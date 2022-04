¿Has escuchado de Distro TV? Sí, un nuevo servicio de TV en streaming ¡gratis! Y aunque parezca que ya hay muchas plataformas de entretenimiento en streaming, seguro recordarás que antes los canales de TV tenían una programación muy repetitiva y limitada, cosa que terminaba por ser bastante aburrido.

Eso es cosa del pasado, hoy, en cambio, la oferta de contenido en streaming es abrumadora. Si te sientes aburrido es porque seguramente no has buscado las mejores series del momento. Netflix marcó un punto de inflexión y hoy no solo contamos con este servicio sino con muchos otros, todos compitiendo por tu atención.

Esto es bueno, muy bueno, tanto para los usuarios como para quienes viven de ello. En el primer caso, la oferta de series, películas, documentales y demás contenido es tan diversa que no deja a nadie indiferente. Y esto es posible gracias a que estas plataformas le han permitido a muchos directores llevar a cabo obras que en el pasado hubiesen sido inviables en muchos estudios.

Pero no perdamos el foco, en esta ocasión te contaremos qué tal es Distro TV y cómo puedes probarlo hoy mismo, sin tener que pagar ni un duro.

Descarga Distro TV ahora mismo

Distro TV está disponible en Google Play, puedes descargarla en el Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Samsung TV, LG TV, Sony TV, en el Roku e incluso en el móvil, tanto en Android como en iOS. Además, si así lo deseas, no es necesario que la descargues, puedes acceder a todo su contenido desde la página web.

Es una buena alternativa a Pluto TV y servicios similares. Tiene contenido en español, aunque es cierto que la mayoría de las series, películas y documentales están en inglés. Estas son todas las secciones que están disponibles:

Reality TV.

Documentales .

. Viajes y estilo de vida.

Diversión y juegos .

. MMA y más.

Al aire libre .

. Desi – India y Sudeste de Asia.

Africano.

Música .

. Estados de ánimo.

Lo más visto. Al entrar en la página verás que en la parte superior está la opción con el contenido en vivo, las series y películas en tendencia y el buscador. Además, en el menú que aparece más abajo encontrarás la categoría «Español», donde se agrupa todo el contenido en español que está disponible en la plataforma. Eso sí, notarás que no es mucho. ¿Y la calidad de imagen? No te preocupes, si hay algo en lo que han puesto especial empeño en Distro TV es en la calidad de imagen, de manera que podrás ver mucho contenido en tu Smart TV sin sentir que estás usando un servicio de mala calidad.

Una vez que pruebes Distro TV, no olvides dejarnos tus comentarios. Y si te preguntas qué otros servicios de streaming gratuitos hay disponibles en la web, quizás deberías echarle un ojo a esta lista.