Instagram tiene muchas funciones curiosas que no todos conocen, debido a que no están disponibles a simple vista. ¿Sabías que puedes saber si una persona se ha cambiado el usuario? Si no lo sabías, hay una manera muy sencilla de averiguarlo.

Así como esa función, hay un montón más que te ayudarán mucho en tu día a día. ¿Quieres conocer las funciones más útiles de Instagram?

Averigua si una persona ha cambiado su nombre de usuario

Esta función sirve para saber si una persona ha cambiado su usuario y cuántas veces lo ha hecho. Esto sirve sobre todo para cuando quieres conocer información sobre cuentas comerciales, o cuentas con muchos seguidores. Sin embargo, Esta herramienta no está disponible para todos los casos, quizás por un tema de privacidad.

Por ello, lo más probable es que no puedas ver si un amigo se ha cambiado el nombre de usuario, pero sin duda si podrás obtener esa información si se trata de una persona famosa.

Lo que debes hacer es ingresar al perfil del usuario, pulsar en los 3 puntos verticales y luego ir a “Información sobre esta cuenta”. Una vez ahí podrás acceder al apartado de “Nombres de usuario anteriores” y ya tendrás lo que buscabas.

Limita las horas que pasas viendo Instagram

Cuando empiezas a ver Instagram y duras al menos 5 minutos bajando en tu feed, es muy difícil luego dejar de hacerlo. Puedes llegar a perder horas y horas entre que miras historias y publicaciones.

Instagram tiene una solución para eso y es limitar tus horas de actividad en la app. Puedes ponerte un tiempo máximo que pasarás dentro de la aplicación ingresando a tu perfil, pulsando en las 3 rayas horizontales y yendo a “Tu actividad”. Luego vas al apartado de “Tiempo” y en la parte de “Administrar tiempo” seleccionas “Programar recordatorio diario”, ahí estableces cuánto es lo máximo que deseas estar en la app y listo.

Debes saber que con esta función una vez que excedas el tiempo de uso que estableciste no podrás entrar de nuevo a la app hasta el día siguiente.

Elimina los mensajes que enviaste sin dejar ningún rastro

En Instagram tienes la enorme ventaja de que puedes eliminar mensajes del chat privado sin que la persona con la que hablas lo sepa. Aunque en WhatsApp queda un aviso de “Eliminaste este mensaje” luego de hacerlo, en Instagram no es así.

Lo que debes hacer es seleccionar el mensaje que quieres borrar y cuando se despliegue el menú de opciones debes pulsar en “Anular envío” y ya se habrá eliminado sin dejar ningún rastro.

Oculta las etiquetas incómodas de tu perfil

Seguro te ha pasado que algún amigo o familiar te etiqueta en una foto y sales muy mal. Como sabrás, en tu perfil de Instagram hay un apartado donde aparecen todas las fotos donde se te ha etiquetado. Si quieres que esas imágenes no salgan ahí, pero sin tener que eliminar la etiqueta, hay una función que te permite justamente hacer eso.

Debes ir al apartado de etiquetas de tu perfil, entrar a la foto que no quieres que aparezca, y pulsar en los 3 puntos verticales. En las opciones que te salgan estará “Opciones de etiquetas…”, entras ahí, luego pulsas “Ocultar de mi perfil” y ya la foto no estaría disponible.

Mira todas las publicaciones a las que le has dado me gusta

Si estás viendo una publicación en Instagram y se actualiza el feed por cualquier motivo, lo más seguro es que esa imagen no la vuelvas a ver. La forma sencilla de evitar eso es con los likes.

Con el historial de likes podrás ver todos los me gusta que has dado a publicaciones. Solo debes ir a tu perfil, seleccionar las 3 rayas horizontales, vas a “Configuración”, entras en “Cuenta” y por último pulsas en “Publicaciones que te gustaron”.

Bonus: recibe notificaciones de tus cuentas favoritas

Si quieres que te llegue una notificación cada vez que una cuenta que te guste mucho haga una publicación puedes aprender a activar esa función aquí.

¿Qué te han parecido estas funciones? ¿Cuál ha sido tu favorita?