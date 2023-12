No todos tienen la facilidad de quedarse dormidos a los cinco minutos tras tocar la almohada. Algunos pueden batallar un rato más, e incluso presentar dificultades para dormir. Si es tu caso y te suele resultar el escuchar sonidos relajantes para inducirte al sueño, entonces estás de suerte.

Existen varias aplicaciones que se dan a la tarea de brindarte diferentes tipos de melodías o sonidos naturales para ayudarte a dormir. No te debería extrañar, siendo que hoy en día existe música para todo. Bien sea canales de YouTube con música para estudiar o trabajar, e incluso otros dedicados exclusivamente a los videojuegos. En este artículo conocerás las 5 mejores apps con sonidos para dormir.

BetterSleep Tracker, una app dedicada a tu sueño

Una opción bastante completa, al contar con múltiples herramientas, es esta app. Aquí conseguirás diferentes sonidos (ruido blanco, ASMR, de la naturaleza, etc.) y piezas de música para dormirte, pero no solo eso. También puedes llevar un registro de tu sueño y la calidad del mismo. De igual forma, existen otras opciones para ayudarte, como meditaciones guiadas, métodos militares para dormir, e incluso hipnosis.

Nature sounds to sleep, con miles de sonidos de la naturaleza

Si eres fan de los sonidos de la naturaleza, o te ayudan más que otra cosa para poder relajarte y dormir, puedes apoyarte con esta app. Está dedicada exclusivamente a reproducir diferentes sonidos de ambiente que te transportarán a otros sitios. Puedes elegir entre el sonido de las olas del mar, la cascada, un riachuelo, una fogata, los alrededores de un parque, entre otros. Además, también es posible establecer el tiempo de duración de dicha melodía.

Rain Rain Sleep Sounds, para escuchar la lluvia en diferentes partes del mundo

Un truco muy clásico para caer en los brazos de Morfeo es el de escuchar la lluvia. Como no siempre tenemos este clima a nuestro alcance, resulta útil emplear aplicaciones o piezas de música que lo emulen. Esta en particular no solo te trae el sonido de la lluvia cerca de ti, sino que además, te permite elegir diferentes estilos de lluvia. Suena increíble, pero hay diferencias entre el sonido de la lluvia de verano, a una verdadera tormenta, la lluvia en los bosques o en las grandes ciudades.

Sonidos para dormir, con múltiples opciones a tu alcance

Con una interfaz amigable para el usuario, esta aplicación destaca no solo por tener un amplio repertorio de sonidos para dormir de todo tipo. También te permite personalizar tu propia lista de reproducción, mezclando las pistas y fusionándolas en una sola pieza musical. Puedes escuchar en tu camino hacia el mundo de los sueños los sonidos de la lluvia, seguidos de la naturaleza, y terminar con ruido blanco.

White Noise Lite, la app que te permite grabar tus propios sonidos

Por último, esta opción no solo te brinda una gran selección de sonidos para dormir, sino que además te anima a crear los tuyos propios. Si hay un sonido en particular en tu hogar que te relaje, puedes traerlo siempre que lo necesites empleando la grabación de esta app, la cual luego la incluirá entre su repertorio como otra pista de sonido a tu disposición.

¿Cuál de estas opciones usarías para dormir?