Teclados para Android hay muchos. Sin embargo, la gran mayoría de usuarios se quedan con GBoard (el teclado de Google) porque viene de serie en los móviles Android y es muy bueno. La única pega que podríamos poner a GBoard, al igual que a todas las aplicaciones de Google, es la dudosa recolección de datos que realiza para “mejorar la experiencia”. Si no quieres que Google vea lo que escribes, la mejor alternativa que se asoma en el horizonte es SwiftKey, pero… ¡Sorpresa! SwiftKey es de Microsoft, otra poderosa multinacional que recolecta datos.

Afortunadamente, ya existe un teclado de código abierto, muy completo y de calidad para Android que puedes usar como alternativa a GBoard o SwitftKey. Hablamos de AnySoftKeyboard, desarrollado por Even Danan y cuyo código puedes revisar al completo en GitHub. Este teclado no solo destaca por ser más privado, sino también por ser casi igual de completo que sus competidores. Acompáñanos a conocerlo más a fondo…

AnySoftKeyboard, el teclado que cuida tu privacidad sin quitarte funciones

AnySoftKeyboard es un teclado para Android completamente gratuito. Lo puedes descargar de Google Play Store, F-Droid o GitHub. En algunos móviles, viene solo con el idioma inglés, pero puedes instalarle el idioma español con la app complementaria que te dejamos aquí abajo.

¿Qué puede hacer AnySoftKeyboard? Pues de todo. Es capaz de completar palabras o nombres (usando su diccionario integrado y tu lista de contactos), puede aprender cómo escribes para predecir la siguiente palabra o frase que usarás, tiene autocorrector, te permite convertir lo que dices con la voz en texto, cuenta con muchísimos emojis, soporta escritura mediante trazos y multitoque, entre otras cosas.

También viene con gestos muy útiles: si deslizas hacia abajo el teclado, este se cierra; si lo deslizas hacia la derecha, cambia de idioma; si lo deslizas hacia la izquierda, pasas al teclado de símbolos; y si lo deslizas hacia arriba, se activan las letras mayúsculas. Además, nos gusta que tenga unas flechas de izquierda y derecha para mover fácilmente el cursor que indica dónde colocaremos el texto.

Y, cómo no, AnySoftKeyboard también cuenta con una gran variedad de temas que puedes personalizar a tu antojo. De hecho, todas las características que mencionamos antes (la autocorreción, el texto predictivo, los emojis y los gestos) se pueden modificar hasta en lo más mínimo desde la app del teclado para que se adapten lo mejor posible a ti.

El más privado de los teclados para Android

A diferencia de otros teclados para Android que no son de grandes empresas, AnySoftKeyboard es 100% gratis y no incluye anuncios. Además, es bastante claro en cuanto a sus políticas de privacidad. Según la información estipulada en su sitio web oficial, esta es la información que recolecta:

El comportamiento de escritura : se rastrea y utiliza para aprender las nuevas palabras que usas y que no están en el diccionario de palabras integrado de AnySoftKeyboard. Esta información personal se almacena en el dispositivo y no es transferida por AnySoftKeyboard a ningún otro dispositivo o tercero. El comportamiento de escritura también se rastrea y utiliza para predecir qué palabras usas habitualmente después de otras palabras.

: se rastrea y utiliza para aprender las nuevas palabras que usas y que no están en el diccionario de palabras integrado de AnySoftKeyboard. Esta información personal se almacena en el dispositivo y no es transferida por AnySoftKeyboard a ningún otro dispositivo o tercero. Tu lista de contactos: solo se lee para ayudar a AnySoftKeyboard a predecir la escritura de nombres y corregirla. Puedes activar y desactivar esta función en la configuración de AnySoftKeyboard cuando quieras.

Además, de acuerdo al código de AnySoftKeyboard, este teclado no accede a Internet por sí solo, por lo que es imposible que envíe tus datos de uso a un tercero o a servidores del propio teclado.

No es perfecto y aún le falta mejorar para compararse con GBoard

No te vamos a engañar. AnySoftKeyboard no es la panacea ni mucho menos. Su sistema de texto predictivo no es tan acertado como el del teclado de Google (lógico, pues Google usa muchos más datos para entrenar y mejorar su sistema) y le faltan varias funciones por las que muchos usuarios no cambiarían a GBoard.

Por ejemplo, no tiene traductor integrado ni portapapeles para guardar cosas que pegarás luego en otro lugar. A propósito de esto, Google hace poco mejoró el portapapeles de GBoard para hacerlo compatible con capturas de pantalla. Volviendo al tema, AnySoftKeyboard tampoco tiene opciones para usar stickers y GIFs desde el teclado como sí las tiene el teclado de Google.

Y no cuenta con modo de escritura con una sola mano ni con modo flotante, dos opciones de accesibilidad muy útiles de GBoard. Ahora bien, si tú no usas frecuentemente ninguna de esas características del teclado de Google, AnySoftKeyBoard es una excelente opción para ti. De lo contrario, mira este artículo con los 5 mejores teclados para escribir en Android. ¡Alguno te gustará!