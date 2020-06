Realme poco a poco va generando catálogo en diferentes segmentos del mercado tecnológico. Empezaron con móviles que le harían la competencia a Xiaomi, y ya tienen móviles de gama alta geniales como el nuevo Realme X3.

Luego se expandieron, y ahora Realme tiene presencia en el mercado de las smartbands, el Realme Watch, auriculares inalámbricos, e incluso la Realme Smart TV. En fin, poco a poco van entrando en más nichos, y en los que ya están, pues mejoran la oferta. La compañía acaba de lanzar los Realme Buds Q, y son unos auriculares inalámbricos realmente interesantes.

Los Realme Buds Q apuestan por el diseño, y ganan muchos enteros gracias a eso

Algo que se le critica a muchas compañías es que lanzan sus auriculares TWS con un diseño muy parecido al de los AirPods de Apple. Ciertamente es un esquema probado y de éxito entre los usuarios, pero peca de falta de creatividad, como pasó con los Realme Buds Air.

Sin embargo Realme reaccionó a tiempo, y sus nuevos Buds Q sí que innovan en diseño. El boceto de estos auriculares está firmado por José Levy, el director de arte del nuevo estudio de diseño de la compañía.

Cada auricular pesa apenas 3,6 gramos, lo que los hace especialmente ligeros, y la caja llega a solo 28,2 gramos. En estos audífonos el diseño apunta hacia la redondez, y cada pieza es más pequeña que los Redmi Airdots.

El estuche de carga también semeja al de estos últimos, aunque con un aspecto mucho más redondeado, que fácilmente podría recordar a un huevo. Los Realme Buds Q tienen protección IPX4, por lo que son resistentes a las salpicaduras, lo que significa que son ideales para ir a correr y no dañarse con el sudor.

Sonido de baja latencia y graves de gran calidad, los Realme Buds Q quieren ser una opción atractiva

Realme no pretende guardarse nada con los Buds Q, ya que cuentan con unos drivers de 10 mm que le aseguran una calidad de sonido de miedo. Además cuentan con tecnología Dynamic Bass Boost (DBB) que según Realme garantiza una profundidad y potencia mucho más rica de los sonidos graves.

El rango de frecuencia de los Buds Q es de 20Hz a 20000Hz, y soportan el codec AAC HD de alta fidelidad. ¿Te preocupa la conectividad? Los nuevos auriculares de Realme llegan con conexión Bluetooth 5.0, lo que asegura un emparejamiento rápido y 100% fiable, además de unas latencias bajísimas.

Y hablando de latencias bajas, Realme sabe lo importante que es tener unos auriculares inalámbricos que respondan a gran velocidad en ciertas situaciones. Por esta razón, equipan a sus Realme Buds Q con un modo de súper baja latencia para juegos. Al activarlo la latencia cae hasta 119 ms, lo que garantiza un emparejamiento de audio y video perfecto para jugar, aunque con mayor consumo.

Los Realme Buds Q tiene un control por gestos mejorado, y autonomía de hasta 20 horas

Otra de las cosas que presume Realme de sus nuevos audífonos inalámbricos es la mejora en el control por gestos. Los Buds Q responderán según la cantidad y duración de los toques que hagas. Así, si tocas dos veces un solo auricular podrás reproducir o pausar tu música, o contestar una llamada. Si haces un triple toque cambiarás a la siguiente canción, y si haces una pulsación larga a los dos entrarás en el modo gaming.

También hay otros gestos adicionales, pero esos dejaremos que los descubras cuando los tengas. Sobre la autonomía, Realme comenta que los Buds Q pueden alcanzar hasta 20 horas de uso con una sola carga (entre la batería interna y el estuche)

Cada auricular incluye una batería de 40 mAh, y el estuche de carga incluye nada menos que una batería de 400 mAh. En modo de reproducción estándar, los Realme Buds Q pueden funcionar por sí solos hasta por 4,5 horas, y 3 horas en el caso de las llamadas.

Movidos al modo gaming de baja latencia, el sacrificio de autonomía es notable, ya que auriculares y estuche solo logran 5 horas juntos. Para algunos usuarios esto quizás sea poco, pero a nosotros nos parece un buen registro dado el mayor consumo que requiere una mejor conexión.

Precio y disponibilidad de los Realme Buds Q

Los nuevos auriculares inalámbricos de Realme estarán a la venta a partir del 1 de julio en India, donde se presentaron. La compañía no ha confirmado su lanzamiento en otros países, pero seguro que llegarán en algún momento.

Los Realme Buds Q llegan en tres colores: Quite White (blanco), Quite Yellow (amarillo) y Quite Black (negro). Su precio de lanzamiento es de 1999 rupias, lo que se traduce a unos 24 euros al cambio actual.

Realme no deja indicios en su página de los requisitos para conectarlos a un móvil Android, pero habla de la compatibilidad con la aplicación Realme Link (que seguramente le otorgará alguna función específica). Así, podemos asumir que cualquier dispositivo compatible con esta app será compatible con los Buds Q y los que no, podrían tener alguna limitación.

Los auriculares de Realme nos parecen geniales, y seguro que serán unos competidores muy duros para los Redmi Airdots de Xiaomi. ¿Llevamos la guerra a otros mercados? El tiempo lo dirá, pero todo apunta a que será así.

Fuente | Realme