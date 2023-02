El Samsung Galaxy S23 ha llegado al mercado junto con sus dos móviles hermanos: el Samsung Galaxy S23 Plus y el S23 Ultra. Si ya has adquirido alguno de estos móviles, hay algunos accesorios que podrías necesitar tanto para sacarle el mayor provecho posible a tu smartphone, como para mantenerlo bien protegido. Ahora, sin más introducciones, te presentamos estos 5 accesorios para tu Samsung Galaxy S23:

Auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds Live, perfectos para oír música en tu móvil

Una vez hayas comprado un móvil, si hay algo que necesitarás son auriculares, y para un Samsung Galaxy S23 no existen mejores auriculares inalámbricos que los Samsung Galaxy Buds Live. Este modelo cuenta con la tecnología Noise Cancelation que anula los sonidos externos.

Tiene tres micrófonos integrados, está disponible en los colores bronce (93,99 €), blanco (75,34 €) y azul (162,96 €) y su batería puede durar hasta 21 horas. Si este modelo no te convence, hemos publicado una lista de auriculares de buena calidad compatibles con el Samsung Galaxy S23 que sin duda te agradarán.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro, un accesorio de gran utilidad con múltiples funciones

Si tienes el último móvil lanzado al mercado por Samsung no podemos recomendarte un smartwatch que no haya sido el último en salir al mercado. Por eso, hemos colocado el Samsung Galaxy Watch5 Pro en esta lista.

Entre su larga lista de funciones, podemos destacar su medidor de frecuencia cardíaca, temperatura corporal, sensor de luz, giroscopio, entre otros. Además, utiliza el sistema operativo Wear OS 3.5 y su batería es de 590 mAh. Tiene un coste de 327,99 € y está disponible en los colores negro y gris.

Cargador inalámbrico Samsung EP-P5400TBEGEU, para mantener tu móvil y tus gadgets cargados

Como el Samsung Galaxy S23 Plus y el S23 Ultra poseen carga inalámbrica, te recomendamos el cargador inalámbrico Samsung EP-P5400TBEGEU. Además de ofrecerte una potencia de carga de 25 vatios, también puede cargar tu smartwatch y tus auriculares inalámbricos. Su valor es de 64,62 €, prácticamente un regalo sin lugar a dudas.

Funda Spigen Ultra Hybrid, de los accesorios más importantes para tu Samsung Galaxy S23

En esta lista no podía faltar una funda para proteger tu móvil de raspones, arañazos o caídas y la que podría ser la de mejor calidad que puede encontrarse en el mercado es la funda Spigen Ultra Hybrid. La parte trasera está hecha de policarbonato, mientras que la banda lateral está hecha de TPU (poliuretano termoplástico por sus siglas en inglés).

Cuenta también con la tecnología Air Cushion que consiste cuatro cojines en cada esquina para amortiguar de forma más eficiente las caídas. Viene en tres modelos especialmente hechos para los tres smartphones de la serie S23 y cada una tiene el mismo precio (17,99 €).

Protector de pantalla JETech, una protección adicional para tu Samsung Galaxy S23

Por último, pero no menos importante, no puede faltar un protector de pantalla y hemos decidido escoger el protector de pantalla JETech. El mismo te ofrece resistencia a los golpes y arañazos. Si eres de los que no les gusta que otros miren lo que vez en tu móvil cuando lo usas te encantará este protector porque posee protección antiespía.

Aunado a esto, también incluye un protector para las lentes de la cámara trasera. Se puede encontrar para los tres modelos de la serie S23 y el coste es de 13,99 € para cualquiera de los tres modelos Samsung S23.



Si este protector de pantalla no ha sido de tu agrado, tenemos otra lista de protectores de pantalla publicada en Androidphoria para los modelos Samsung de la serie Galaxy S23. No dudes en revisarla porque seguramente allí encontrarás un protector de pantalla que si te guste.