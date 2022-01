¿Te lías mucho al tener que guardar los números de móvil para empezar un chat nuevo en WhatsApp? Si es así, hoy es tu día de suerte. Aquí vas a ver cómo enviar mensajes por WhatsApp sin añadir a las personas en tus contactos.

Hay un truco en la app con el cual puedes hacer esto de forma rápida y sencilla. ¡Iniciar chats de WhatsApp sin necesidad de guardar los números de teléfono es muy fácil!

La app de Meta te deja comenzar un chat nuevo nada más con las personas que están añadidas a la libreta de contactos de tu móvil. Esto es molesto y se vuelve un gran problema a la larga.

¿Por qué lo decimos? Pues porque tu WhatsApp se va a llenar de un montón de números de teléfono que, a lo mejor, son de desconocidos a los que quieres escribirles una sola vez (algo común cuando haces compras en la app).

A su vez, esta situación afecta a tu privacidad, ya que causa que estas personas puedan ver tu foto de perfil, los estados que subes o tu última conexión en la app.

Por fortuna, es posible mandar mensajes en WhatsApp a números no guardados en tu móvil si sigues los pasos que te mostramos a continuación:

Entra en el buscador de tu smartphone . No importa cuáles son los navegadores para Android o iOS que sueles usar en el móvil, porque el truco funciona en todas estas apps.

. No importa cuáles son los navegadores para Android o iOS que sueles usar en el móvil, porque el truco funciona en todas estas apps. En el cuadro de búsqueda, copia esto «https://wa.me/XXXXXXXXXXX» .

. En el espacio de las «X», pon el número de móvil de la persona con la que quieres hablar por WhatsApp . Este debe copiarse junto con el prefijo telefónico del país, sin el signo «+», sin espacios entre los números y sin ningún dato extra. Por ejemplo: «https://wa.me/34123456789».

. Este debe copiarse junto con el prefijo telefónico del país, sin el signo «+», sin espacios entre los números y sin ningún dato extra. Por ejemplo: «https://wa.me/34123456789». Busca la URL en el navegador . En ese momento verás que aparece en pantalla una página que dice «Open WhatsApp».

. En ese momento verás que aparece en pantalla una página que dice «Open WhatsApp». Aquí presiona sobre la opción «Continuar al chat» .

. Ahora se abrirá una conversación con el número de teléfono que pusiste en el link en tu WhatsApp.

¡Y listo! En el proceso te vas a valer del tipo de link que copias en el navegador para crear un grupo de WhatsApp contigo mismo.

Pero, si no tienes el móvil a la mano, ¿de qué forma puedes iniciar un chat en esta versión de WhatsApp con alguien que aún no has guardado en los contactos de tu smartphone? Pues el proceso es similar al que te explicamos más arriba. Lo único que cambia es la manera de poner la URL. En concreto, haz esto:

Abre WhatsApp Web . No importa que tu smartphone no tenga carga, ya que puedes usar WhatsApp Web con el móvil apagado.

. No importa que tu smartphone no tenga carga, ya que puedes usar WhatsApp Web con el móvil apagado. Pincha sobre la URL del sitio y añade esto: « /send?phone=XXXXXXXXXXX «.

«. Añade el número de teléfono en las «X» siguiendo los pasos que te mostramos en el apartado anterior.

en las «X» siguiendo los pasos que te mostramos en el apartado anterior. Presiona «Enter» en el teclado de tu PC una vez la URL esté lista.

en el teclado de tu PC una vez la URL esté lista. El chat comenzará al instante y podrás escribir sin problema.

¡Es así como puedes enviarle mensajes en WhatsApp a cualquier persona sin añadirla en tus contactos! No hay dudas de que este es uno de los mejores trucos para usar WhatsApp como un pro.

¿Te gusta esta forma de iniciar chats en la app de Meta? Cuéntanos en los comentarios.