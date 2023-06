Aunque todavía la TV tradicional no ha muerto, definitivamente las plataformas de streaming son las reinas del contenido audiovisual. Tener millones de horas de contenido disponible en cualquier momento y a la carta es demasiado cómodo, así que no había forma de que no se volvieran populares.

Tanto ha sido el éxito de plataformas como Prime Video, HBO Max, Netflix (con todo y lo malo) y demás, que incluso el mercado deportivo se está abriendo a ellas. Los principales referentes en este nicho específico son DAZN y Star+, dos plataformas donde puedes encontrar muchísimo contenido deportivo tanto grabado como en directo. Ahora, una nueva compañía se suma a esta moda y es nada menos que el equipo más grande de España: el Real Madrid, que con RM Play ahora tiene su propio «Netflix» para que disfrutes contenido del club.

RM Play ofrece hasta 700 horas de contenido sobre el club merengue, aunque cojea en algo importante

Aunque el Real Madrid cuenta con su propia aplicación oficial para móviles desde hace años, el club decidió darle un giro adicional a la tuerca. A riesgo de que una canibalice a la otra, el club español presentó RM Play.

RM Play es una plataforma de streaming como Netflix y compañía, pero con más de 700 horas de contenido exclusivo sobre el Real Madrid. Por supuesto, todo lo que encontrarás en la app podrás verlo bajo demanda, eligiendo qué quieres ver en cada momento.

Gran parte de este contenido estará disponible gratis, aunque tenemos una mala noticia para ti: RM Play no te permitirá disfrutar en directo de los partidos del equipo merengue. Leer esto seguramente te mosqueó un poco (también a nosotros), pero al menos podrás disfrutar del canal Real Madrid TV cuando quieras. ¿Qué otras cosas incluye? Te dejamos la lista presentada por el club:

Contenido gratis:

Información de actualidad sobre las selecciones del Real Madrid: resúmenes de partidos, entrevistas, conferencias y especiales sobre el equipo.

sobre las selecciones del Real Madrid: resúmenes de partidos, entrevistas, conferencias y especiales sobre el equipo. Adelantos y acceso al primer capítulo de todas las series originales del club.

del club. Acceso a Real Madrid TV en directo , el canal oficial del club, tanto en su versión española como internacional.

, el canal oficial del club, tanto en su versión española como internacional. Podrás ver todos los informativos del Real Madrid de los últimos 15 días bajo demando.

bajo demando. Acceso al archivo histórico con resúmenes de los últimos 15 años del equipo principal.

Contenido de pago (cuenta Madridista prémium – 35 euros al año):

Todo el contenido de la versión gratuita.

Retransmisiones a la carta de partidos completos (recientes e históricos, aunque no en directo).

(recientes e históricos, aunque no en directo). Acceso a todos los capítulos de las series producidas por el club.

producidas por el club. Contenido exclusivo para los «Madridistas prémium» que se irá revelando poco a poco.

¿Cómo descargar RM Play y en qué plataformas está disponible?

Como cabría esperar de cualquier plataforma en streaming (más de un club tan importante en el mundo), RM Play está disponible en multitud de plataformas: Android, iOS, ordenadores (web), Apple TV, Amazon Fire TV y Smart TVs Samsung y LG.

La disponibilidad de la aplicación es global, así que podrás disfrutarla desde cualquier rincón del planeta. No obstante, el contenido disponible no es el mismo en todos los países (hay restricciones locales).

Ahora, ¿cómo puedes instalarla en tu móvil? Tan sencillo como ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, descargarla y ya, pues está tanto en la Play Store de Android como en la App Store de iOS.