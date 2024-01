Hoy en día es fácil poder armarse un guardarropa completo sin tener que gastar los ahorros de toda tu vida y eso es gracias a varias plataformas de compra en línea. Uno de los sitios webs más famosos de este estilo es Shein, el cual al principio era considerado como una simple alternativa a AliExpress, pero se ha hecho tan famoso que en esta oportunidad venimos a dedicarle su propia lista de alternativas.

Si ya te has cansado de Shein y quieres conocer algunas otras opciones disponibles para comprar ropa barata, te dejamos nuestra lista con las 5 mejores alternativas a Shein para comprar ropa barata. Vístete bien y siéntete bien comprando desde la comodidad de tu casa, con la ayuda de Androidphoria.

5 alternativas para comprar en Internet ropa bonita y económica

Sin importar cuál sea el estilo que escojas para armar tu outfit, te aseguramos que con la ayuda de esta lista podrás preparar todos tus atuendos para el resto del año comprando en las siguientes plataformas digitales.

Zalando, una de las mejores tiendas para los compradores en Europa

Zalando es el nombre de una de las tiendas de moda online más populares en Europa. La cual empezó como una simple plataforma para vender zapatos, hoy en día cuenta con una enorme variedad de ropa de más de 7000 marcas para escoger. Zalando ofrece sus servicios a unos 25 países en total y es una de las plataformas favoritas de muchas personas por sus políticas de devolución y su tecnología que te ayuda a encontrar tu talla ideal.

Zalando cuenta con una política de devoluciones gratuitas, en caso de que alguna prenda que hayas comprado no se vea como en la foto, no fuera lo que esperabas o que simplemente no te quede bien. De igual forma, con la intención de reducir los errores a la hora de escoger una talla, la app de Zalando cuenta con una herramienta que te ayuda a decidir tu talla usando tu cámara y tecnología de medición corporal.

Privalia, una tienda de ropa y estilo de vida que no puedes dejar de visitar

Privalia, mejor conocida como una de las ramas de Vepee, es una de las tiendas online más buscadas en la actualidad por su variedad en productos y por sus excelentes ofertas. Privalia cuenta con una gran cantidad de ropa muy económica y un catálogo que es actualizado a diario para ofrecerte ofertas de hasta el 70% de descuento en diferentes tipos de productos.

Privalia no solo cuenta con artículos de moda para hombres, mujeres y niños, además de eso la app te permite comprar artículos de gastronomía, decoración, viajes, electrónicos y muchísimo más. Si eres un cazador de ofertas y necesitas un nuevo guardarropa, te recomendamos que consigas la app de Privalia y le des un intento.

About You, la tienda pensada para la mujer a la moda

Si eres una mujer que ama las compras y siempre gusta de vestir la ropa de las mejores marcas por un precio razonable, te recomendamos que pruebes About You. Esta plataforma cuenta con productos de marcas como NIKE, ADIDAS, LEVI’S y mucho más, con descuentos increíbles y ofertas que no querrás perderte por nada del mundo.

Además de eso, About You también es una empresa que cuenta con artículos de su propia marca, los cuales resultan bastante económicos, atractivos y duraderos. La tienda virtual te ofrece igualmente envíos y devoluciones gratuitas para la mayoría de sus productos disponibles, sin mencionar que además cuentan con un sorprendente derecho de devolución de hasta 100 días de duración.

Wallapop, la app para comprar ropa de segunda mano sin intermediarios

Si estás en España y te encantaría poder conseguir linda ropa por un buen precio, te tenemos una oferta que simplemente no puedes dejar que se te escape. Wallapop es la app donde personas que se encuentran geográficamente cerca pueden comercializar artículos de segunda mano como ropa y accesorios y obtener precios inigualables de forma rápida y segura.

Gracias a la función de cercanía de Wallapop puedes encontrar ropa bonita a un buen precio cerca de ti. La mejor parte es que en este intercambio solo participan tú y el vendedor, sin necesidad de intermediarios puedes obtener prendas de calidad, por un buen precio. Actualmente, Wallapop cuenta con más de 10 millones de usuarios activos cada mes, así que ¿qué estás esperando para ser uno de estos?

ASOS, una plataforma veterana en el mundo de las compras digitales

Es verdad que muchas personas aún no se atreven a comprar productos en plataformas de Internet, debido a que no confían en el hecho de que son empresas que apenas están surgiendo en este ámbito. Pero te aseguramos que con ASOS no deberías tener esa inseguridad. Esta plataforma lleva años ofreciendo sus servicios a todas partes de Europa y el mundo de una forma bastante eficaz.

ASOS cuenta con artículos de más de 85 marcas reconocidas como NIKE, TOMMY HILFIGER, The North Face y muchas más. Pero además cuenta con su propio marketplace, en el cual cientos de negocios pequeños ofrecen sus productos por excelentes precios. Esta plataforma también cuenta con paquetes de descuentos, envíos gratuitos en diferentes casos y varios beneficios que vale la pena mirar.

Extra: TEMU, el rival a temer para Shein

Otra plataforma virtual que no incluimos en la lista, pero que sí merece una breve mención, es TEMU. Esta app de compras cuenta con excelentes ofertas, buenos precios y actualmente muchas personas consideran a TEMU como el principal rival de Shein. Así que te recomendamos investigar un poco sobre esta app y los beneficios que te ofrece también.

Ya con eso finalizamos nuestro artículo sobre las 5 mejores alternativas a Shein para comprar ropa barata. Si te ha gustado la lista que hemos preparado para ti en este artículo, te invitamos a compartirlo con tus colegas, especialmente con aquellos que aman las compras en línea. Si te ha quedado alguna duda o si conoces alguna otra alternativa que no mencionamos aquí, deja tu comentario en la sección de abajo, para que todos podamos leerlo.