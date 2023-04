¿Estás buscando el popular APK de Arena4Viewer para ver fútbol gratis y otros eventos deportivos? Aquí te contaremos todo lo que necesitas saber sobre este APK, desde cómo instalarlo hasta su legalidad. Arena4Viewer es una aplicación que te permite ver eventos deportivos en directo desde tu dispositivo Android o Smart TV. Con esta aplicación, podrás disfrutar de partidos de fútbol, baloncesto, tenis, fórmula 1 y muchos más deportes sin pagar nada y con una calidad HD.

En este artículo, te explicaremos dónde descargar Arena4Viewer de manera segura en tu teléfono y cómo usarla para ver tus deportes favoritos. ¡Vamos allá!

Qué es Arena4Viewer: un APK que te permite ver fútbol y deportes sin pagar

Arena4Viewer es una aplicación que recopila los canales de televisión que emiten eventos deportivos en directo, tales como partidos de fútbol, MLB y NBA, y te permite acceder a ellos desde tu dispositivo de forma totalmente gratuita. Técnicamente, no es una aplicación de streaming, ya que sus servidores no alojan ningún directo. Funciona más bien como una guía que te muestra los enlaces a los canales disponibles y te redirige al reproductor adecuado para verlos.

Los creadores de esta app son de la India, por lo que su interfaz está en inglés al igual que la mayoría de sus transmisiones. Sin embargo, se puede usar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de VPN. A diferencia de NodoGO, los partidos que emite Arena4Viewer no están en español, así que tenlo en cuenta.

Es una app ideal para los amantes del deporte que quieren ver sus eventos favoritos en cualquier momento y lugar. Con esta aplicación, no te perderás ningún partido ni tendrás que pagar por suscripciones o canales premium. Solo necesitas tener conexión a Internet y un dispositivo compatible con el APK de Arena4Viewer (prácticamente cualquier móvil o tablet con Android 5.0 o superior). Descárgala ya y empieza a disfrutar del mejor deporte en directo.

Cómo instalar Arena4Viewer en tu móvil y tablet: descarga el APK

Pulsa el botón de descarga del APK de Arena4Viewer que está abajo.

que está abajo. Presiona el botón naranja de Arena4Viewer Original . Espera a que termine la cuenta regresiva y vuelve a tocar este botón.

. Espera a que termine la cuenta regresiva y vuelve a tocar este botón. Acepta la descarga del archivo.

Cuando hayas descargado el APK, abre la notificación de descarga completada y presiona el archivo descargado .

. Deberás aceptar las advertencias que te muestre tu móvil y conceder los permisos solicitados.

y conceder los permisos solicitados. Asimismo, es probable que tengas que activar la opción de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas en tu móvil desde la sección de Permisos especiales.

en tu móvil desde la sección de Permisos especiales. La aplicación se instalará automáticamente y ya está. Ahora a gozar de los partidos que deseas ver en directo.

Qué se puede ver en Arena4viewer

Arena4Viewer es una aplicación que permite ver eventos deportivos en vivo desde tu dispositivo móvil. Algunos de los eventos que se pueden ver son:

Fútbol : La Liga, Premier League, Champions League, Copa Libertadores, etc.

: La Liga, Premier League, Champions League, Copa Libertadores, etc. Baloncesto : NBA, Euroliga, Liga Endesa, etc.

: NBA, Euroliga, Liga Endesa, etc. Tenis : Grand Slam, Masters 1000, ATP 250, etc.

: Grand Slam, Masters 1000, ATP 250, etc. Motor : Fórmula 1, MotoGP, Rally, etc.

: Fórmula 1, MotoGP, Rally, etc. Otros deportes: boxeo, UFC, ciclismo, golf, etc.

¿Arena4Viewer es legal? ¿Es seguro usar este APK?

Arena4Viewer es una aplicación segura. La hemos revisado en profundidad con la aplicación Virus Total y no detectamos malware, virus ni ningún código malicioso luego de pasar por los análisis de 64 servicios de ciberseguridad diferentes. Ahora bien, es necesario aclarar que en Internet hay muchos APK falsos de Arena4Viewer que pueden contener virus, ya sea de tipo spyware o ransomware.

Páginas web como «arena4viewer.com» son una estafa, ya que piden ingresar una tarjeta de crédito para poder descargar el APK. Ten en cuenta que Arena4Viewer es una aplicación 100% gratuita y no te pedirá dinero para poder utilizarla. La única forma en la que los desarrolladores de Arena4Viewer ganan dinero es a través de los anuncios que se despliegan en los menús y reproductores de la app.

En cuanto a si es legal Arena4Viewer, la verdad es que no. Arena4Viewer no paga los derechos de los partidos que se emiten en su aplicación, aunque técnicamente no infringe los derechos de autor. Y es que esta app se limita a compartir enlaces de servidores de externos, los cuales deberían tener contratos de cesión de derechos.