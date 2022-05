Contar con un descargador de videos de tus redes favoritas no tiene comparación, por eso, esta herramienta especializada en Facebook debes tenerla a la mano. Con unos pocos clics podrás bajar esas publicaciones que tanto te gustan y disfrutarlas sin conexión. ¿Ya sabes cuál es tu mejor opción? Se trata de FBVideoDown y aquí conocerás todo lo que tiene para ofrecerte.

Comencemos hablando de lo variadas que pueden ser las publicaciones de Facebook, encontrando videos e imágenes por montón. Además, el contenido también es muy diferente, pudiendo hallar desde videos recreativos, hasta tutoriales, mensajes motivadores y más. Pero, todo esto debes consumirlo con conexión a Internet, sin ella, no podrás cargar absolutamente nada y, es allí, donde FBVideoDown hace su aparición.

Se trata de una plataforma que, como su nombre lo indica, está especializada –principalmente- en dos cosas: Facebook y los videos de la plataforma. Permitiendo descargar videos en HD, de manera tan fácil, como rápida, y garantizando la compatibilidad con dicha red social en todo momento.

Así es FBVideoDown, la app para descargar vídeos de Facebook

Sumado a ello, el servicio también procesa las imágenes, es decir, que no tienes que abandonar la página o buscar otra herramienta para bajar fotos en alta calidad o la resolución que desees. Esto último es posible gracias a que FBVideoDown puede conservar la calidad original con la que los archivos fueron compartidos y los pone a tu disposición.

Y están no son las únicas características que incorpora la página, puesto que es de acceso y uso gratuito, por lo que no deberás preocuparte por suscripciones, membresías o mensualidad. De igual manera, no tendrás que registrarte, rellenar formularios o introducir tus datos personales y financieros, ni siquiera vincular tu correo o similares. Aprovecha el servicio de modo anónimo y seguro.

Sobre este último punto, al no requerirte iniciar sesión ni ingresar datos personales, estos no se encuentran en riesgo. Así, FBVideoDown te brinda los mejores resultados, manteniéndote resguardado en todo momento, sin historiales de navegación y sin que necesites subir archivos a la nube. Las descargas son directas en el almacenamiento local de tu dispositivo.

¿No sabes si puedes usarla en tu equipo? ¡Tranquilo! Con FBVideoDown todos los dispositivos son bienvenidos. Gracias a su funcionamiento en línea, puedes acceder y emplear la descarga de imágenes o videos desde cualquier dispositivo, sistema operativo o marca, siempre que tengas conexión a Internet y un navegador web durante el procedimiento.

Solo tienes que conseguir el enlace de la publicación de Facebook que te interese y dirigirte a la web de FBVideoDown con dicho enlace en el portapapeles. Luego, ¡Simplemente usa la herramienta! Coloca la URL en la barra de trabajo y presiona el botón a su lado, finalmente elige el archivo para descargarlo al almacenamiento local de tu equipo.

Lo mejor es que podrás repetir el proceso todas las veces que quieras, ya que es un servicio ilimitado. Es decir, podrás descargar tantas imágenes y vídeos como desees, crear listas de reproducción, compartirlos o simplemente guardarlos para disfrutarlos luego.