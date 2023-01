Para los amantes del drama coreano (K-dramas), Netflix es una verdadera mina de oro. De hecho, el gigante del streaming ofrece una amplia lista de series surcoreanas, que van desde las más clásicas hasta las más modernas. En este artículo te ofrecemos nuestra selección de los mejores dramas coreanos disponibles en la plataforma Netflix que no te puedes perder.

Las series coreanas se han hecho un nombre entre los servidores, con su cuota de romance, suspenso e intriga, ¡son un verdadero fenómeno mundial! Entonces, ¿estás cansado de ver a los mismos actores y escuchar los mismos temas? ¿Quieres abrirte a nuevas culturas? Netflix tiene una buena cantidad de dramas coreanos para ti, que te mantendrán enganchado durante horas.

Los mejores dramas coreanos para ver en Netflix

Sumérgete ahora mismo en el universo de Corea del Sur y disfruta de estas nuevas series K-dramas. Descubre sin más dilación los mejores títulos de comedias románticas, terror, misterios policiacos, acción, históricos y más, que no puedes dejar de ver en Netflix.

La Gloria: la venganza es su propósito

La Gloria es una producción coreana protagonizada por la actriz Song Hye-kyo, que interpreta el papel de Moon Dong-eun, una adolescente víctima de violencia escolar. Esta triste historia disponible en Netflix, fue escrita por la exitosa guionista de K-dramas Kim Eun-sook y relata la obsesión de venganza de una mujer que fue brutalmente agredida en su juventud.

Muchos años después de abandonar el colegio y sus sueños de ser una gran arquitecta, Moon Dong-eun se convierte en maestra del hijo de su perpetrador, dando comienzo a su implacable venganza. Esta serie atrapa al televidente por sus fuertes escenas de violencia e injusticia que llevan a la protagonista a castigar a todos aquellos que lastimaron su cuerpo y alma.

El tranvía: una tragedia, un pasado oculto

El Tranvía es un conmovedor drama lleno de misterio interpretado por la actriz Kim Hyun-joo y el actor Park Hee-soon. La historia comienza después de una tragedia repentina, la cual obliga a la esposa de un político miembro de la Asamblea Nacional a revelar un secreto familiar. Esto pondrá a la pareja en un dilema a medida que se revela todo un pasado tormentoso.

Esta producción dirigida por Kim Mun-kyo contiene 16 capítulos que inician con una trama sombría, llena de mentiras y revelaciones que te atrapan en cada minuto de la historia. Las culpas de esta familia, arrastrarán a los protagonistas a discusiones y peleas que perturbarán la paz de todos.

Kingdom: zombis en la era Joseon

Kingdom es unánime entre los aficionados al género de terror. Esta serie surcoreana te sumergirá en el universo de criaturas sedientas de sangre y hambrientas de carne humana, debido a una epidemia devastadora que convierte a los humanos en zombis. Es una producción ambientada en la Corea feudal de la era Joseon, donde reina la miseria, el hambre y la corrupción.

La trama gira en torno a un príncipe heredero acusado de traición, pero que a pesar de esto hace todo lo posible por salvar a su pueblo. Para ello, se propone a sí mismo la tarea de descubrir el origen de este flagelo que acecha en las sombras. Por otro lado, encontramos la historia del surgimiento de una mujer peligrosa dispuesta a hacer cualquier cosa para establecer su autoridad. Conmovedor, desafiante y sobre todo aterrador, ¡Kingdom te hará atravesar todas tus emociones!

Veinticinco, veintiuno: una joven que lucha por sus sueños

Veinticinco, veintiuno es otra de las buenas series de Netflix. Este K-drama sigue la vida de Na Hee Do, desde sus 18 años hasta la actualidad, percibida por su hija que lee sus diarios en nuestro tiempo. Cuando era joven, Na Hee Do era parte del equipo de esgrima de su escuela secundaria. A causa de la crisis de Corea en 1998, su equipo se disolvió, pero a pesar de todo, logró incorporarse a la selección nacional.

También cuenta la historia de Baek Yi Jin, quien vivió cómodamente hasta que el negocio de su padre quebró y él se empobreció, pero logra sobreponerse y convertirse en periodista deportivo. Él y ella crecen juntos y cuando cumplieron veinticinco y veintiún años se enamoran. Explora, a través de Netflix, los primeros amores de una adolescente, mientras sigue su carrera deportiva.

Dulce hogar: la monstruosa supervivencia

Dulce hogar (Sweet home), es un emocionante drama coreano de monstruos y terror de Netflix, basado en el popular webtoon del mismo nombre. La serie, que se desarrolla en un mundo donde las personas se convierten repentinamente en monstruos, logra hacer algo diferente al presentar una nueva versión de cómo se transforman las personas, lo que le permite elevar el género.

La serie se centra en Cha Hyun-su (Song Kang), quien, después de la muerte de su familia, se muda solo a Green Roof Apartments. Tiene tendencias suicidas y lucha contra la depresión, pero el día que planea terminar con todo, el mundo se vuelve un caos a medida que las personas se infectan y se convierten en monstruos. Ahora él y los otros inquilinos deben unirse para sobrevivir en un mundo de terror.

Bajo el paraguas de la reina: una hermosa comedia histórica

Bajo el paraguas de la reina (under the queen’s umbrella), es un hermoso drama de época coreano sobre la lucha de poder entre una reina y todos los demás en su corte; incluida su madrastra despiadada y manipuladora; las concubinas que compiten por el afecto del rey y los problemáticos príncipes que no desean estudiar. Es una trama plagada de engaños y misterios, mientras se resuelve el dilema de quién sucederá al rey.

Sigue de cerca la agitada vida diaria de la reina Im Hwa Ryung, quien es la esposa oficial del rey de Joseon. Por su posición política, ella debe actuar con dignidad, gracia y humildad. Sin embargo, no duda en quitarse la máscara de reina dulce y perfecta que se ha forjado, para convertir a sus hijos en príncipes dignos de ascender al trono.

Narcosantos: una historia real

Narcosantos cuenta la historia de Kang In-Gu (Ha Jung-woo), un empresario coreano que se une al negocio de su amigo, importando raya de Surinam a Corea del Sur. Aquí conoce al pastor Jeon Yo-Hwan (Hwang Jung-min), un líder de la iglesia coreana que ha construido una reputación como buen samaritano, pero que en realidad es el narcotraficante local. Pronto se ve involucrado en el mundo de los delitos relacionados con las drogas.

Esta situación lo obligará a colaborar, a riesgo de su vida, con el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, infiltrándose en el círculo íntimo del pastor Jeon, para acabar con el imperio del narcotráfico. Este K-drama es el nuevo éxito en la plataforma Netflix y está inspirado en hechos reales.

Está bien no estar bien: un cuento de hadas moderno

Si quieres disfrutar de una serie juvenil llena de romance y humor, pero con un toque de imaginación, entonces “Está bien no estar bien” es perfecta para ti. Es una trama coreana que te atrapa con sus relatos de hadas, escritos por Ko Mun Yeong una exitosa autora de cuentos para niños que sufre un trastorno de personalidad.

Está bien no estar bien, es protagonizada por el actor Moon Gang Tae, quien trabaja en un pabellón psiquiátrico como asistente de enfermería, pero no lo tiene nada fácil, ya que a la vez deben criar solo a su hermano autista. La historia tiene partes animadas, pero también está llena de temas complejos como los trastornos mentales y los traumas familiares.

Alquimia de almas: fantasía y romance con mucha acción

Alquimia de almas, es una serie de televisión surcoreana de dos temporadas, sobre una historia de fantasía y amor entre cuatro jóvenes que cambian de almas después de enfrentarse con espíritus celestiales. Los protagonistas deberán pelear para enderezar sus destinos, pero la hechicería y la magia harán que esta lucha no sea nada fácil.

En este mundo imaginario podrás observar impresionantes efectos especiales y escenas de acción que te dejarán atrapado. Este K-drama imperdible, está inspirado en las historias de los refugiados de Goguryeo y hace énfasis en la vida de una hechicera que, debido a una transmutación, termina en el cuerpo de una mujer ciega y débil, pero que afortunadamente consigue la ayuda de un hombre que pertenece a una ilustre familia.

Las hermanas: la reinvención de “Mujercitas”

Para cerrar el top 10 de los mejores k-dramas de Netflix, te dejamos la emocionante historia Las hermanas. Esta es una adaptación del famoso libro “Mujercitas” escrito por Louisa May Alcott. El drama se basa en tres hermanas pobres que buscan ganar dinero fácilmente sin importar las consecuencias.

Si eres fanático de los K-dramas y de las series parecidas a “El juego del calamar”, entonces no te puedes perder Las hermanas. Sumérgete en esta historia llena de crímenes, misterio y la tentación del dinero fácil.

Los K-dramas indiscutiblemente han conquistado el mundo de las películas, series y novelas. Sus grandes producciones, llenas de belleza y esteticidad, enganchan a todos desde el primer capítulo. Por ello, hemos elegido para ti los 10 mejores dramas coreanos para ver en Netflix y si quieres ver más opciones de dramas coreanos, pulsa el siguiente enlace.