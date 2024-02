Si tienes un teléfono Samsung y quieres protegerlo de posibles robos o pérdidas, una buena opción es configurar una contraseña para apagarlo. De esta forma, nadie podrá apagar tu dispositivo sin tu permiso y podrás rastrearlo en caso de que lo extravíes o te lo quiten. En este artículo te explicamos cómo pedir contraseña para apagar un Samsung en unos sencillos pasos.

Pasos para pedir contraseña para apagar en un Samsung Galaxy

Lo más fácil que puedes hacer para que el apagado de tu Samsung requiera contraseña es establecer una pantalla de bloqueo que lo impida. Para ello, solo sigue estos pasos:

Ve a los Ajustes de tu teléfono.

de tu teléfono. Selecciona la opción de Pantalla de bloqueo .

. En Tipo de bloqueo de pantalla , establece la contraseña y PIN que quieres pedir para el apagado.

, establece la contraseña y PIN que quieres pedir para el apagado. Luego, regresa al menú de «Pantalla de bloqueo» y entra en Ajustes de bloqueo seguro .

. Activa las opciones Bloquear red y seguridad y Mostrar opción bloqueo.

¡Listo! De esa manera, tu móvil Samsung siempre pedirá la contraseña o el PIN cuando se intente apagar y la pantalla de bloqueo esté activa.

Esta función es muy útil para evitar que alguien pueda apagar tu teléfono sin tu conocimiento y dificultar su localización. Además, también te permite activar el modo de emergencia, que reduce el consumo de batería y envía tu ubicación a tus contactos de confianza. Para ello, solo tienes que mantener pulsado el botón de encendido y seleccionar el icono de emergencia.

Como ves, pedir contraseña para apagar un Samsung es muy fácil y te ofrece una mayor seguridad para tu dispositivo. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda y que puedas disfrutar de tu teléfono con tranquilidad.

¿Existe una app para bloquear el botón de apagado?

Ahora bien, si la pantalla de bloqueo de tu Samsung Galaxy no está activada, lastimosamente el móvil no pedirá contraseña para apagar. De ahí a que muchas personas busquen una aplicación para bloquear el botón de apagado. Lastimosamente, tras horas de investigación y de pruebas con distintas aplicaciones, no encontramos una app que haga esto posible.

Al menos en la Play Store y sin recurrir a métodos avanzados, no existe una app que bloquee el botón de apagado (fuera de la pantalla de bloqueo). Así que, de momento, conténtate con la opción que te ofrece tu móvil Samsung para pedir contraseña al apagar el móvil. Siempre que mantengas tu Samsung bloqueado, la contraseña será necesaria para apagarlo.