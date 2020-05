Ahora que las redes sociales están recibiendo tantas novedades, sería bueno que Twitter e Instagram se pusiesen de acuerdo para compartir contenido entre ellas. Desde hace muchos años los usuarios lo piden, pero los desarrolladores no le prestan demasiada atención.

Así, si quieres compartir un tweet en tu cuenta de Instagram, obligatoriamente tienes que pasar por el aro de una aplicación de terceros. En la Play Store hay muchísimas que te permiten hacerlo, pero hay una que nos ha gustado mucho. Se llama Twiger, y con ella podrás compartir tweets en Instagram muy fácil.

Twiger comparte tus tweets en Instagram de una forma simple

Como ya mencionamos, la Play Store está llena de aplicaciones que te permitirán compartir tweet en las Stories de Instagram. No es nada nuevo, pero la mayoría de esas apps tiene alguna de estas características: son engorrosas, tienen mucha publicidad, te piden acceso a tus cuentas, o son pagas.

Sin embargo, Twiger no necesita nada de eso para funcionar. La aplicación es gratis, no tiene publicidad, no necesita acceso a tu cuenta y hace lo que promete de una manera muy sencilla. Con Twiger podrás compartir cualquier tweet en tus historias de Instagram con solo un par de toques, y aparte personalizarlos con fondos de colores. Pero, ¿cómo se usa?

Cómo utilizar Twiger para compartir tweets en las historias de Instagram

Twiger no cuenta con uno, sino con dos métodos para que publiques tus tweets en las historias de Instagram. Es tan sencillo como hacer seguir estos pasos:

Método 1 para compartir tweets en tus historias de Instagram:

Abre Twitter y copia el enlace del tweet en el portapapeles de tu móvil Ve a Twiger y pega el enlace con el botón de pegar de la aplicación. Presiona el botón “Play” en Twiger para ir a la pantalla de personalización del tweet. Elige el color de fondo que prefieras y toca el botón “Share on Instagram” para ir a publicar la historia.

Método 2 para compartir contenido de twitter en tus historias de Instagram:

Abre Twitter y presiona el botón de compartir tweet. En el menú desplegable presiona “Compatir tweet vía…” Selecciona Twiger en el menú deslizable para que te lleve al panel de personalización. Elige el color de fondo que prefieras y toca el botón “Share on Instagram” para ir a publicar la historia.

Como pudiste ver, son solo cuatro pasos para cada método, algo demasiado práctico y sencillo, pero eso es lo que quieres, ¿no? Y tal como te comentamos antes, podrás personalizar con fondos de colores el tweet compartido. Una vez lo hagas, podrás modificar tu Storie como quieras con los Stickers de Instagram, texto, filtros y demás.

Seguro que no esperabas algo tan fácil, ¿cierto? Twiger te facilitará mucho la vida, y de lo contrario no estuviésemos recomendándotela. Recuerda: es gratis, está disponible para iOS y Android, no tiene publicidad, no te pide datos y ni siquiera guarda imágenes en tu almacenamiento.

Twiger mola un montón, y estamos seguros de que la amarás apenas la pruebes.