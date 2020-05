¿Alguna vez quisiste usar un filtro de Instagram y te diste cuenta de que la característica no funcionaba? Tranquilo, no eres el único que ha pasado por esto. Sin duda alguna, estamos hablando de una situación desagradable. Así que en esta oportunidad, te diremos cuáles son los móviles en los que no funcionan los filtros de Instagram. ¡Revisa si el tuyo aparece en la lista!

Ojo, antes de que veas la lista de móviles incompatibles con esta función de Instagram, debes estar seguro de que la versión de tu aplicación esté actualizada. Los filtros se introdujeron en la versión 10.21.0, así que si usas una versión anterior no tendrás acceso a ellos.

Móviles Android en los cuales no aparecen los filtros de Instagram

Si la aplicación está actualizada, entonces puede que sencillamente tu teléfono no sea compatible. Échale un ojo a la siguiente lista y comprueba si tu móvil soporta esta función o no:

Alcatel 1X

Alcatel OneTouch Idol 3

Alcatel One Touch pop c5

Alcatel One Touch c7

Alcatel One Touch pop c9

Alcatel OneTouch Fierce

Archos 40b Titanium

Hisense F16

Huawei P7

Huawei P8

Huawei Y550

Huawei Y5 2018

Huawei G730

HTC Desire 820

LG G4 Stylus H635

LG K4

M4 SS4020

Moto C

Moto E5 Play

Moto X (el del año 2015)

Moto G 1ª generación

Samsung Galaxy Ace Style

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy J4 Core

Samsung Galaxy J4 Plus

Samsung Galaxy J2 Prime

Samsung Galaxy J2 Pro

Samsung Galaxy J3

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7 Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 Mini

Samsung Galaxy Tab S 10.5

Samsung Galaxy Tab 3

Samsung Galaxy Tab 4

Sony Xperia M2

Lenovo A850

Lenovo S960

ZTE Blade L2

ZTE Blade V6

iPhone no compatibles con los filtros de Instagram

Al igual que sucede con algunos Android, los siguientes iPhone no son compatibles con los filtros de Instagram:

iPhone 3

iPhone 3S

iPod Touch 5G

iPhone 4

iPhone 4S

¿Por qué no son compatibles y qué otros móviles podrían no tener los filtros de Instagram?

Además de todos los móviles que mencionamos anteriormente, puede que haya otros que tampoco puedan tener los filtros de Instagram. Todo depende de la versión del sistema operativo que esté ejecutando.

Requisitos para usar los filtros de Instagram en Android

Si tu Android cumple los siguientes requisitos, entonces deberías poder usar los filtros de Instagram sin problemas (siempre y cuando no esté en la lista de arriba):

Tener Android 5.0 o una versión posterior. Así que si tu móvil ejecuta Android 4.0, por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es actualizar. Eso sí, debes tener en cuenta que dependiendo de la antigüedad de tu móvil, el fabricante podría haber finalizado el soporte para las versiones más recientes de Android. Puedes optar por una ROM personalizada o bien cambiar de móvil por uno más nuevo.

Requisitos para usar los filtros de Instagram en iOS

¿Tienes un móvil de Apple y quieres saber si es compatible con los filtros faciales? Entonces debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una versión de iPhone superior al 4S. Pero si tienes un iPhone más actual que el 4S y los filtros no te funcionan, actualiza el móvil a iOS 9.3.5 o alguna versión más reciente.

Y a ti, ¿qué te parece la lista de móviles no compatibles con los filtros de Instagram?