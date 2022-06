Llevar un control del ciclo menstrual puede llegar a ser algo caótico y, en definitiva, utilizar las herramientas que facilitan las aplicaciones de hoy en día es la manera más fácil y cómoda de hacerlo.

Anteriormente, ya habíamos hecho un listado con las 3 mejores aplicaciones que podrías usar para tener un registro de tu ciclo menstrual, sin embargo, ya va siendo hora de actualizar esa lista.

Puede que el hecho de buscar una aplicación que se ajuste a tus necesidades llegue a ser algo abrumador, ya que existen muchas opciones en el mercado actualmente, y la realidad es que te tomará algo de tiempo antes de que encuentres la que mejor se adapte a lo que estás buscando. Pero no te preocupes, para eso existen este tipo de artículos.

A continuación, te presentaré un resumen con las mejores 5 aplicaciones para Android que te ayudarán a llevar un registro de tu ciclo menstrual y mucho más.

Calendario de la menstruación

Es una aplicación de seguimiento con una interfaz bastante agradable. Con esta aplicación podrás no solo llevar un seguimiento de tu período, sino que también podrás tener un registro de tu ciclo, ovulación y la posibilidad de embarazo.

Si la concepción es algo que te preocupa, ya bien sea porque quieres quedar embarazada o no, esta aplicación también te ayudará a tener un control dependiendo de tu necesidad.

La versión gratuita de la aplicación incluso te permitirá seguir otros aspectos relacionados con tu salud, como, por ejemplo, tu peso.

Existe la opción de registrar los síntomas diarios, el estado de ánimo, la actividad sexual, la medicación, entre otras cosas.

Usando los datos que hayas proporcionado, la aplicación puede indicarte la duración promedio de tu ciclo y la duración promedio del periodo, también puede mostrarte tus síntomas y estados de ánimo más comunes.

Clue

Con la aplicación Clue, puedes realizar un seguimiento de una gran variedad de cosas, incluida la digestión, el flujo cervical, el dolor, el estado de ánimo y la calidad del sueño, por nombrar solo algunas de las más de 30 opciones disponibles.

Probablemente, la función más característica de esta aplicación es el hecho de que también te brinda información de como tu ciclo menstrual puede afectar no únicamente tu estado de ánimo, sino que también a tu piel y cabello.

Clue también cuenta con la función de mostrarte los patrones dentro de tu ciclo.

Cuenta con una calculadora de fertilidad. En caso de que estés buscando quedar embarazada, podrás continuar utilizando la aplicación para monitorear tu embarazo.

Para aquellas que buscan aprender más sobre su ciclo menstrual, también podrán encontrar en Clue un puñado de artículos gratuitos educativos. El resto de los artículos está disponible para desbloquear con la versión prémium de la aplicación.

Flo

Flo es uno de los calendarios menstruales más populares en Play Store, contando con más de 50 millones de descargas. Cuenta con una interfaz de las más atractivas e intuitivas que podrás encontrar entre las aplicaciones de este tipo.

La aplicación se comercializa como un asistente de salud y bienestar femenino para mujeres de todas las edades que también se puede usar como un rastreador de fertilidad y embarazo.

Si le indicas a la aplicación que estás buscando un embarazo, esta te permitirá ver tus días de ovulación, así como los días de mayor fertilidad y, por supuesto, cuando será tu próximo período.

Al igual que Clue, Flo cuenta con un repertorio de artículos informativos sobre la salud femenina, en donde te garantizan que toda la información publicada en esta plataforma está validada por expertos.

Podrás realizar un seguimiento de tu intensidad de flujo, actividad y deseo sexual, estado de ánimo, síntomas, entre muchas otras cosas. También existe la opción de registrar tu consumo de agua, horario de sueño y peso.

Si bien la versión gratuita de la aplicación actúa como un excelente rastreador de períodos, deberás actualizar a la versión pro para desbloquear el acceso ilimitado a artículos destacados, videos y más.

Calendario Menstrual, Ovulación

Esta aplicación puede ser una buena idea si te preocupa la privacidad de tus datos, ya que promete no compartir tu información con terceros.

La premisa de esta aplicación es que con ella podrás llevar un registro de tu menstruación, ovulación y embarazo.

Ofrece funciones como predecir el día de tu período, detectar los días más fértiles y establecer una fecha de ovulación. También cuenta con un “modo embarazo” que te permitirá llevar un control del periodo post parto.

Mi Calendario Menstrual

Al igual que Flo, la aplicación Mi Calendario Menstrual es una de las aplicaciones de seguimiento de períodos más descargadas en Play Store con más de 100 millones de descargas.

En términos de contenido, cubre todos los aspectos básicos necesarios que permiten a los usuarios realizar un seguimiento de actividad sexual, factores de estilo de vida, síntomas, estados de ánimo, flujo vaginal y anticoncepción.

Si estás buscando algo con un enfoque más divertido, esta aplicación hace uso de la gamificación, en donde te da la opción de adoptar una mascota.

Puedes ir desbloqueando mascotas nuevas si ves videos promocionales cortos. La verdad es que no estoy segura de si esto le aporta algún valor real a la aplicación o no, pero algo que si es seguro es que las mascotas son bastante tiernas. Aunque si no es muy tu estilo, puedes simplemente desactivar la opción de las mascotas por completo.

La mayoría de las aplicaciones de este tipo que puedes encontrar hoy en día son aplicaciones muy completas, pensadas para satisfacer las necesidades de las mujeres sin importar en que etapa de su vida se encuentren. Estas aplicaciones cuentan con una amplia variedad de herramientas, tanto si quieres quedar embarazada como si no.

Todas las mujeres deben llevar un registro del ciclo menstrual, sin importar la edad. Sin embargo, es algo que no todas hacen. Ahora, con la ayuda de estas herramientas que te he presentado, ya no tendrás excusa para no hacerlo.

Y si lo que estás buscando es una aplicación que te ayude un tu proceso de embarazo, lo mejor es buscar aplicaciones con un enfoque más específico. Para eso, te dejo las 10 mejores apps si quieres quedar embarazada.