Con un total de 27 canales en directo totalmente gratuitos, la plataforma Rlaxx TV aterriza en España para competir con Pluto TV o Tivify. Como otras aplicaciones de su estilo, Rlaxx TV genera ingresos a partir de los anuncios que te muestra intermitentemente en sus canales. No ofrece ningún tipo de suscripción de pago y puedes usarla sin siquiera registrarte.

Además de poner a tu disposición contenido en directo, Rlaxx TV también te brinda contenido bajo demanda a lo Netflix, por lo que es sin dudas una de las mejores aplicaciones para ver series y películas gratis. Ahora mismo, la plataforma solo está disponible para televisores inteligentes con Android TV, Fire TV y Apple TV. No tiene app para móviles ni para web.

Si te interesa Rlaxx TV para ver televisión gratis en tu Smart TV, enseguida te contamos qué canales ofrece y otras cosas que debes saber de la plataforma.

Todos los canales que puedes ver en Rlaxx TV gratis

Rlaxx TV es una app de origen alemán que, con anuncios de por medio, te permite ver los siguientes canales por streaming sin pagar nada:

rlaxx True Crime

Vevo Pop

#CS – Conexión Surfing

rlaxx Naturaleza

Garage TV

Anima Kids

rlaxx Documentales

Thrill One

Gusto TV

WPT – World Poker Tour

Comedy Dynamics

Life on the Edge

The Boat Show

Music Baeble

Motor Racing

Drink TV

Skuff TV

NYX Channel

Horizon Sports

Wness TV

Skwadl

Channel Fight

Young Hollywood

Duck TV

Power Nation

Nosey

Revry

Como puedes ver, hay muchos canales temáticos donde las 24 horas pasan contenidos de un mismo tema en específico, como el póker, la naturaleza, el surf, el género “true crime”, etc. También está el canal Vevo Pop donde puedes ver los vídeos musicales más populares del momento (algo así como el MTV clásico).

Muy fácil de usar y sin mucha publicidad, aunque con “peros”

La app de Rlaxx TV es como la de cualquier servicio de streaming de calidad. Es sencilla, muy fácil de usar, no requiere registro y te muestra todos los contenidos disponibles sin complicaciones. En la parte superior de la misma, puedes elegir si quieres ver TV en directo, la Guía de canales o el contenido A la carta. Luego, con tan solo desplazarte hacia abajo y lateralmente puedes seleccionar lo que quieres reproducir.

Es importante destacar que la mayoría de contenidos en Rlaxx TV están en inglés. Solo hay unos pocos canales que están doblados enteramente al español, así que ese es un gran problema que esperamos que solucionen pronto. No olvidemos que esta plataforma recién está llegando a España y, siendo gratuita, es normal que aún no tenga todo su contenido doblado.

Otro problema de Rlaxx TV en cuanto a su contenido es que no tiene muchas opciones para ver series y películas. De hecho, sus canales gratuitos no suelen ofrecer este tipo de contenido durante la emisión diaria. Si tienes Netflix, Prime Video o Disney+, evidentemente esto no será un problema para ti, pero de seguro habrá muchas personas que lleguen a Rlaxx TV buscando algo como esto.

Por último, hay que mencionar que los anuncios no son muy molestos ya que no duran mucho. Aparecen de repente en los canales y en el contenido bajo demanda, como en la televisión tradicional. Varios de ellos promocionan otros canales gratis de la plataforma, por lo que te permiten descubrir más contenido.

Descarga gratis Rlaxx TV para tu Android TV o Apple TV

Para pasar el rato o para poner algo en el televisor mientras haces otra cosa, Rlaxx TV está genial. Es una buena alternativa a servicios como Pluto TV o Tivify, pero jamás competirá con titanes como Netflix, Disney+, etc.

Si quieres probarla (después de todo es gratis y ni te pide cuenta), está disponible para Android TV, Apple TV y Fire TV. Pronto también estará disponible en móviles a través de Google Play Store y App Store.