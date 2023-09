Cuando Google implementó Material You en su ecosistema, muchos desarrolladores y empresas hicieron lo mismo. Al día de hoy, ya son muchos los portales web y aplicaciones que tienen un diseño de este tipo. Por eso, en esta publicación te mostraremos cuáles son las 20 mejores apps con diseño Material You que no son desarrolladas por Google.

En caso de que no lo sepas, Material You es el último diseño de interfaz que Google ha implementado en sus aplicaciones y servicios desde el momento en que fue lanzado Android 12 como reemplazo de Material Desing. A diferencia de su predecesor, esta nueva interfaz es mucho más colorida, adaptable y personalizable.

Estas son las 20 mejores apps con diseño Material You que no fueron hechas por Google

Las apps que te mostraremos en esta lista son muy variadas. Aquí encontrarás reproductores de audio, de vídeo, aplicaciones para personalizar tu móvil, una app de mensajería muy conocida y muchas otras más. Sin más introducciones, las 20 mejores apps con diseño Material You que no son de Google son las siguientes:

Tapet, una app con diseño Material You que crea fondos de pantalla

Comenzamos esta lista con Tapet. Esta aplicación tiene la capacidad de cambiar tu fondo de pantalla, pero lo que la hace especial no es que traiga muchos fondos diferentes por defecto ni tampoco que los descargue de internet, sino que los crea desde cero.

Lo mejor de todo, es que no solo te permite generar un fondo de pantalla aleatorio, sino que también puedes programar la aplicación para que te genere un fondo de pantalla nuevo cada cierto tiempo.

Infinite, una alternativa a la app de Reddit con diseño Material You y de código abierto

Si eres usuario de Reddit, pero no te agrada cómo funciona su app oficial para Android, deberías animarte a probar Infinity. Esta aplicación de código abierto fue desarrollada como una alternativa para que ingreses a Reddit y no viene con publicidad.

En resumen, con esta app podrás acceder a Reddit, pero con un diseño, botones y controles basado en Material You. Una de sus funciones más llamativas es el efecto Lazy Scrolling que desplaza automáticamente tu feed sin que tengas que usar tus dedos para tal fin.

Inware, la aplicación que te dice todo sobre tu smartphone

Si necesitas conocer en detalle todas las especificaciones de tu smartphone desglosadas y resumidas, lo que estás buscando es una aplicación como Inware. Entre las especificaciones que te ofrece figura la información del hardware de tu móvil, de la cámara, de tu batería y muchas cosas más.

Además de eso, Inware es completamente gratuito y no contiene anuncios. De hecho, hace un tiempo hablamos de esta app en otra publicación.

Tasker, una app para automatizar y controlar tu vida

Si te gustan las apps que ejecutan tareas automáticas Tasker te encantará sin lugar a dudas porque te permite realizar muchas tareas de forma automática. Por ejemplo, puede poner tu smartphone en silencio al llegar a tu casa o al salir de ella, así como también bloquear con contraseña alguna aplicación en particular.

Puedes programar la aplicación para que abra otra app al momento de iniciar el día, mandar un SMS con tu ubicación GPS o medir tu sueño. Sobre esto último, hicimos un artículo en el que explicamos cómo hacer esto. Esta app es de pago y usarla cuesta 3,21 dólares (2.99 €).

Niagara Launcher, un lanzador con un diseño Material You para cambiar por completo la cara de tu móvil

En caso de que no lo sepas, todos los móviles Android vienen con un lanzador instalado por defecto y ese lanzador es el que define los aspectos de la pantalla y el diseño de los íconos. Sin embargo, es posible instalar en tu móvil otro lanzador además del que viene de fabrica.



Niagara Launcher es un lanzador le dará a tu móvil un aspecto basado en Material You, pero con un estilo más minimalista. Anímate a probarlo y dale a tu móvil un cambio de imagen con el que te sientas más identificado.

Wavelet, un ecualizador para que aproveches al máximo tus auriculares

Wavelet es otra app de la que también hemos hablado. Si te gusta usar tus auriculares para escuchar tu música favorita, esta aplicación te encantará porque la misma funge como un ecualizador que puede cambiar la forma en la que se escucha el audio de tus auriculares.

Cuenta con 3400 optimizaciones predefinidas para distintos modelos de auriculares y una gran cantidad de opciones para personalizar el audio que escuchas. De este modo, le sacarás todo el provecho a tus auriculares al escuchar tus canciones favoritas.

Pix Material You, una aplicación para cambiar los íconos de tus apps y agregarle widgets a tu móvil

¿Te gustaría cambiar los íconos de tu smartphone? Si es así lo que buscas es una aplicación como Pix Material You. Esta app te permite personalizar los íconos de las aplicaciones de tu móvil, pero también viene con fondos de pantalla, widgets y aplicaciones temáticas.

Para que funcione apropiadamente, tendrás que volver a aplicar el paquete de iconos para cambiar el color de los mismos después de que hayas cambiado el fondo de pantalla. Otro detalle, es que esta es una aplicación de pago y tiene un precio de 2,09 euros.

Signal, de las mejores apps de mensajería con diseño Material You

De Signal hemos hablado en más de una ocasión. Es una app de mensajería instantánea y con la capacidad de hacer llamadas y videollamadas similar a WhatsApp, solo que más enfocada que en la privacidad, la seguridad y de código abierto.

Si no sabes lo suficiente de esta aplicación puede que pienses que es copia de WhatsApp, pero nada más lejos de la realidad. Esta aplicación ha probado ser una excelente alternativa a WhatsApp debido a las excelentes funciones que tiene, además de su alto nivel de seguridad.

Opera, un navegador que incorpora inteligencia artificial

Opera es un navegador web que es una magnífica alternativa a Google Chrome. Lo más llamativo no es solo que también esté hecho con Material You, sino que también ha incorporado la inteligencia artificial al mismo.

Este navegador cuenta con un motor que muestra noticias que funciona con inteligencia artificial. Además de esto, también viene con un VPN incorporado, un bloqueador de publicidad y también cuenta con sincronización entre distintos dispositivos en los que tengas instalado Opera.

Material files, un administrador de archivos alternativo y de código abierto

Si deseas tener otro administrador de archivos diferente del que viene por defecto en tu móvil puedes animarte a probar Material files. Este administrador de archivos con diseño Material You es de código abierto.

Además, no cuenta con publicidad, te permite abrir archivos comprimidos y organiza tus archivos por imágenes, música, vídeos, o descargas.

MicCheck, una app de grabación de audio con diseño Material You

Android viene con una aplicación de grabación de audio nativa, pero si quieres una que ofrezca más opciones puedes darle una oportunidad a MicCheck. Esta app hace mucho más que grabar audio.

MicCheck te permite recortar partes de un audio grabado, reproducir en looper una grabación o una parte de la misma, agregarle un archivo adjunto o un enlace a una de las grabaciones creadas, organizar tus grabaciones en diferentes categorías y muchas cosas más.

OpenCalc, una calculadora completa y funcional de código abierto

Esta app de calculadora puede ayudarte a hacer cálculos simples, así como también operaciones de raíz cuadrada, potencias, factoriales, multiplicación, división o funciones trigonométricas. Además de todo esto, OpenCalc es de código abierto y no tiene anuncios.

Como si todo esto no fuese sorprendente, viene con distintos temas que le puedes configurar para que la aplicación se vea como más te guste.

Surf VPN, una VPN gratuita desarrollada para ser utilizada en móviles

También existen VPN con diseño Material You y Surf VPN es una de ellas. Esta app ofrece acceso a su servidor de forma gratuita sin límite de tiempo, sin necesidad de registrarte y sin límite en el ancho de banda.

Lo que diferencia a esta VPN de otras que puedes conseguir no es solo el que te ofrece una conexión cifrada y privada, sino que está diseñada para ser usada en móviles. El único detalle es que, a diferencia de otras aplicaciones de esta lista, viene con anuncios.

VLC for Android, una aplicación que es mucho más que un reproductor de vídeos

Esta aplicación es un reproductor de vídeos gratuito, de código abierto y sin publicidad. Lo mejor, es que tiene más funciones de las que puedas imaginar. Por ejemplo, puede reproducir cualquier formato de vídeo y también puede usarse como reproductor de audio con filtros y ecualizador.

VLC tiene soporte para subtítulos y puede ajustar la relación de aspecto o el brillo de los metrajes. También tiene control de reproducción por gestos y muchas funciones más. La lista de funciones que tiene es muy larga, por eso te invitamos que revises esta publicación en la que hablamos de algunas de sus funciones.

Reproductor Música Simple, un reproductor de audio con muchas funciones

VLC es un excelente reproductor de audio y video, pero si prefieres las apps enfocadas en el audio deberías animarte a probar Reproductor Música Simple. Este reproductor lo puedes controlar desde un widget o desde la barra de estado.

Además, también te busca y muestra la carátula del álbum de alguna canción que tengas almacenada en tu móvil, te permite organizar tu música por listas de reproducción o reproducir las mismas de forma aleatoria. También posee un ecualizador, sonido envolvente y muchas otras opciones predefinidas.

Journal pro, un diario personal para que escribas tus vivencias

¿Alguna vez tuviste un diario personal en el que escribías tus pensamientos? Si es así está app te encantará porque te permite realizar y guardar anotaciones sobre tu vida diaria.

Journal pro también te permite adjuntar imágenes a las anotaciones que hagas y modificar el texto que escribas colocando las letras en negrita, cursiva o con subrayado. Lo mejor de esta app, es que le puedes configurar un bloqueo con tu huella dactilar para que solo tú puedas abrirla.

Wikipedia, la app oficial de la enciclopedia más famosa también está diseñada con Material You

Para nadie es un secreto que la enciclopedia web más grande es Wikipedia. Sin embargo, la misma también tiene una aplicación con un diseño basado en Material You. Esta app es gratuita, sin publicidad y de código abierto.

Además, te permite leer los artículos publicados en Wikipedia y guardarlos para leerlos sin necesidad de que te conectes a Internet. Incluso la puedes usar para editar artículos ya publicados si tienes una cuenta en dicha enciclopedia. Es una aplicación muy completa que tiene más funciones de las que aparenta y de eso ya hemos hablado.

Selfie Timelapse, una app que que puede armar un vídeo usando tus selfis

Si te tomas muchas selfis, Selfie Timelapse es una app que querrás tener en tu móvil. Seguramente, has visto a más de una persona publicar un vídeo que recopila distintas selfis que se ha tomado para mostrar cómo ha cambiado con el paso de los años. Pues esta app hace más sencillo el proceso para crear dicho vídeo.

Selfie Timelapse puede tomar fotos guardadas en tu galería, importarlas desde tus redes sociales o capturar una imagen con la cámara. También tiene sincronización con Dropbox para que puedas respaldar tus fotos y vídeos.

Cámara simple, una aplicación de cámara con muchas sorpresas

Si eres el tipo de persona que le gusta tomar muchas fotos, deberías animarte a probar Cámara simple. Aunque su nombre indique que no tiene muchas funciones, es de las mejores apps con diseño Material You para tomar fotos y vídeos.

Esta aplicación tiene un editor de fotos que te permite agregarle a una imagen distintos marcos predefinidos, una función de eliminación de objetos que no permite que entren otros ruidos en la imagen y que funciona enfocándose en un solo objeto. Lo más destacable, es su función que intercambia las caras de personas en fotos.

Weather Today, una app para que estés al tanto del pronóstico del tiempo

Por último, tenemos a Weather Today. Esta aplicación te informa del pronóstico del clima con una previsión máxima de 8 días. También te muestra vistas panorámicas del radar y te proporciona acceso a datos meteorológicos en función de tu ubicación.

Asimismo, también te indica la temperatura del lugar en el que te encuentres y te hace llegar alertas meteorológicas. Además, podrás ver el pronóstico del clima en otras áreas diferentes a aquella en la que estés.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Cuál de todas estas apps con diseño Material You es la que más te ha interesado? ¿Hay alguna otra aplicación que crees que deberíamos haber agregado? Déjanos tu comentario y no olvides compartir esta publicación si te ha sido de utilidad.