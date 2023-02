El Samsung Galaxy A14 5G es el nuevo smartphone que ha conquistado la gama media. Con un precio menor a los 250 euros, te ofrece una excelente pantalla Full HD+ de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, un competente procesador Exynos 1330 y una gran cámara triple de 50 MP que toma fotos geniales. ¡Es una bestia en calidad / precio! Si ya lo tienes y ahora no quieres que se te dañe por una caída accidental o tropezón, es momento de que pienses en comprarle una funda.

Las fundas que aquí te traemos protegerán el cuerpo del Samsung Galaxy A14 5G, incluyendo sus cámaras e incluso pantalla. Hemos seleccionado varias opciones de fundas con diferentes diseños, materiales de fabricación y niveles de protección para que escojas la que más se ajuste a tus necesidades. Además, hay fundas para todos los presupuesto desde menos de 10 euros. Sin más preámbulos, veamos las 5 fundas que más recomendamos para el Samsung Galaxy A14 5G.

Funda Qasyfanc para el Samsung Galaxy A14 5G: silicona transparente con vidrio templado para la pantalla

Si quieres algo básico que no oculte el diseño original de tu Galaxy A14 5G, esta funda de 8,99 € es genial para ti. Se trata de una funda de silicona flexible y transparente que protege el acabado del móvil de rayones y minimiza los daños por impactos. Además, protege las cámaras del móvil al elevarse unos 2 mm con respecto a los sensores. Está hecha con material TPU y no se pone amarilla debido al recubrimiento con claridad duradera que utiliza.

¡Y no viene sola! Incluye dos cristales templados para proteger también la pantalla de las caídas o golpes accidentales.

Funda caslord para el Samsung Galaxy A14 5G: fibra de carbono flexible anti-golpes

En caso de que no te importe que la funda no sea transparente y solo quieres algo sencillo, pero resistente, que proteja bien tu móvil sin gastar mucho dinero, la funda de la marca caslord es una de tus mejores opciones. Cuesta 9,99 € y está fabricada con una fibra de carbono muy delgada que es lo suficientemente resistente para que tu Galaxy A14 5G no se dañe con un golpe o impacto no intencional.

Es relativamente flexible, solo pesa 70 gramos y aumenta en 1,2 mm los bordes del móvil, por lo que no impide que el agarre del mismo siga siendo cómodo y placentero. ¡Recomendado!

Funda Aithne para el Samsung Galaxy A14 5G: con anillo de soporte, cordón y hasta ranura para tarjetas

¿Quieres una funda que haga algo más que proteger tu Samsung Galaxy A14 5G? La funda de Aithne hecha de silicona incluye una ranura para guardar tus tarjetas, una anillo para colocar el móvil de pie sobre una mesa y un cordón para sujetarlo en tu mano. Es lo suficientemente grueso para evitar daños con caídas, pero no tanto como para hacer más incómodo su agarre. Tiene una elevación de 0,2 mm alrededor de las cámaras para evitar que los sensores se rayen al colocar el teléfono sobre una superficie.

Su precio es de 12,99 € y está disponible en los colores rosa, negro, azul, púrpura, rojo y verde. ¿Cuál te gusta más?

Funda Jiyu para el Samsung Galaxy A14 5G: protección de 360º de alta resistencia

Pero si tu principal preocupación es la protección del móvil, ve a por la funda de Jiyu. Solamente cuesta 12,98 € y añade una protección rugerizada a tu Samsung Galaxy A14 5G que lo convierte en un móvil todoterreno. Tiene esquinas reforzadas para impedir que los impactos en esas zonas hagan un daño fatal al móvil. Aparte, viene con un anillo giratorio que sirve como soporte.

La puedes conseguir en los colores negro y rojo desde Amazon usando este botón:

Funda CXTcase para el Samsung Galaxy A14 5G: funda tipo libro hecha de cuero

¿Prefieres darle un estilo más elegante a tu Samsung Galaxy A14 5G? La funda de CXTcase tipo libro te gustará. Hecha con cuero cosido, esta funda te permite proteger tanto la parte trasera como la pantalla de tu smartphone y hasta utilizarlo como una billetera donde guardar tus tarjetas y dinero. Cabe aclarar que la parte de esta funda que se adhiere al móvil está fabricada con material TPU de alta resistencia y gran durabilidad.

Por cierto, tiene una especie de candado magnético que evita que se abra cuando no quieres. Puedes llevártela en los colores negro, azul, púrpura, verde y vino tinto. Su precio es de 14,98 €.

Esperamos que estas fundas te hayan gustado y sean lo que estabas buscando para proteger tu Samsung Galaxy A14 5G.