¿Tienes algún dispositivo de Xiaomi que utilizas para medir tu condición física y usas la app Mi Fit? Entonces que no te sorprenda si de repente esta aplicación desaparece de tu móvil, pues Xiaomi la dio de baja y ya no existe. ¿Eso significa que perderás todos tus datos? Para nada, solo está cambiando su identidad porque la app Mi Fit cambió de nombre y ahora se llamará Zepp Life.

Zepp Life no cambia nada de Mi Fit, solo el nombre

Xiaomi es un gigante tecnológico que tiene más de 85 marcas registradas, divididas en distintos nichos de mercado que son difíciles de imaginar. Esto tiene sus ventajas, pero también sucede que tanta fragmentación a veces confunde.

Una prueba de ello sucede con los wearables de Xiaomi, que son fabricados por Huami (que internacionalmente se llama Zepp Healt), pero se venden bajo tres marcas, dependiendo del mercado: Xiaomi, Zepp y Amazfit (Huami). Ese problema se extrapola a las aplicaciones de seguimiento de actividad física, pero parece que Xiaomi se dio cuenta de su error. ¿Qué es lo que están haciendo? Unificar poco a poco.

El primer paso lo dieron al renombrar la app de Amazfit a Zepp y permitir vincular dispositivos de ambas marcas a esa aplicación. Ahora, la app Mi Fit de Xiaomi sufre un cambio similar, pues pasa a llamarse Zepp Life.

En cuanto a funcionalidades, la «nueva» aplicación será únicamente un rebranding, pues mantendrá su mismo estilo gráfico y funcionalidades que cuando se llamaba Mi Fit. Sin embargo, Zepp Life tendrá mayor compatibilidad, ya que será compatible con los Xiaomi Watch, Xiaomi Band y sus pares Amazfit (Huami / Zepp).

Por cierto, el rebranding será progresivo: ya cambió de nombre en la Play Store, pero lo hará en tu móvil dentro de unos días o semanas. Este cambio aplicará para todos los mercados, aunque todavía persiste la fragmentación de aplicaciones.

Xiaomi Sports Health / Mi Fitness seguirá en desarrollo, continua la fragmentación

De la mano con lo anterior, el año pasado Xiaomi anunció el lanzamiento de Xiaomi Sports Health en China, una app que mezcla funcionalidades de Xiaomi Wear, Mi Fit y Mi Health en un solo lugar. Esta se lanzó al mercado internacional como Mi Fitness y no es la misma Mi Fit que hoy desaparece.

Xiaomi habló un poco sobre el futuro de esta aplicación. ¿Qué dijeron? Que seguirá en desarrollo, pronto recibirá nuevas funcionalidades y que no está en los planes de la compañía que desaparezca.

Diferente a Mi Fit / Zepp Health, Mi Fitness es una aplicación mucho más completa. Es compatible con todos los relojes y pulseras bajo la marca Xiaomi (con los Amazfit no) y registra las mismas cosas, pero su foco se postra sobre otros dispositivos: básculas, caminadoras eléctricas, bicicletas estáticas, elípticas y demás implementos de entrenamiento con los que cuenta la marca.

De ellos registra otros datos más completos que no se pueden medir con los dispositivos wearables, lo que medianamente podría justificar el que sea una aplicación aparte. No obstante, al final son aplicaciones que funcionan para lo mismo, entonces ¿por qué no unificar todo en un solo lugar y no complicarles la vida a los usuarios?

Podríamos pensar que es por un tema de mercados, ya que Asia tiene patrones de consumo muy distintos al resto del mundo. Sin embargo, es algo que no aplica en este caso, pues Xiaomi Sports Health (China) y Mi Fitness (global) son exactamente la misma app. Ellos tendrán sus razones, pero lo dicho: crear una sola app que unifique funciones y se lance para todos los mercados sería mucho más práctico, tanto para el usuario como para los desarrolladores.