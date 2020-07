Tinder es una aplicación para conocer personas, empecemos por ahí. Que algunos le den un uso distinto es diferente. Y sí, en la mayoría de los casos se usa solo para ligar pero esto no necesariamente tiene que ser así, también puedes hacer amistades o, ¿por qué no? Conseguir pareja.

Hoy más que nunca, con el distanciamiento social y lo ocupada que es la vida de muchos, Tinder puede ser la solución para conocer personas interesantes. Pero… ¿qué debes hacer para poder encontrar el amor en Tinder? Para saberlo, primero es necesario aclarar para qué sirve esta aplicación.

¿Para qué sirve Tinder?

No hay una norma establecida para el uso de Tinder, por lo que podríamos decir sin temor a equivocarnos que sirve para lo que sea que estés buscando. Por supuesto, siempre y cuando haya personas que busquen lo mismo que tú y con quienes hagas match.

Por otro lado, la gran duda de si Tinder sirve para conseguir pareja o no muy probablemente se deba a que, como en la vida diaria, encontrar pareja es realmente complicado, ya que no solo se trata de encontrar a alguien que te guste sino con quien te puedas llevar bien y con quien compartas gustos similares; por mencionar algunos de los requisitos.

¿Es muy difícil encontrar pareja en apps como Tinder?

A veces, conseguir pareja en Tinder parece ser una tarea tan complicada que resulta casi imposible. Por esa misma razón, muchos terminan desistiendo y solo buscan algo fácil. Terrible error, ya que Tinder como el resto de aplicaciones que sirven para conocer personas, depende de su comunidad. Por lo que, si la mayoría solo busca algo fácil, conseguir una pareja se hará cuesta arriba.

Pero aún así no hay que perder la esperanza. Mejor hazte esta pregunta: ¿a cuántas personas has conocido a lo largo de tu vida y con cuántas has hecho una conexión real? Pocas, seguramente. Y eso hablando de amigos íntimos, pero si quieres encontrar una pareja es el doble de complicado. Por lo que Tinder realmente no es muy diferente de la vida real.

Lo único que necesitas para conseguir pareja en Tinder, o donde sea, es esto

Con lo que te hemos comentado hasta ahora no queremos desmotivarte, todo lo contrario, queremos hacerte entender que la clave está en seguir intentándolo hasta que des con la persona indicada. No hay un truco mágico. Tinder, al igual que otras aplicaciones de citas, simplemente es una herramienta moderna que te ayuda a conocer personas sin importar en dónde te encuentres, y eso es algo bueno, muy bueno. Y por si quedan dudas, las claves para conseguir pareja son:

Tener claro lo que buscas .

. Mantener una actitud positiva .

. Y, lo más importante, ¡no desistir!

Aunque haga falta interactuar con 100 perfiles, tarde o temprano la persona indicada aparecerá. Y esto no quiere decir que Tinder sea una mala opción, simplemente es así como funcionan las cosas para conocer gente, tanto dentro como fuera del Internet. Nosotros conocemos gente en nuestro entorno que sí ha encontrado pareja en Tinder.

¿Cómo ha sido tu experiencia con Tinder?

Más allá de las recomendaciones que te podamos dar, cada persona es un mundo, por lo que las experiencias que has tenido en Tinder pueden ser de lo más diversas. Por eso, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Para ti ha sido fácil conectar con la gente a través de Tinder o sigues buscando?

Además, si ya has conseguido pareja sería muy útil si nos cuentas qué es lo que más te ha funcionado, cuál es tu consejo. Quién sabe, quizás esas recomendaciones le sean de gran ayuda a alguno de nuestros lectores.