Netflix llegó para cambiar la forma como muchos vemos series, películas e incluso documentales. Pero los años han pasado y ya esta no es la única plataforma de streaming que existe. De hecho, hay muchas opciones interesantes Como Apple TV, Disney Plus y Amazon Prime Video. Todas ellas de pago.

Globi TV es una nueva plataforma de streaming que seguro encontrarás bastante interesante, ¡Es gratis! Actualmente suma más de 500 horas entre series y películas, puedes registrarte desde hoy mismo y disfrutar de su contenido a través del ordenador o incluso en el móvil. No pierdes nada con probarla pero hay un par de cosas que también deberías saber.

Todo lo que deberías saber de Globi TV

Globi se promociona a sí misma como un servicio de streaming enfocado en series y películas extranjeras. En ella encontrarás mucho contenido que no está disponible en otras plataformas, incluso en las más populares como Netflix o Disney Plus.

Podrás ver títulos provenientes de países tan diversos como Italia, Finlandia, Rusia, Suiza, Estonia, Canadá y la lista continúa. Si te gusta el cine y las series con perspectivas diferentes, que vayan más allá de lo visto en Hollywood, esta plataforma es para ti.

Globi incluye anuncios en su plataforma gratuita

Pero no todo es perfecto. Globi es capaz de ofrecer un servicio gratuito debido a que su modelo de negocio se sustenta en la publicidad. Esto quiere decir que para navegar en esta plataforma tendrás que ver de a ratos la publicidad que incluyen.

Si toleras un poco de publicidad, a cambio de no pagar ni un centavo, seguramente disfrutarás Globi TV. Y aun así… también debemos advertirte que varias series y películas no solo no están dobladas a español sino que en algunos casos ni siquiera tienen subtítulos. Así que, si no te llevas bien con el inglés es probable que tengas dificultades para encontrar contenido acorde a tus gustos.

Descarga Globi TV en tu móvil

Como habíamos mencionado anteriormente, Globi TV también tiene una aplicación dedicada para móviles Android. Puedes descargarla en Google Play. Solo pesa 23 MB y te da acceso gratuito a todo el contenido de la plataforma.

Además de la aplicación móvil, puedes acceder a Globi a través de su página oficial y en iOS, Apple TV, Samsung TV o en un Roku. Así que no tienes excusas para probar esta nueva plataforma de streaming gratis. Y cuando lo hagas, no olvides compartir tu experiencia en los comentarios.