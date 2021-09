Hay varias cosas que no deberías hacer en las apps para ligar por cuestiones de seguridad, pero que no están prohibidas. Si quieres, puedes hacerlas bajo tu propio riesgo. Sin embargo, hay otras cosas que no puedes hacer porque directamente están bloqueadas por la plataforma. En esta ocasión, queremos hablarte de 5 cosas que Tinder no te permite hacer y que seguramente te has cansando de intentar.

Así que, si has llegado aquí frustrado con Tinder porque no logras realizar una acción específica, en las siguientes líneas descubrirás si lo que estás intentando hacer realmente no es posible en esta plataforma. Vamos allá…

Crear una cuenta de Tinder sin número de teléfono

No es posible de ninguna manera crear una cuenta en Tinder sin un número de teléfono. En este sentido, la app es igual a WhatsApp, ya que te obliga a vincular un número de teléfono a la cuenta para poder usar todas sus funciones. Esta es una política de Tinder que suponemos que forma parte de una medida de seguridad para que no sea tan fácil hackear tu cuenta.

Si no tienes un número de teléfono para asociar a Tinder, lo único que puedes hacer es conseguir un número de teléfono virtual gratis en España. Una vez que crees la cuenta con él, ya no lo necesitarás más.

Encontrar a alguien en Tinder por su nombre

Porque a mucha gente le avergüenza usar una app para ligar, Tinder no te permite encontrar a una persona buscándola por su nombre. Aunque estés 100 % seguro de que la persona que estás buscando tiene Tinder, en la app no te aparecerá al buscarla por su nombre debido a una política de privacidad de la plataforma que lo prohíbe.

La única forma de encontrar a una persona en Tinder es que te aparezca como match o que la misma comparta contigo su perfil.

Saber si alguien ha borrado su Tinder

Si bien hay varias pistas que te lo pueden indicar, en Tinder no hay nada definitivo que te diga si alguien ha eliminado su perfil. Ahora bien, si una persona ha desaparecido de tus conversaciones o de tus match, entonces es seguro asumir que, o bien ha borrado su Tinder, o ya no quiere hablar contigo (deshizo el match o te bloqueó).

Por cierto, aquí tienes un tutorial de cómo bloquear gente o a un match en Tinder. En cualquier caso, si alguien ya no está interesado en ti, lo mejor es que inviertas tu energía en buscar a alguien nuevo.

Ver si alguien está activo en Tinder

Lamentablemente, no puedes ver si alguien está activo en Tinder. Sin embargo, si tienes Tinder Gold puedes saber quiénes han hecho un deslizamiento a la derecha sobre tu perfil. Es decir, podrás saber a quién le gustas. Esto no es exactamente ver el estatus de activo, pero al menos es algo que te permitirá saber con quién puedes ligar que recientemente ha estado activo.

Saber la última vez que alguien estuvo activo en Tinder

Tampoco es posible saber cuándo fue la última vez que alguien se conectó en Tinder. Si tienes activados los recibos de lectura, al menos puedes enterarte si un match en específico ha leído tu mensaje, lo cual puede ser un indicativo. Pero de lo contrario, no sabrás absolutamente nada.

¡Eso es todo! Como verás, Tinder es una aplicación que protege mucho la privacidad de sus usuarios y por eso no te da tantos datos de la gente como lo hace una red social o mensajería normal. Y esto lo comprendemos perfectamente, pues a muchas personas no les parece buena idea que cualquier persona pueda averiguar su actividad en esta app para ligar. Y tú… ¿qué opinas al respecto?