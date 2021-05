Algunos dicen que somos lo que comemos y realmente no hay nada más cierto que eso. La salud de tu cuerpo depende en gran medida de cómo y con qué lo alimentas. Si comes comida basura a diario, no esperes que tu organismo tenga las mejores energías y defensas para encarar una enfermedad. Pero si te alimentas con comida sana y nutritiva, y aparte haces ejercicio, te sentirás mucho mejor, con más energía y tu cuerpo podrá afrontar cualquier enfermedad de la mejor manera. ¡Es así de simple!

El problema es que, con la gran variedad de alimentos y platos que existen, a veces es difícil discernir entre qué es sano y qué no. Además, no todos los organismos reaccionan de la misma manera a un tipo de comida. Lo que a algunos puede funcionar, a otros no. Y si tienes una meta específica con tu cuerpo, como aumentar la musculatura, la cosa se complica aún más pues hay alimentos que te ayudarán a alcanzar tu objetivo más rápido y otros que no tanto.

Por suerte, todas estas dudas las puedes resolver fácilmente con la aplicación MoodBites; una herramienta que te dice cómo te afecta lo que comes y que puede mejorar tu calidad de vida.

MoodBites rastrea lo que comes y los síntomas para detectar alergias u otros problemas

MoodBites es una aplicación que rastrea lo que comes. Básicamente es un diario donde anotas lo que has comido y cómo te has sentido después de hacerlo. La app lleva un registro detallado de toda esta información para decirte qué alimentos te hacen bien y cuáles no. De hecho, es capaz de realizar proyecciones para indicarte cómo una comida te puede afectar en el futuro en base a tus registros pasados.

Si sufres de alergias, problemas intestinales, trastornos autoinmunes o intolerancias, esta aplicación es perfecta para ti pues te permitirá rastrear todo lo que comes y ver cuáles son tus alimentos prohibidos de acuerdo a los síntomas experimentados. Así, evitarás que tu condición empeore por insistir en comer un alimento que te hace mal. Eso sí, la información que te ofrece MoodBites no es médica: es simple estadística y su fiabilidad depende mucho de que anotes bien lo que comes con sus síntomas respectivos.

Aun así, los datos que obtendrás con MoodBites no son definitivos. Siempre consulta a un médico profesional si tienes alguna duda sobre tu salud o si deseas modificar tu dieta. De todas formas, MoodBites es una excelente herramienta complementaria, así que pruébala ya.

Cómo usar MoodBites para rastrear la digestión, la dieta y las comidas

De momento, MoodBites solo está disponible en inglés, por lo que puede que te confundan algunas de sus opciones. Para que aprendas a sacar el máximo provecho de ella, aquí tienes una breve guía de cómo usarla:

Al abrir por primera vez MoodBites, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google o Facebook.

con tu cuenta de Google o Facebook. Tras ingresar en la interfaz principal, pulsa el botón amarrillo “+” para empezar a crear tu diario de comida.

para empezar a crear tu diario de comida. Para anotar una comida, pulsa en Add food .

. Aquí tendrás que introducir qué comiste, qué ingredientes tenía y a qué hora comiste. Al momento de ingresar esta información deberías escribir en inglés los nombres de los alimentos (usa DeepL o Google Translate para ello) para elegir las opciones predeterminadas, aunque la app puede registrar los nombres en cualquier idioma.

Luego de que pasen unas horas, registra cómo te ha hecho sentir la comida en Add mood . En esta opción tendrás qué elegir del 1 al 5 cómo te sientes, cómo estás de energía y cómo está tu digestión. Adicionalmente, puedes agregar algunos síntomas.

. En esta opción tendrás qué elegir del 1 al 5 cómo te sientes, cómo estás de energía y cómo está tu digestión. Adicionalmente, puedes agregar algunos síntomas. Después de agregar esta información, puedes abrir la comida que anotaste antes para ver un gráfico de qué tan bien o mal te ha caído ese alimento.

Y ese es el principio básico de la app. Lo ideal es que registres absolutamente todas las comidas y tus reacciones a las mismas para llevar un seguimiento más avanzado y fiable.

En la parte de abajo de la app tienes cuatro opciones (sin contar el botón “+”) que te pueden resultar útiles. La primera de ellas (de izquierda a derecha) te muestra artículos sobre comida y salud, la segunda es el panel principal del diario, la tercera es un calendario donde puedes revisar lo que has comido en determinadas fechas y la última (es de pago) te permite saber cómo te afectará una comida en el futuro con proyecciones estadísticas.

MoodBites próximamente agregará un sistema de logros para animarte a comer saludable, así como una opción de dietas. Sin embargo, por ahora esto es todo lo que ofrece la aplicación. Coméntanos… ¿qué te parece MoodBites?