La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología con un gran potencial para mejorar la vida de las personas, pero también puede ser usada para causar daño. En el lado positivo, la IA se puede usar para automatizar tareas, tomar mejores decisiones, y crear nuevas formas de arte y entretenimiento. Por ejemplo, la IA se utiliza para generar textos, hacer recomendaciones personalizadas, realizar trabajos académicos, editar fotografías o generar imágenes.

En su mayoría, esta tecnología aporta beneficios al ayudar a las personas en diversas tareas. Sin embargo, tiene un lado negativo, como lo demostró Nudifi, sucesora de DeepNude, que ilustra cómo las IA pueden ser usadas para vulnerar la privacidad de las personas. Desafortunadamente, este tipo de apps se han vuelto cada vez más accesible. Un ejemplo de esto es Undress y ClothOff APK, aplicaciones que recientemente han causado polémica por su uso indebido.

ClothOff APK una app que pone en peligro tu seguridad y privacidad

ClothOff, la aplicación que promete desnudar a las personas con Inteligencia Artificial, actualmente es tendencia en las redes sociales. La app, que cuenta con más de 750 mil suscriptores en Telegram y con más de 3 mil seguidores en Twitter, se encarga de quitar la ropa de las personas en segundos a partir de fotografías. Sin embargo, la aplicación aclara que no se hace responsable del contenido resultante: “No reclamamos la propiedad del contenido resultante”.

Esta polémica app ha sido criticada por su potencial para crear contenido de naturaleza sexual sin el consentimiento de las personas. Además, a diferencia de otras aplicaciones, ClothOff no discrimina por género ni por pose. Los resultados al parecer son bastante realistas y el único rastro de que una foto ha sido desnudada con IA es una marca de agua con la URL de la web que se ha utilizado. Pero ese rastro es fácil de eliminar.

La aplicación ha sido objeto de una gran cantidad de denuncias, especialmente por parte de padres preocupados por la seguridad de sus hijos. Aunque ClothOff exige en sus términos de servicio que los usuarios tengan al menos 18 años o el permiso de un padre o tutor legal, esta medida no es suficiente para evitar que menores de edad accedan a la aplicación.

Cómo usar ClothOff APK: la IA con resultados más realista

ClothOff APK no está disponible para todo el mundo, sus desarrolladores han decidido monetizarla a través de la venta de monedas virtuales. Para usar ClothOff APK, los usuarios deben comprar este tipo de monedas, que luego pueden canjear por intentos de desnudar a una persona. El primer intento es gratuito, pero cada intento adicional tiene un coste. Por ejemplo, cuatro intentos para obtener una imagen de un desnudo integral tienen un valor de casi 2 euros.

Los desarrolladores de ClothOff APK ofrecen diferentes ofertas para incentivar a los usuarios a comprar más monedas. Por ejemplo, los usuarios que comparten la aplicación con sus amigos pueden obtener monedas gratuitas. Esta estrategia de monetización ha sido criticada por algunos, quienes consideran que es una forma de lucrar con la privacidad de las personas.

Los desarrolladores sostienen que su aplicación es una herramienta legítima que puede tener fines artísticos o educativos. Para usar la aplicación y obtener mejores resultados, es importante tomar en cuenta los siguientes factores: la modelo debe llevar ropa ligera, sin grandes abrigos; la fotografía debe mostrar a una sola persona y debe estar bien iluminada, con un enfoque adecuado.

Descarga gratis ClothOff APK

Si estás interesado en usar esta aplicación de forma responsable y para uso personal, aquí te mostramos cómo descargar el APK de forma gratuita. Es muy fácil:

Abre el sitio web de ClothOff en el navegador Chrome.

Presiona sobre los tres puntos verticales situados en la esquina superior derecha para abrir el menú del navegador.

situados en la esquina superior derecha para abrir el menú del navegador. Selecciona Instalar aplicación en el menú desplegable de la app.

en el menú desplegable de la app. Sigue las instrucciones para añadir la aplicación web a tu pantalla de inicio.

Una vez instalada, la app web de ClothOff funciona como una aplicación nativa en tu dispositivo. Esto significa que ofrece una experiencia fluida a pantalla completa, con una interfaz y un funcionamiento similar a las aplicaciones que se descargan de las tiendas oficiales.

ClothOff: una app con más riesgos que beneficios

El uso de ClothOff puede parecer inofensivo, pero lo cierto es que te puede traer muchos problemas. En primer lugar, la aplicación no es segura y existe el riesgo de que las imágenes generadas sean utilizadas para crear contenido de naturaleza sexual o que tus datos sean usados de forma indebida.

ClothOff afirma que no almacena ningún tipo de datos. La aplicación menciona que una vez que se utiliza una imagen en la Inteligencia Artificial, se elimina de la base de datos. Sin embargo, es mejor no confiar, ya que no hay garantía de que esto sea cierto. También advierte que es mejor no subir imágenes personales o reales. Esto se debe a que no se puede conocer el tratamiento que se les dará a estas imágenes.

En cuanto las sanciones, el uso indebido de estas aplicaciones podría acarrearte hasta dos años de prisión en España. Sin embargo, en casos de pornografía infantil, las penas de cárcel pueden ser de hasta nueve años. Según especialista en Derecho Digital, los delitos en España no se regulan en función de la tecnología utilizada, sino por las acciones realizadas, las intenciones y los resultados asociados a ellas.

En otras palabras, lo que importa a un juez es el uso que se le dé a las fotografías, no cómo se obtuvieron. Por eso, crear desnudos falsos y darles un mal uso, incluso si el autor es menor de edad, también es un delito. La pena es menor, pero aun así podría ir a la cárcel.

Como puedes ver, las consecuencias que trae usar indebidamente estas aplicaciones pueden ser graves. Por eso, antes de quitarle la ropa a una foto, recuerda que se debe respetar la privacidad y la seguridad de las personas.