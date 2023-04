Los días de comprar consolas portátiles dedicadas a satisfacer las necesidades de entretenimiento han quedado atrás. Los teléfonos inteligentes ahora son tan poderosos que pueden reemplazar las consolas de juegos, pero para ello es necesario usar emuladores. Estos software permiten disfrutar de los juegos desarrollados para otro hardware, directamente en los dispositivos móviles.

Los emuladores imitan la jugabilidad de Nintendo 3DS y otras consolas, ofrecen gráficos de alta calidad y mejoran tu experiencia de juego en dispositivos móviles. Descubre los mejores emuladores de 3DS para Android y revive tus juegos clásicos favoritos, como Bravely Default, Mario Kart 7 o The World Ends With You.

Los 3 mejores emuladores de 3DS para Android

La Nintendo 3DS se encuentra dentro de las consolas de juegos portátiles más populares de todos los tiempos. Si buscas emuladores de 3DS para Android, aquí te dejamos los 3 mejores.

Citra: compatible con cientos de juegos

Citra es un emulador multiplataforma de código abierto, disponible para Android, que te permite personalizar los controles y ejecutar juegos a alta velocidad. Además, con Citra podrás visualizar en tiempo real ambas pantallas, pero también puedes elegir mostrar una sola en pantalla completa y asignar un botón para alternar entre ambas. Soporta muchos juegos del catálogo de Nintendo 3DS. Los juegos como Pokémon Sol y Luna y The Legend of Zelda: A Link Between Worlds lucen increíbles.

Esta aplicación incluye soporte para funciones integradas como la cámara e incluso algunas configuraciones para mejorar tus gráficos. También admite mandos externos. Pero si aún quieres más, te contamos que existe una app no oficial de Citra llamada Citra MMJ, que puede funcionar mejor en algunos dispositivos o con algunos juegos. Esta última requiere instalar un archivo APK en tu Android.

Descargar APK | Citra MMJ

Lemuroid: emulador multiplataforma fluido y potente

Lemuroid es un emulador todo en uno para Android, que no solo permite juegos de Nintendo 3DS, sino también docenas de consolas. Esta app es gratuita, sin anuncios y funciona en todos los dispositivos. Al igual que Citra, tiene controles optimizados, compatibilidad con mandos y guardado automático de datos. Lemuroid es una excelente opción si eres amante de los videojuegos en dispositivos móviles.

Usar Lemuroid es muy fácil. Una vez que abras la aplicación, esta analizará la memoria de tu móvil o tablet en busca de archivos compatibles. Después de unos minutos, estos archivos aparecerán en el directorio principal de Lemuroid, y solo necesitarás tocar un nombre o una portada para ejecutarlos.

RetroArch: la estación de emulación definitiva

RetroArch emula múltiples consolas a través de la biblioteca central de Libretro, incluyendo Nintendo 3DS. Es tan poderoso como Lemuroid y proporciona el mismo rendimiento en juegos 3DS. Además, te permite ajustar la configuración de vídeo y usar prácticamente cualquier gamepad para Android. También podrás grabar tus partidas para subirlas a cualquier sitio y hasta jugar online con tus amigos.

La mejor característica de este emulador es que no tiene anuncios, lo cual es una gran noticia para aquellos a quienes les gusta estar inmersos en los juegos sin tener interrupciones. Además de ser de código abierto, proporciona actualizaciones semanales y además de Nintendo 3DS, RetroArch puede emular una amplia gama de consolas como SNES, PPSSPP y más.

Como puedes ver, estos 3 emuladores de 3DS para Android te ayudarán a jugar a tus clásicos favoritos de Nintendo una vez más.