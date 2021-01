Hace poco te mostramos cuáles eran las mejores apps para comer comida sana. En 2020 también hicimos un listado con las mejores apps para hacer ejercicio en casa por el coronavirus. Si has probado estas aplicaciones, puede ser que hayas logrado algunos resultados. Sin embargo, si aún no consigues la figura fitness que tanto deseas, tal vez te falte una nueva selección de apps.

Por eso hemos hecho un listado con las mejores apps para bajar de peso en 2021. Aquí conocerás las aplicaciones que te ayudarán a que pierdas esos kilos de más que tanto odias. La selección abarca todo tipo de apps y su uso combinado te dará resultados increíbles.

Las aplicaciones más útiles para adelgazar y tener un cuerpo envidiable

Las apps que conocerás hoy son muy variadas. Las aplicaciones se complementan entre sí y te ayudarán a conseguir la figura fitness que tanto deseas. Recuerda que para bajar de peso debes cambiar tu estilo de vida. ¡Con estas aplicaciones lo lograrás!

Crea nuevos hábitos con Routinery

Antes de empezar a entrenar o a hacer dieta, debes crear nuevos hábitos. ¿Esto qué significa? Pues que necesitas abrir espacio para las horas de ejercicio o de alimentación sana con Routinery.

Esta app te ayuda a organizar tu rutina de forma rápida. La aplicación te muestra todo lo que harás en el día y el tiempo que le dedicarás a cada hábito. Routinery te deja organizarlos como quieras.

Cuando estés listo para iniciar la rutina, solo debes darle clic al botón “start”. La aplicación en ese momento activará un cronómetro con el tiempo que le diste a cada hábito. Routinery es una opción muy útil para organizarte mejor y tener una vida más ordenada.

La única pega de Routinery es que está en inglés. Si te cuesta entender este idioma, aquí te recomendamos las mejores apps de Android para aprender inglés.

7 Minutos: las mejores rutinas para principiantes

¡Ya es hora de hacer ejercicio! Tal vez quieras exigirte al máximo e intentar conseguir resultados en pocos días. Pero, ¡ten cuidado! Recuerda que eres aún un principiante. No puedes hacer ejercicio como si fueras un experto (te lesionarás si lo intentas).

Por eso, necesitas empezar con una rutina para principiantes. La app que te ayudará será 7 Minutos. Como su nombre lo dice, sus entrenamientos son de apenas 7 minutos. Son rutinas que te exigirán mucho esfuerzo y te llevará poco tiempo completarlas.

Lo mejor de la app es que puedes ejercitar cada parte del cuerpo. También integra un calendario para llevar registro de tus entrenamientos. Además, la app evita que te lesiones explicándote cómo hacer los ejercicios antes de empezar las rutinas. Y cuando estés más avanzado, puedes probar el desafío para cuerpo entero de 30 días.

En resumen, 7 minutos tiene todo lo que necesitas si eres un principiante y quieres empezar a hacer rutinas cortas y efectivas.

BodBot: la app que crea una rutina solo para ti

Después de usar 7 Minutos por un tiempo, puede que la app te deje de gustar. No sentirás esfuerzo al entrenar y necesitarás llevar todo al siguiente nivel. Y para hacer esto, debes descargar BodBot.

Esta app crea un plan de entrenamiento hecho a tu medida. Al principio, la app te pedirá diversos datos sobre ti (tu peso, altura, edad o si has practicado algún deporte). Con base en esta información, la aplicación hará una rutina exigente que mejorará mucho tu físico.

BodBot destaca por adaptarse a tu rendimiento. Si te sientes muy cansado o no eres capaz de completar los ejercicios, la app modificará tu rutina hasta que consigas el entrenamiento que más te conviene. Además, puedes especificar qué buscas obtener con BodBot (aumento de masa muscular o bajar de peso). Esto ayudará a que los ejercicios estén adaptados a tus objetivos. ¡La app lo tiene todo!

Deja de distraerte cuando haces ejercicio con Bienestar digital

Tal vez te parezca una chorrada recomendar Bienestar digital para bajar de peso, pero no es así. Piénsalo, ¿cuál es el mayor problema de hacer ejercicio con el móvil? Pues que es muy fácil distraerte con las notificaciones de tus redes sociales.

Pero, ¿qué tiene Bienestar digital para evitar este problema? Su modo sin distracciones. Esta función desactiva todas esas apps que te distraen cuando entrenas con el móvil. También Bienestar digital te muestra qué aplicaciones usas más para que sepas en qué pierdes el tiempo.

La app se complementa a la perfección con Routinery. Estas 2 apps te harán más productivo y te ayudarán a concentrarte durante tus entrenamientos. Este hábito es clave si quieres lograr bajar de peso de una vez por todas.

FitMenCook: la aplicación para comer sano por excelencia

El ejercicio que hagas con las últimas apps no valdrá la pena si no comes sano. Las buenas rutinas de entrenamiento van de la mano con una alimentación nutritiva.

Después de mucho tiempo comiendo mal, hacer dieta se te hará complicado. Pero tranquilo, porque con FitMenCook será muy fácil. Esta es una de las apps más recomendadas y populares para comer sano. Tiene recetas ricas y con ingredientes que puedes conseguir en tu casa.

Lo mejor de la app es que organiza sus platos en categorías. Esto te ayudará a encontrar las recetas que necesitas de forma rápida. Además, FitMenCook incluye el valor nutricional de todos sus platos. ¡Así llevarás registro de las calorías que consumes!

Water drink reminder: hidratarte es parte del proceso

Mejorar tu hidratación también es clave para bajar de peso. El agua te ayuda a acelerar los efectos de tu dieta y a absorber los nutrientes que comes. Existe el rumor de que necesitas beber de 7 a 8 vasos de agua al día, pero esto es un mito. Debes tomar cierta cantidad de agua según tu peso y las horas que pasas despierto.

¿Cuál es la app que te ayudará a estar bien hidratado? ¡Pues Water drink reminder! Esta aplicación te pide tus datos básicos para calcular cuántos vasos de agua debes tomar en durante el día. Una vez hecho esto, solo necesitas entrar a la app y avisarle que bebiste agua. Puedes personalizar el tamaño del vaso con las diversas opciones que tiene la app.

Water drink reminder es una aplicación muy útil que no puede faltar en tu móvil para bajar de peso.

Descansa y duerme mejor con Sleep Monitor

Ya estás entrenando, comiendo de forma sana y bebiendo el agua que necesitas. ¿Qué falta para que logres bajar de peso? ¡Pues dormir bien! Las horas de sueño son claves si quieres adelgazar y tener un estilo de vida más sano.

¿Te cuesta tomarte un buen descanso al final del día? Entonces necesitas usar Sleep Monitor. Esta aplicación lleva un registro de tu sueño. La app tiene funciones intersantes para ayudarte a dormir bien (música relajante o consejos muy útiles).

Sin dudas, Sleep Monitor te ayudará a mejorar la calidad de tu sueño y descansar bien. ¡Todas sus funciones son muy útiles e importantes para conseguir el cuerpo fitness que deseas!

¡Esas son las mejores aplicaciones para bajar de peso! Las apps tienen todo lo necesario para que logres al fin el cuerpo fitness que tanto quieres.

De todo el listado, ¿cuál fue la app que más te gustó? ¡Cuéntanos en la caja de comentarios!