Una de las formas más útiles y rápidas para aprender a programar es a través de tu dispositivo móvil. Actualmente los programadores tienen un alto nivel de demanda, tanto en el mercado laboral como a la hora de desarrollar proyectos de aficionados.

Hay muchas aplicaciones para profesionalizarte en esta área, pero si quieres saber cómo aprender a programar en tu móvil Android, hoy te hablaremos de las mejores aplicaciones para aprender a programar.

Aplicaciones de Android para aprender a programar

Presta mucha atención a la siguiente lista que te será de gran utilidad a la hora de aprender a programar desde tu móvil.

Programming Hub

Si estás interesado en aprender a programar, en cualquier momento y lugar, Programming Hub es la aplicación que estás buscando. Te ayudará a aprender cómo desarrollar programas divertidos y sencillos. La aplicación tiene una gran cantidad de ejemplos y guías muy completas con más de 1800 programas.

Para facilitar el proceso de aprendizaje, hay material muy bien elaborado, como preguntas tipo test en las que irás descubriendo las respuestas de forma progresiva.

SoloLearn, una buena opción para aprender muchos lenguajes

Es una de las mejores aplicaciones para aprender a programar, tiene un ambiente de enseñanza integrado por lecciones muy completas con sus ejercicios y soporte de la comunidad de Java. Te enseñará las características básicas de la programación en Java, tales como:

Conceptos básicos sobre: variables, operadores, etc.

Declaraciones condicionales y bucles.

Clases y objetos.

Encapsulación, polimorfismo y herencia.

Clases abstractas e interfaces.

Es totalmente gratuita.

Además de Java te permite aprender muchos otros lenguajes como C, PHP y muchos más.

Grasshopper, la mejor app para aprender a programar

Esta aplicación fue lanzada por una división de Google dedicada a proyectos experimentales, en 2018. La idea desde un inicio era acercar la programación a cualquier persona haciendo uso de minijuegos interactivos, que explican los conceptos del lenguaje de programación.

Los métodos de aprendizaje que utiliza la aplicación consisten en retos y juegos rápidos que enseñarán a los “jugadores” a utilizar JavaScript en situaciones reales (u otros de los lenguajes que ofrece). Conforme se van superando los niveles, la dificultad irá en aumento. No obstante, se mostrarán resultados y correcciones en tiempo real que ayudarán a los usuarios a saber dónde se han equivocado o de qué forma se podría haber enfocado cada reto de una manera más eficiente.

AIDE- IDE for Android Java C++

Esta app te ofrece lecciones con instrucciones detalladas, paso a paso para que puedas aprender a desarrollar aplicaciones Android y tengas sólidos conocimientos de programación. Podrás aplicar lo que has aprendido en tus proyectos personales.

Además, AIDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para el desarrollo de aplicaciones Java totalmente real que tendrás en tu dispositivo Android. Podrás seguir las clases de manera interactiva, practicar los ejemplos o escribir tu propio código de programación, probarlo, depurarlo e implementarlo de manera real; todo en una misma app.

Para aprender programación, Mimo es otra gran opción

El propósito de este proyecto, de origen alemán, es hacerte las cosas fáciles si quieres aprender a programar o a crear una app o página web. Entre otros lenguajes, te ofrecen clases de HTML, Swift, CSS, Python, Ruby, PHP, Java, C# y C++, etc.

Al abrir Mimo por vez primera te preguntará si sabes algo de código o no. Así se adaptará a tus necesidades, por si necesitas nociones básicas o ya puedes empezar a picar código mediante ejemplos y ejercicios prácticos.

Mimo emplea elementos de los juegos para hacer más llevadera la experiencia, algo que hemos visto muchas veces, como es el caso de Duolingo.

Mimo va paso a paso, para que aprendas de verdad

La filosofía de Mimo es no saturarte con páginas y páginas de teoría. Te dará respuestas poco a poco, te hará preguntas que debes responder, te pondrá ejemplos y ejercicios, etc. Todo a tu ritmo y como si de un juego se tratara.

¿Querías aprender a programar desde tu móvil? Puedes hacerlo usando estas sencillas apps de Android. ¡Aprenderás jugando!