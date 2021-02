Star Wars es una de las sagas más importantes de la historia del cine. La guerra de las galaxias ha enganchado a millones de personas desde que se estrenó Una nueva esperanza en 1977. Por eso, esta saga ha marcado de forma increíble la cultura popular. Es así como Star Wars ha logrado tener una de las comunidades de fanáticos más grandes y fieles del mundo.

Por lo tanto, es natural que haya muchas apps de La guerra de las galaxias en Google Play. Estas herramientas te ayudarán a interactuar con otros fanáticos y a seguir las últimas noticias de la saga. ¿Quieres probar algunas? Pues entonces quédate, porque aquí conocerás 7 apps de Star Wars para Android que debes descargar si eres fan de la saga. ¡Con estas aplicaciones, la Fuerza siempre te acompañará!

Disney Plus, la app con todas las pelis y series de la saga

Es imposible hacer una lista de apps de Star Wars sin incluir a Disney Plus. ¿Por qué lo decimos? Porque esta es la única plataforma de streaming donde podrás ver todas las producciones de Star Wars (las 3 trilogías, las 3 series animadas y la serie live-action El Mandaloriano). Además, en esta app también se estrenarán las próximas pelis y series de la saga.

La suscripción mensual de Disney Plus te costará unos 8,99 €. Aunque también puedes pagar la tarifa anual de 88,99 € (con esta tarifa te ahorrarás casi 19 €). El precio del servicio no representará un problema para ti si eres un verdadero fan de Star Wars y no quieres perderte ninguna de sus producciones.

Star Wars, la app oficial

La aplicación oficial de Star Wars también es una excelente opción si quieres tener una buena app en tu móvil Android relacionada con la saga. Esta app tiene todo lo que estás buscando como fan de La guerra de las galaxias.

Lo primero que te va a encantar de esta app es su diseño, muy parecido al de la interfaz de navegación de las naves de Star Wars. Cuando uses esta app sentirás que estás pilotando el Halcón Milenario de Han Solo o el Ala-X T-65B de Luke Skywalker.

La aplicación también cuenta con muchas funciones interesantes. Una de las mejores es su activo portal de noticias, que te mantendrá al tanto de las últimas novedades de Star Wars. Asimismo, la app tiene un banco de sonidos con las frases más célebres de la saga. ¡Así podrás recordar las mejores escenas de La guerra de las galaxias en cualquier momento del día!

Fandom, la aplicación que tiene todo lo que quieres saber de Star Wars

Una app imprescindible para conocer de forma más profunda el universo de Star Wars es Fandom. Esta aplicación tiene interesantes wikis de La guerra de las galaxias hechas por los fanáticos de la saga. La información que te ofrece Fandom es amplia y se divide en categorías muy bien organizadas. Es así como la app logra desarrollar todos los temas de la saga de forma interesante.

Además, en Fandom también hay una activa comunidad de seguidores de la saga. Estos usuarios comparten memes graciosos y encuestas con preguntas muy interesantes. Por eso, Fandom es una app excelente que te enganchará aún más a la saga de Star Wars.

Star Wars: Galaxy of Heroes, un juego de rol que te dará horas de diversión

Los juegos de Star Wars son populares y muy adictivos. Uno de los que más llama la atención de los usuarios de móviles Android es Galaxy of Heroes. En este juego de rol coleccionarás a tus personajes favoritos de la saga Star Wars para formar equipos. Luego lucharás contra otros jugadores en entretenidos combates por turnos.

Galaxy of Heroes combina a la perfección la premisa de los juegos de rol con el universo de Star Wars. La app te enganchará cada vez más a medida que vayas desbloqueando personajes, mejorando tu escuadrón y subiendo de nivel. Por lo tanto, Galaxy of Heroes es una experiencia inmersiva, que le encantará a cualquier fan de la saga.

¿Ya tienes en tu móvil Galaxy of Heroes y quieres probar otros juegos de Star Wars? Entonces no olvides visitar este artículo para que descubras cuáles son los 5 mejores juegos de Star Wars para Android.

HoloCanon, la app que recopila todo el canon de Star Wars

Uno de los grandes problemas que tienen los fans más nuevos es comprender el canon de la saga. Esto ocurre porque el universo de Star Wars siempre está en constante expansión. Las 11 películas que se estrenaron en el cine apenas son una pequeña parte de La guerra de las galaxias. Recuerda que también hay muchas otras producciones que narran historias que nunca verás en las pelis.

La mejor forma de evitar liarse con esto y entender la cronología de la saga es usar HoloCanon. Esta app tiene una lista que te mostrará todo el canon oficial de Star Wars. Con HoloCanon podrás saber cuáles son los cómics, las novelas o las series de la saga que aún no has visto. De esta manera, no te perderás nada relacionado con la historia de La guerra de las galaxias.

La única pega de HoloCanon es que está en inglés. ¿Aún te cuesta entender este idioma? Entonces pásate por este artículo donde conocerás las mejores apps para aprender inglés. ¡Gracias a esas aplicaciones, lograrás usar HoloCanon a la perfección!

SW Ringtones, personaliza tu móvil con los mejores tonos de llamada de Star Wars

Tener un tono de llamada de Star Wars en tu móvil Android es una forma genial de demostrar que eres un gran fan de la saga. Hacer esto es posible gracias a SW Ringtones. Esta app tiene un banco de sonidos con las canciones icónicas de Star Wars. Por lo tanto, SW Ringtones te ayudará a darle un estilo más propio a tu móvil al personalizarlo con un tono de llamada de La guerra de las galaxias.

Uno de los puntos más importantes de SW Ringtones es que es una app muy fácil de usar. De esta manera, podrás encontrar la canción de Star Wars que estás buscando en específico sin liarte. Además, SW Ringtones pesa solo 26 MB. Así que tener poco espacio de almacenamiento en tu móvil no será un problema.

Jedi Lightsaber, uno de los mejores simuladores de sables de luz

El sable de luz es una de las armas más representativas de Star Wars. Seguramente, lo primero que se te viene a la mente al pensar en la saga es un combate a muerte con sables láser. Por eso, en este listado no podía faltar una app como Jedi Lightsaber.

Con esta aplicación podrás convertir tu móvil en un letal sable de luz. Para ello, Jedi Lightsaber tiene los modelos de espadas láser de tus personajes favoritos de la saga. Por otro lado, la app cuenta con sonidos muy envolventes. Esto te dará la sensación de estar inmerso en un verdadero combate de Star Wars. ¡Jedi Lightsaber es una app muy completa y divertida, así que vale la pena probarla!

¡Esas son las 7 apps de Star Wars para Android que debes descargar si eres fan de la saga! Cuéntanos, de todas las aplicaciones que te recomendamos, ¿cuál vas a instalar en tu móvil?