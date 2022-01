Tener una buena ortografía es básico y esencial para tu vida personal y profesional. Créenos que nadie se lleva una buena impresión de una persona que comete muchas faltas ortográficas. No está científicamente comprobado, pero es casi un hecho que las personas que escriben mal tienen menos oportunidades de ligar o de conseguir el empleo que están buscando.

¿Consideras que tienes una ortografía deficiente? No te sientas mal por eso. Aunque no lo parezca, el español es un idioma complicado con muchas normas que son difíciles de aplicar correctamente si no te has puesto a estudiarlas en detalle. La buena noticia es que el móvil que tienes en la mano puede ayudarte a mejorar tu ortografía con las siguientes 5 apps.

Ortografía española: para aprender todas las reglas y practicar

Si quieres estudiar de cero todas las reglas de nuestro idioma, la app Ortografía española te resultará de gran ayuda. Está diseñada para mejorar la ortografía tanto de hablantes nativos como no nativos, y su desarrollador la recomienda incluso para escuelas y academias de español. Tú la puedes usar sin que nadie te guíe, pues sus lecciones son fáciles de seguir.

La aplicación utiliza el método tradicional de aprendizaje de 3 etapas: aprender, practicar y demostrar los conocimientos en un examen. Además, te enseña el vocabulario propio de cada una de las materias académicas que estás cursando. ¡Es genial!

Palabra Perfecta: un juego que mejora tu ortografía

A diferencia de la app anterior, Palabra Perfecta no te enseñará a escribir bien en español. En cambio, desafiará tus conocimientos ortográficos con una serie de pruebas que te mostrarán en qué necesitas mejorar y qué tan bien estás a nivel gramatical.

Los juegos de gramática son de selección simple: tendrás que elegir cuál es la palabra correcta para frases con las que muchos suelen equivocarse. También tiene otros 3 modos de juego para comprobar tus habilidades en sinónimos, antónimos y definiciones. La app guarda tus resultados para que luego puedas presumirlos con tus amigos.

Diccionario RAE y ASALE (DLE): no vuelvas a escribir mal una palabra

Saber cómo se escribe una palabra, qué significa y cómo se utiliza correctamente es vital para tener una buena ortografía. En esto te puede ayudar el diccionario de la Real Academia Española, el cual puedes descargar gratis en forma de app para tu móvil.

Con este diccionario en tu móvil podrás resolver cualquier duda que tengas rápidamente, ya que te permite consultar las características gramaticales y ortográficas de todas las palabras de nuestro idioma. Además, tiene una función muy genial que te enseña una nueva palabra cada día para que nutras tu vocabulario.

Aldiko Classic: leer libros es la mejor forma de corregir tus problemas de ortografía

«Si leyeras más, tendrías menos problemas de ortografía» es una frase muy común que seguramente te han dicho tus padres y profesores. Y la verdad es que no se equivocan. No hay una manera más natural y efectiva de mejorar tu ortografía que leyendo libros. Durante el proceso de la lectura, casi sin quererlo tu cerebro va adquiriendo todo lo que lees, desde las palabras hasta las reglas ortográficas.

Por eso, también queremos recomendarte una aplicación para leer libros en tu móvil. De las gratuitas, Aldiko nos parece la mejor por su bonita interfaz y amplia compatibilidad con los distintos formatos de Ebooks. ¿No tienes libros para leer en tu móvil? Entonces visita este artículo con 5 webs para descargar Ebooks gratis de forma legal.

Classic Words en Español: el juego de palabras que necesitas

Y ya para terminar, queremos cerrar con algo más divertido. Classic Words es un juego de palabras cruzadas donde tienes que formar palabras en un tablero para conseguir puntos y ganar a tus adversarios. Es genial para mejorar tu vocabulario y practicar tu ortografía, pues te permite jugar contra la máquina cuando tú quieras sin Internet (no debes esperar a que un usuario se conecte y juegue).

Lo recomendamos tanto para los que se consideran expertos como para los principiantes, ya que tiene 7 niveles de dificultad y muchos diccionarios e idiomas. El juego hasta te deja consultar las definiciones de las palabras sin salir de él. Y lo mejor de todo: es gratis.

Si necesitas más ayuda para escribir bien desde tu móvil, no te pierdas estas 5 aplicaciones para corregir textos en Android.