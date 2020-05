El año pasado se dio a conocer que Facebook estaba trabajando en su propia versión de los Bitmoji de Snapchat. Esta función, que permite a los usuarios crear avatares personalizados de sí mismos, se estuvo probando en Australia durante varios meses, pero ahora ya está disponible para todos. Así que, si acabas de entrar en Facebook y te diste cuenta de que ya todos tienen su propio avatar, no te quedes atrás y crea el tuyo siguiendo el tutorial mostrado a continuación.

Pasos para crear tu propio avatar personalizado en Facebook

Para crear un avatar en Facebook solo tienes que hacer lo siguiente:

Abre la app de Facebook en tu Android o iPhone.

en tu Android o iPhone. Presiona las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha.

ubicadas en la esquina superior derecha. Selecciona Ver más .

. Toca en Avatares (o Avatars) .

. Pulsa en Siguiente y luego en Comenzar .

. Elige tu tono de piel y después pulsa en Siguiente.

Ahora verás muchas opciones para personalizar el cabello, rostro, ojos, ropa , entre otras cosas de tu avatar. ¡Siéntete libre de editarlo como tú quieras!

, entre otras cosas de tu avatar. ¡Siéntete libre de editarlo como tú quieras! Si no te acuerdas muy bien de cómo eres tú, presiona el icono del espejo ubicado en la esquina superior derecha para activar la cámara frontal del móvil y verte a ti mismo.

ubicado en la esquina superior derecha para activar la cámara frontal del móvil y verte a ti mismo. Cuando termines de crear el avatar, pincha en Listo (el botón azul que está en la esquina superior derecha).

(el botón azul que está en la esquina superior derecha). Por último, toca en Siguiente y luego en Listo. Así, ya habrás creado tu avatar de Facebook.

Una vez finalizado el proceso de creación, Facebook te mostrará tu avatar a cuerpo completo con varias opciones para elegir en la parte superior derecha. Si no te gustó cómo quedó tu avatar y quieres rehacerlo, presiona el botón del lápiz para editarlo. Pero si te encantó y quieres que tus amigos lo vean ya, toca el botón de compartir (el primero de arriba hacia abajo) para ponerlo en el feed o para ponerlo de foto de perfil temporal.

Cómo usar tu avatar de Facebook y enviar stickers personalizados

Más allá de todo lo mencionado, el principal uso de los avatares de Facebook es como sticker, te permitirá expresarte de manera más personalizada y “auténtica” en la red social, justo como explicó un directivo de la compañía en un artículo reciente. Estos stickers de tu avatar de Facebook se crean automáticamente después de que hayas creado el avatar y puedes usarlo tanto en los comentarios como en Messenger de la siguiente manera:

Al momento de escribir un comentario o de enviar un mensaje por Messenger, presiona el emoji sonriente que aparece al lado de la barra de texto.

que aparece al lado de la barra de texto. Luego ve a la sección Stickers .

. Allí deberías ver el icono de tu avatar. Selecciónalo y te aparecerán todos los stickers de tu avatar. ¡Elige el que quieras y empieza a usarlos todos!

Como verás, no tiene nada de difícil crear y usar los nuevos avatares personalizados de Facebook. En caso de que aún no te aparezca disponible la opción de los avatares, actualiza la aplicación de Facebook y vuelve a intentarlo. Asimismo, ten en cuenta que esta función no está disponible en Facebook Lite. En fin, si tienes algún otro problema siguiendo este tutorial, coméntanoslo para poder ayudarte.