Threads ya está disponible en casi todo el mundo y es lo que muchos pedían: una copia exacta de Twitter, pero sin Elon Musk al cargo. Sin embargo, hay que ser honestos y admitir que todavía Threads no es una plataforma tan completa como la red social del pajarito y carece de varias cosas importantes, como una versión web, por ejemplo. La buena noticia es que Meta ya está trabajando en nuevas funciones para su alternativa a Twitter que irán agregando poco a poco a la app.

Si estás desesperado por la falta de algunas funciones en Threads y quieres recibir las últimas novedades antes que nadie, entonces debes descargar Threads Beta. ¿No sabes cómo hacerlo? Enseguida te explicamos paso por paso. Así que, sin perder más tiempo, veamos cómo puedes unirte al programa beta de Threads en Android.

Cómo descargar Threads Beta en tu móvil Android desde Google Play Store

Si quieres descargar la beta de Threads para probar las nuevas funciones antes de que se lancen oficialmente, puedes descargarla en tu móvil Android siguiendo estos pasos:

Accede al programa de pruebas de Threads pinchando este enlace.

pinchando este enlace. Pulsa en el botón de « Convertirse en tester » (Become a tester) y acepta los términos y condiciones.

» (Become a tester) y acepta los términos y condiciones. ¡Eso es todo! A partir de ahora, ya eres beta tester de Threads, lo que significa que las próximas actualizaciones de Threads en tu Android serán una beta . Por tanto, deberías esperar unos minutos a que se actualice la aplicación de Threads en tu móvil para acceder a la beta.

. Por tanto, deberías esperar unos minutos a que se actualice la aplicación de Threads en tu móvil para acceder a la beta. Si no quieres esperar a una actualización, puedes desinstalar la app de tu teléfono, buscarla en Google Play Store e instalarla .

. Lo siguiente será abrir la aplicación de Threads y entra con tu cuenta de Instagram.

¡Ya está! Ahora disfruta de las nuevas funciones y características de Threads Beta y comparte tu opinión con los desarrolladores.

Cómo descargar Threads Beta en tu móvil Android con un APK

En caso de que, por lo que sea, no puedes instalar la beta de Threads desde la tienda de aplicaciones de Google, no te preocupes. Realmente no es necesario unirte al programa beta a través de la Play Store para acceder a la versión más reciente de la aplicación. Puedes descargar Threads Beta en formato APK siguiendo estos pasos:

Ingresa en el página de Threads en APKMirror.

Ve al apartado de «All Versions» y pulsa la versión más reciente que diga «beta» al final de su nombre.

que diga «beta» al final de su nombre. Dirígete a la sección de «Download» y selecciona el APK disponible .

. Toca en Download APK .

. Una vez que se haya descargado el APK, búscalo en la carpeta de descargas con el gestor de archivos de tu móvil, selecciónalo y pulsa en instalar. Si necesitas más ayuda con esto, mira este tutorial de cómo instalar un APK en Android paso a paso.

¡Listo! Así ya tendrás la última beta de Threads instalada en tu Android. Lo único malo de este método es que la beta no se actualizará automáticamente, por lo que cuando salga una versión más nueva, tendrás que seguir estos pasos nuevamente para instalarla.

Recuerda que al ser una versión beta, puede contener errores o fallos, así que ten paciencia y reporta cualquier problema que encuentres. También ten en cuenta que al usar Threads Beta, estás compartiendo información personal con Instagram y sus socios, así que revisa bien los ajustes de privacidad y seguridad antes de usarla.

Si no te acaba de gustar Threads y prefieres no tener esta red social, echa un vistazo a este artículo de cómo desactivar tu cuenta de Threads.