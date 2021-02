Netflix es lo mejor que le ha pasado a los amantes del cine y la TV. Pero… ten cuidado con lo que pides, se te puede cumplir. Y es que el catálogo de Netflix es abrumadoramente amplio, ya no solo con películas originales sino también con las series.

Por eso, hemos hecho una pequeña selección de 10 series disponibles en Netflix con una crítica muy positiva pero que pocos conocen.

10 series disponibles en Netflix poco conocidas pero que deberías ver

Esta selección de series está pensada para complacer todos los gustos. Aquí encontrarás desde comedia hasta suspenso, series para adolescentes, las mejores series animadas y de ciencia ficción.

Un día a la vez

Empezamos por un título relajado y fresco, ideal para que toda la familia pueda verla junta. Un día a la vez emula las típicas series de TV sobre dramas familiares pero con bastante humor.

En este caso, una madre soltera debe criar a sus dos hijos adolescentes con la ayuda de su mamá, quien es una latina chapada a la antigua.

¿Por qué deberías verla? Porque es una serie divertida, con ingenio, una actitud positiva ante los problemas y además, no teme tocar temas delicados a nivel cultural y social, así que seguro te va a interesar mucho.

3%

3% es una serie corta brasileña, original de Netflix y con una trama que al principio parece ser plana, pero nada más alejado de la realidad. En este futuro distópico, las clases sociales están muy marcadas, todos quieren formar parte del proceso de selección para ser parte de la élite que dirige al mundo.

¿Pero qué se esconde más allá de la superficie? Para saberlo, tendrás que ver 3%, una serie que explora la naturaleza humana, que muestra cómo los extremos se tocan y que nada es lo que parece.

Collateral

Si te gustan los dramas policiacos esta serie es para ti. En la búsqueda del asesino de un repartidor de pizza en Londres, una joven detective se adentra cada vez más en lo que parece ser una conspiración a gran escala.

¿Por qué deberías verla? Porque, si te gusta este género, Collateral es una de las mejores referencias que podrás encontrar en Netflix. Además, la interpretación de la actriz Carey Mulligan es digna de ver.

Black Mirror

Seguro has escuchado hablar de Black Mirror. Y si no es el caso, este es el momento ideal para que le eches un vistazo. Actualmente, Black Mirror va por la tercera temporada, aunque no importa si recién la estás viendo, ya que cada capítulo es único.

Aunque no exista una aparente relación entre los capítulos, sí la hay. Black Mirror explora los posibles efectos de las tecnologías del mañana en la sociedad, para bien o para mal.

¿Por qué deberías verla? Porque es una serie única y que te plantea realidades que están a la vuelta de la esquina. O incluso algunas que ya están entre nosotros, como el alcance de las redes sociales y el potencial de la Inteligencia Artificial.

Ratched

De los creadores de American Horror Story llega la enfermera Ratched. Interpretada por la talentosa sarah Paulson.

Ratched es una serie de terror con toques de comedia y un estilo único y muy visual. En esta, la enigmática enfermera Ratched llega a un hospital psiquiátrico para poner las cosas de cabeza y aclarar un par de misterios.

¿Por qué deberías verla? Si te gustó AHS no puedes dejar de ver esta serie, tanto la trama como la interpretación de los personajes te mantendrán cautivado por horas.

Castlevania

En Castlevania, el conde Drácula está decidido a exterminar a la humanidad. Para ello, le ha declarado la guerra a toda la especie. Pero un pequeño grupo de guerreros se forma en el camino para hacerle frente a esta amenaza.

¿Por qué deberías verlo? Si te gusta la animación y los videojuegos de esta saga, no puedes dejar de ver Castlevania. Recientemente se estrenó la tercera temporada, con una trama que sigue los pasos de las dos primeras temporadas pero tomando un rumbo diferente.

Sense8

El argumento de Sense8 es bastante simple pero no por eso menos interesante: 8 personas en diferentes partes del mundo están conectadas telepáticamente y pueden compartir sus experiencias, lo que les permite vivir y sentir lo que los otros han experimentado.

Como te imaginarás, esto puede ser tanto problemático como entretenido.

¿Por qué deberías verla? Porque no solo se queda en el argumento principal sino que desarrolla cada personaje, tomando en cuenta la realidad tan diferente de cada uno.

Educación Sexual

Educación Sexual, mejor conocida como Sex Education, es una serie para adolescentes y no tan adolescentes, donde un joven explora su sexualidad y lidia con los típicos problemas de adolescente. Pero con el extra de tener a una madre especialista en terapia sexual.

¿Por qué deberías verla? Sex Education es divertida, ocurrente y educativa. Por eso y más, es una de las series de Netflix más recomendadas.

Salt Fat Acid Heat

No mentíamos cuando decíamos que estas series estaban pensadas para todos los gustos. Salt Fat Acid Heat (sal, grasa, ácido y calor) son los elementos necesarios para dominar el arte de la cocina. Si eres un amante de la cocina, este show es para ti.

¿Por qué deberías verla? Salt Fat Acid Heat funciona como una especie de documental pero con elementos muy entretenidos que se desarrollan perfectamente para hacer de esta una de las series mejor calificadas en Netflix.

Ergo Proxy

Ergo Proxy es una serie animada de estilo cyberpunk que se desarrolla en un mundo postapocalíptico, donde sólo quedan ciudades cúpulas. En estas, la decadencia del ser humano se hace presente y el ideal del ciudadano perfecto es algo con lo que tanto humanos como máquinas deben lidiar.

Pero además de esto, varios incidentes relacionados con un virus informático y extrañas criaturas llamadas Proxy marcan el inicio del fin para esta sociedad.

¿Por qué deberías verla? Ergo Proxy es una serie de culto y una joya de la animación japonesa. Estrenada en 2006, aún hoy día se mantiene más vigente que nunca. Y no te confundas, el que sea una serie animada no la hace un show tonto. Por el contrario, Ergo Proxy se adentra en cuestionamientos existenciales verdaderamente complejos.

¿Qué es lo que nos hace humanos?, ¿cuál es tu razón de ser y cómo reaccionarías cuando pierdes esa razón de ser? Estos y más planteamientos son hechos a lo largo de la serie. La cual, solo cuenta con 23 capítulos.

¿Quieres más series y películas de Netflix?

Si estás buscando más series y películas disponibles en Netflix no te preocupes, aquí tenemos una selección de títulos muy recomendables, desde las mejores series y películas de terror, todos los estrenos que llegarán este mes, 15 películas originales de Netflix que aún no has visto y mucho más.