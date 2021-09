Siempre que hablamos de buenas apps para tomar fotos en Android mencionamos la GCam de los Google Pixel, pero ¿qué pasa con su versión Go? Aunque no lo creas, la versión recortada es una aplicación casi tan buena como la estándar y recientemente se actualizó. Así es la Google Camera Go 2.5, que además puedes instalar en cualquier Android porque su APK tiene una compatibilidad excelente.

La GCam Go 2.5 trae muchas novedades que puedes llevar a tu móvil

La GCam es una de las mejores aplicaciones de cámaras para Android, pero la versión Go no se queda atrás. Pese a ser una versión recortada, la Google Camera Go mantiene los puntos fuertes de su hermana mayor: un excelente procesado de imagen, un modo nocturno increíble y un manejo genial de la fotografía con HDR activado.

Además, la última actualización (versión 2.5) ya es compatible con móviles que equipan un segundo sensor fotográfico. Esto es algo muy común en la actualidad, especialmente si hablamos de móviles con Android y no con Android Go, así que es un gran paso.

¿Algo más? Sí, la Google Camera Go 2.5 también permite hacer fotos en modo nocturno con resoluciones de hasta 48 MP e incluye traducir de texto gracias a Google Lens y el traductor de Google. De resto se arreglan algunos errores menores y se modifica un poco el aspecto de la aplicación, pero esos son los cambios oficiales.

La comunidad de desarrolladores de Android siempre tiene algo más que decir, y esta no es la excepción. Gracias a Greatness, uno de los modders de GCam más famosos, hoy puedes instalar la GCam Go 2.5 en casi cualquier Android que desees. La compatibilidad de este APK modificado es mucho más grande que el de la GCam estándar, aunque obviamente su rendimiento sea un poco inferior. Aun así, es una opción increíble para tomar buenas fotos, así que te enseñaremos cómo instalarla en tu móvil.

Cómo instalar el APK de la Google Camera Go 2.5 de Greatness en tu smartphone con Android

Si es la primera vez que instalas un APK en Android puede que creas que es un proceso complicado, pero lo cierto es que es facilísimo. Además, en el caso del APK de la GCam Go de Greatness existen 3 versiones de la aplicación que ayudan a mejorar la compatibilidad. Para esto es cada APK modificado (incluye los enlaces de descarga):

Google Camera Go 2.5 “lite”: es el APK con menos modificaciones en su código, y por consiguiente el que menor compatibilidad tiene, aunque sigue siendo amplia.

Google Camera Go 2.5 “CameraGo”: con compatibilidad ampliada, especialmente para dispositivos OnePlus.

Google Camera Go 2.5 “NoAux”: para móviles que den problemas con las otras dos versiones. Esta limita el uso de la segunda cámara, pero es particularmente útil para algunos smartphones de Xiaomi.

¿Qué debes hacer para instalar esta aplicación en tu dispositivo? Esto:

Descarga el APK de la GCam Go 2.5 desde alguno de los enlaces que dejamos arriba. Abre el APK desde el navegador de tu móvil o el administrador de archivos. Otorga el permiso de instalación desde orígenes desconocidos. Completa la instalación del APK. Disfruta de la GCam Go 2.5 en tu móvil.

Como puedes ver, es un proceso muy sencillo de seguir. ¿Los resultados? Aunque la GCam Go no compite con las apps de cámara que podría incluir un móvil tope de gama, lo cierto es que el rendimiento fotográfico es muy bueno. De hecho, la mejora es notable si tu móvil es de gama baja o de gama media.