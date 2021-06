Tinder, una de las redes sociales más famosas para citas, tiene personas de todo tipo. Si ya llevas tiempo usando la aplicación, es casi imposible que no hayas tenido una mala experiencia con alguien, a pesar de que es cierto que también hay personas que valen la pena conocer dentro de la app.

Para que prevengas un poco las malas experiencias en Tinder, te comentaremos cómo puedes bloquear a una persona con la que hayas hecho match, pues si has empezado a hablar con ella, y te percataste de algo que no te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es bloquearla.

¿Cómo bloquear a tus match en Tinder?

Hay que aclararte que para bloquear a tus match no existe una opción como tal, si no más bien la aplicación te da la posibilidad de cancelar el match, o incluso reportarlo. Si lo reportas, Tinder no te mostrará de nuevo el perfil de la persona, pero si solo cancelas el match, hay una pequeña posibilidad de que vuelva a aparecerte.

De cualquier forma, para bloquear al match con el que no quieres hablar más deberás seguir estos pasos:

Entra a Tinder. Ve hasta el chat con tu match. Pulsa en el ícono del escudo que te sale a la derecha. Si solo quieres cancelar el match, selecciona la opción de “Unmatch only”. Cuando te salte el aviso de “‘¿Quieres cancelar el match con este usuario?”, pulsa en “Sí, cancelar match”. Si quieres cancelar el match y reportarlo también, selecciona “Report y Unmatch”. Con esa opción tendrás que dar un motivo de tu reporte, en tal caso solo escoge la opción que más se adecue a lo que sucedió y listo. Tu match no se enterará de que lo has reportado, simplemente no le aparecerá tu perfil en sus chats.

Debes saber que una vez hayas bloqueado a tu match con este último método, no podrás desbloquearlo. En vista de eso, no volverás a tener contacto con la persona nunca más a través de la app. Ten en cuenta también que el reportar a una persona en Tinder puede ocasionar que le suspendan su cuenta, aunque siempre podrá reclamar para intentar recuperarla.

En Tinder también puedes prevenir que una persona te aparezca en el apartado de likes, y que tú le aparezcas a ellos, obviamente. Cuando te explicamos cómo bloquear a tus contactos en Tinder, te comentamos que debes hacerlo importando los números de teléfono que tienes guardados en tu móvil a la app.

Solo debes ir a “Bloquear contactos” en los ajustes, seleccionar a las personas que quieres bloquear y listo, el proceso no es nada complicado.

¿Ya has bloqueado a algún usuario en Tinder? ¿Has tenido malas experiencias en la app?