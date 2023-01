Hace poco más de un año, Meta introdujo los avatares personalizados a Instagram, una característica importada desde Facebook que luego también llegó a WhatsApp. Estos personajes son tu representación animada y te ayudan a comunicarte con otras personas, pues puedes utilizarlos como stickers en todas las plataformas.

También puedes usarlos como fotos de perfil, pero en Instagram quisieron llevar esto último un poco más allá. ¿Qué piensas de que tu foto de perfil cambie a tu avatar (y viceversa) cuando alguien la toque? Parece una buena idea, y es justo eso lo que está implementando Meta. Te contamos qué son las fotos de perfil dinámicas en Instagram y cómo activarlas.

New profile pic, who this?

Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two 🪙 pic.twitter.com/hEyzW4G19W

— Instagram (@instagram) January 24, 2023