes forzar la situación.

También será más fácil conseguir una videollamada si vuestras conversaciones son divertidas y relajadas. Mejor hacer reír a tu interlocutor/a y cuando veas que hay feeling, intentar hacer una videollamada.

Qué tratar en una conversación para quedar

Por último, pero no menos importante, están los temas de los que hablar para conseguir quedar. Olvídate del coronavirus, nada de tragedias que quitan las ganas de hacer nada. En principio deberías buscar personas afines a ti, por lo que tendréis actividades y hobbies en común que os permitirán hablar de estos temas.

Tampoco hables de temas banales como el tiempo, como mucho pásalos por encima con algo estilo “pues ayer llovió y no pude ir a hacer surf”, pero nada de ya están bajando las temperaturas por lo que mejor coger siempre la chaqueta…

Si no tenéis gustos afines, y hay atracción física, el primer paso ya está dado, pero una buena conversación es vital para conseguir quedar. Y aquí es donde deberás ser divertido/a, seguro/a de ti mismo y tener personalidad.

Podéis hablar de ese restaurante que tanto te gusta, y luego invitarla/o a cenar y así lo conoce. O hablarle de ese lugar al que vas a relajarte escuchando las olas para más tarde insinuar que te gustaría que lo viera. Opciones hay muchas, pero sobre todo, ten seguridad.

Y, aunque debería ser evidente: limita el radio de acción de Tinder a los kilómetros reales que puedas recorrer para conocer gente. Evidentemente recibirás menos matches, pero es mucho más probable que puedas quedar con esa persona que se siente atraída por ti.