Disney Plus es una plataforma de streaming con un catálogo muy amplio. En esta app puedes ver lo mejor de Pixar, Star Wars, Marvel o National Geographic. Eso significa que tendrás contenidos variados y para todos los gustos. Sin embargo, tal vez solo ves lo que hace Marvel o Star Wars y dejas pasar grandes joyas, como son los documentales.

Disney Plus también tiene para ti muy buenos documentales que no puedes perderte. Con estas producciones conocerás las historiares más interesantes de la actualidad. Sin dudas, el tiempo que pases viendo los documentales de Disney Plus valdrá la pena. ¿Te han llamado la atención? Pues sigue leyendo, porque aquí te mostraremos los mejores documentales para ver en Disney Plus.

El mundo según Jeff Goldblum: una docuserie para los más curiosos

Duración: serie documental de 12 capítulos. Cada episodio dura 30 minutos.

Jeff Goldblum es el protagonista de esta docuserie. En 12 episodios, el actor te mostrará la historia de los objetos comunes que usas todos los días (como las bicicletas, los videojuegos o los cosméticos). Jeff descubre las conexiones que hay entre estas cosas y los avances de la humanidad. Es un documental divertido y que te enganchará con el carisma del actor estadounidense.

Free Solo: conoce la hazaña casi suicida de Alex Honnold

Duración: 1 hora y 40 minutos.

En este documental seguirás la historia del escalador Alex Honnold. Este hombre se propone un reto suicida: subir sin ningún tipo de protección El Capitán (una pared vertical de 914 metros). Parece algo imposible, ¿no lo crees? Pues Alex logra esta increíble hazaña contra viento y marea.

Free Solo te mostrará la fuerte preparación de Alex y cómo consiguió escalar El Capitán sin morir en el intento. Es una producción que no pasa de moda y que se llevó el Premio Óscar al Mejor Documental Largo en 2018.

Descubre cómo se creó Disneyland con The Imagineering Story

Duración: serie documental de 6 episodios. Cada capítulo dura un aproximado de 1 hora.

¿Te imaginas conocer la historia detrás de Disney y sus parques temáticos? ¡Pues esto es posible con The Imagineering Story! Este documental te mostrará el día a día de los ingenieros que diseñan los parques temáticos que tanto te encantan.

Lo mejor del documental es que te cuenta cronológicamente el origen y desarrollo Disneyland. Aquí verás todos los problemas que tuvieron que pasar los trabajadores hasta conseguir crear los parques temáticos actuales. ¡Es una producción apasionante que no puedes perderte!

Nuestro Planeta (One Strange Rock), una docuserie imperdible y adictiva

Duración: serie documental de 10 episodios. Cada capítulo dura 50 minutos.

Los documentales sobre La Tierra te parecen infumables, ¿verdad?. Pero, ¿por qué no ves uno protagonizado por Will Smith? El actor estadounidense es la figura de esta producción, una docuserie que cambiará la forma como ves la Tierra.

El documental recorre en sus 10 episodios la historia de nuestro planeta. Aquí verás lo que hace a La Tierra un lugar único en el Universo. Sin dudas, esta producción te enganchará con su tema interesante y con el protagonismo de Will Smith. ¡El documental perfecto para un maratón!

Howard, la historia del genio detrás de las canciones de Disney

Duración: 1 hora y 35 minutos.

¿Eres fan de las pelis clásicas de Disney? ¡Entonces este documental es para ti! Esta producción te contará la historia del mejor letrista de la casa de animación: Howard Asham.

El estadounidense compuso las canciones de La Bella y La Bestia, Aladdín y La Sirenita. El documental te mostrará cómo Howard logró crear estas obras maestras. La vida de este hombre fue apasionante y queda bien plasmada en el documental. ¡No te lo puedes perder si eres fan de las pelis animadas de Disney!

Despertando a la Bella Durmiente: los años más duros de Disney

Duración: 1 hora y 27 minutos.

Disney sufrió una grave crisis durante la década de los 80. La compañía no lograba hacer películas populares ni de calidad. Sin dudas, fue la etapa más olvidable de la casa de animación.

Despertando a la Bella Durmiente narra las dificultades de esta época y cómo los ejecutivos lograron que Disney volviera a sus viejas glorias. Esto lo consiguieron haciendo películas geniales (como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín o El Rey León).

Es una producción imperdible y que muestra las dos caras de la moneda de Disney: desde sus tiempos más gloriosos, hasta las épocas de crisis.

Explorando destinos, la docuserie para los amantes de la aventura

Duración: serie documental de 6 episodios. Cada capítulo dura un aproximado de 35 minutos.

En este documental verás el apasionante viaje de Bob y su hijo Mack. Bob es un veterano de guerra que sufrió una herida de bomba casi mortal en Iraq. Años después de este suceso, Bob y su hijo deciden visitar 6 países en guerra para descubrir las maravillas que esconden.

El documental tiene una gran producción gracias al aporte de National Geographic. Además, Bob y Mack son unos excelentes protagonistas y los destinos que escogen son asombrosos. Es una docuserie imperdible si te gustan los países exóticos y quieres conocerlos desde la comodidad de tu casa.

Explora el espacio con las imágenes de Apollo: Misiones a la Luna

Duración: 1 hora y 35 minutos.

¿A quién no le gustan los documentales sobre los viajes espaciales? ¡Son asombrosos! En este listado no podía faltar una producción de ese tipo, y por eso te recomendamos Apollo: Misiones a la luna.

El documental te mostrará la historia del programa espacial Apollo. Este proyecto de la NASA logró llevar al hombre a la Luna. En su hora y media de duración, el documental te contará las vidas de los astronautas y los retos que superaron para conseguir esta hazaña. Es una producción imperdible si te encantan los viajes espaciales.

Planeta Hostil: el mejor documental de vida salvaje

Duración: serie documental de 6 capítulos. Cada episodio dura 48 minutos.

En Planeta Hostil viajarás por 6 ecosistemas y conocerás los animales que habitan en él. Bear Grylls es el protagonista de esta producción de National Geographic. El aventurero quiere que veas de cerca la vida salvaje de estos paisajes. ¡Y de qué manera lo logra!

Este documental que lo tiene todo. La producción es increíble y Bear Grylls es un gran protagonista. Los paisajes que verás te dejarán sin respiración. ¡Es una docuserie adictiva y que te enganchará al instante!

Year Million: una docuserie para los amantes de la ciencia ficción

Duración: serie documental de 6 episodios. Cada capítulo dura 48 minutos.

Year Million combina la ciencia ficción con los documentales. En esta docuserie verás cómo será el humano del futuro. También los cambios de la sociedad por el avance de la tecnología.

El documental trata temas muy variados y atractivos (como la inteligencia artificial o los robots). La producción tiene un elenco brutal y su temática es interesante. Todo esto hace que Year Million sea el documental perfecto si eres un amante de la ciencia ficción.

¡Esos son los mejores documentales de Disney Plus! ¿Cuál fue tu favorito? ¡Déjanoslo saber en los comentarios!

