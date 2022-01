Las suscripciones están por todos lados. Hoy en día gran parte del contenido que consumimos es facilitado por servicios de streaming. Y, en algunos de ellos, debemos pagar una suscripción mensual para continuar usándolos. Era solo cuestión de tiempo para que las redes sociales también comenzaran a cobrar por contenido. Instagram ya está probando un nuevo servicio de suscripción y todo parece indicar que no será la única red social en hacerlo, ya que se ha revelado que TikTok también quiere que pagues para disfrutar de contenido exclusivo.

TikTok prueba un servicio de suscripción para creadores de contenido

TikTok sigue siendo la red social del momento. El rápido ascenso que experimentó la joven plataforma desde su lanzamiento la ha llevado a convertirse en la app más descargada de todo el mundo. Esto ha generado que muchos influencers y creadores de contenido vean en esta red social una oportunidad para obtener buenos ingresos.

Aunque ya existen maneras de ganar dinero en TikTok, la realidad que la plataforma no cuenta con un sistema de monetización establecido, hasta ahora. Pues bien, el medio The Information ha revelado que TikTok se encuentra probando una nueva función que le permitirá a los influencers o TikTokers cobrar una suscripción a sus seguidores. Esta información fue aportada al medio por un portavoz de la marca (cuyo nombre no ha sido revelado) quien no ofreció más detalles sobre esta nueva función.

¿Cuándo se lanzarán oficialmente las suscripciones de TikTok?

Lamentablemente, se desconoce cuáles son los usuarios que están probando esta nueva característica de TikTok. Tampoco sabemos el precio que tendrán dichas suscripciones o cuando llegarán oficialmente a la app. Probablemente, esta información ha sido revelada intencionalmente como respuesta al reciente anuncio de las suscripciones de Instagram.

Por ello, es posible que lo de TikTok aún se encuentre en fases muy tempranas de desarrollo, a diferencia de su principal competidor que ya está probando la suscripción por contenido en un grupo pequeño de usuarios de Estados Unidos.

Y a ti… ¿Te gustaría cobrar una suscripción para que puedan ver tu perfil de TikTok? Pues mientras esperas a que se lance esta nueva función te recomendamos que le eches un vistazo a este artículo en donde explicamos cómo conseguir más seguidores en TikTok.