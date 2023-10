8 servicios de streaming que sí permiten compartir tu contraseña

Con el aumento de las tarifas de las plataformas de streaming más famosas y la enorme variedad de opciones que hay disponibles, es lógico que las personas empezaran a compartir sus cuentas de servicios de streaming. Sin embargo, empresas como Netflix y Disney decidieron tener cero tolerancia a esto y bloquearon la posibilidad de compartir contraseñas. Pero eso no significa que todos los servicios funcionen así, aquí te traemos 8 servicios de streaming que sí permiten compartir contraseña.

Hulu, una buena opción con contenido de calidad

Cuando se habla de grandes plataformas de streaming es imposible no mencionar a Hulu, principalmente por la trayectoria de la misma y por la calidad de su contenido. En Hulu puedes encontrar películas ganadoras del Oscar como Parasite, películas nominadas al Oscar como Triangle of sadness y películas que deberían haber estado nominadas al Oscar como Bob’s Burgers: The Movie.

Y lo más importante para este artículo, con Hulu puedes compartir tranquilamente la contraseña de tu cuenta para que otras personas puedan usarla. Con el pago de una suscripción se pueden crear hasta 5 perfiles desde los cuales pueden ingresar varios usuarios, así que queda a la perfección en esta lista.

Max, una plataforma que aún no se ha unido a la restricción de cuentas

Max, anteriormente conocida como HBO Max, es una opción bastante buena con un catálogo lleno de clásicos de Warner como la saga de Harry Potter. También cuenta con películas clásicas y modernas del universo de DC. Sin dejar de mencionar series superexitosas como Euphoria, Game of Thrones y por supuesto, The last of us.

Si ingresas en la página web de Max podrás ver un mensaje que te dice que no deberías compartir tu cuenta. Sin embargo, la plataforma no hace ningún verdadero intento para detener esto, más allá de esa advertencia. Así que, si estás dispuesto a pasar por alto esa recomendación de la página, pues no hay nada que te evite compartir tu contraseña con otras personas.

Shudder, la plataforma del terror que puedes compartir con quien quieras

Si eres un amante del terror que está buscando una buena colección de películas de miedo para Halloween o para cualquier época del año, Shudder es la plataforma perfecta para ti. Disfruta de los clásicos del horror como Ring y Hellraiser o mejor prepárate para algún film reciente que aún no hayas visto como Bad Things o V/H/S/85.

Y lo que hace que esta plataforma esté en esta lista es que puedes compartir tu contraseña con quien tú lo desees. No importa si están en la misma casa que tú o no a diferencia de otros servicios que sí te exigen eso. Por ahora, Shudder está disponible para esparcir el miedo a varias personas, incluso si usan una misma cuenta.

Prime Video, una cuenta que puedes compartir, pero con cierta cautela

Prime Video es el hogar de series que han maravillado al mundo, como la popular y oscura historia de superhéroes, The boys. Y títulos muy interesantes como el documental de Michael Jordan, Air o la increíble historia de Sound of Metal. Sin duda es un sitio con un catálogo muy llamativo, pero debes tener cuidado si quieres compartir tus credenciales de Prime Video, ya que estas están ligadas a tu cuenta de Prime Shopping.

Es decir, si no tienes completa confianza en esa persona a la que planeas compartirle tu cuenta de Prime Video, será mejor que no le des tus credenciales. En su lugar puedes optar por la función Invite Users de Prime, la cual te permite invitar a otras personas a disfrutar contenido de Prime Video, sin que tengan acceso a los datos de tu cuenta.

Sin embargo, esto solo funciona dentro del hogar con otros usuarios de Prime, si quieres compartir tu cuenta con alguien fuera de tu casa, tendrás que asegurarte de que puedes confiarle tus credenciales.

Paramount+, otra opción que no pone barreras a la hora de compartir contraseñas

De seguro que ya has visto un montón de clásicos que fueron distribuidos por Paramount como Titanic o Shrek, por ejemplo. Pues Paramount+ es el lugar donde puedes encontrar todas estas películas. Y en el futuro se planea que esta plataforma de streaming sea el único lugar a través del cual puedas acceder a sus producciones. Así que si no tienes una cuenta de Paramount+, sería buena idea hacerse con una pronto.

O podrías simplemente pedirle a algún colega que te comparta su contraseña de Paramount+. No debería haber problemas, ya que esta plataforma no tiene ninguna limitación a la hora de compartir contraseñas. Al igual que otras plataformas, te recomiendan en su sitio web, que solo compartas tu cuenta con familiares cercanos, pero la verdad es que puedes compartirla con quien tú quieras. Eso sí, solo puedes crear hasta 6 perfiles por cuenta, así que tampoco la estés repartiendo a todo mundo.

Paramount+ Price: To be announced

Apple TV+, puedes compartirla con quien tú quieras, pero ten cuidado a quien eliges

Apple TV+ es una plataforma que, a pesar de que no es la más antigua, cuenta con un catálogo realmente amplio. Aquí puedes encontrar títulos como los especiales de Halloween y navidad de Charlie Brown, The tragedy of Macbeth y por supuesto la película que puso a Apple TV+ en el mapa, CODA.

Todas estas maravillosas películas puedes compartirlas con quien desees, pero ten cuidado a quien escoges. Esto te lo decimos debido a que, al igual que con Amazon Prime, las credenciales de Apple TV+ son las mismas que las de Apple ID. Así que, si vas a compartir esta información con alguien, asegúrate de que sea alguien que no vaya a aprovecharse de ti.

Lo mejor de compartir Apple TV+ es que hasta 6 usuarios pueden usar una cuenta al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema.

Peacock, no es una opción muy popular, pero es perfectamente válida

La plataforma de streaming de la cadena NBC, Peacock, no es la más popular entre las opciones que hay disponibles, sin embargo, no es una mala opción. Esta cuenta con una gran cantidad de títulos famosos y de calidad como la saga de Jurassic Park. También posee títulos nuevos como la serie de Twisted Metal con Anthony Mackie.

Compartir cuentas de Peacock no es para nada un reto, ya que a pesar de que la página te recomienda no hacerlo, la verdad es que no tienen alguna medida contra ello. Así que, si quieres que tus amigos y familiares puedan empezar a ver contenido de esta plataforma, bastará con prestarles tu cuenta y contraseña. No importa si están en tu misma casa o no.

Mubi, la casa del cine independiente

Si estás buscando algo más que películas taquilleras y éxitos en redes, te presentamos Mubi. Este servicio de streaming se enfoca más en las producciones independientes y en el cine de culto. Aquí podrás encontrar títulos muy interesantes como Aftersun y Leila’s brothers, pero igual también encontrarás excelentes clásicos del cine de culto como El Padrino, El resplandor y Los Sopranos.

En cuanto al compartir cuentas, pues no hay gran inconveniente, esto se debe a que no hay ningún tipo de restricción en ese aspecto. La única limitante que de verdad llama la atención es el hecho de que solamente puede haber dos personas usando la cuenta al mismo tiempo. Si alguien más quiere usar la cuenta, tendrá que esperar a que alguno de esos dos se desconecte.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de los 8 servicios de streaming que sí permiten compartir tu contraseña. Esperamos que te haya sido bastante útil y que ahora sepas mejor que plataforma adquirir para poder ver tus series y películas favoritas. Si tienes alguna duda o quieres contarnos sobre alguna opción que no pusimos en esta lista, deja tu comentario en la sección de abajo para que podamos leerte.