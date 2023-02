Antes de lamentar, hay que prevenir. Al momento de una emergencia, es importante que sepas exactamente qué hacer para no cometer errores y evitar males mayores. En ese sentido, tu móvil puede jugar un papel crucial, ya que es capaz de alertar a los demás que estás en una emergencia y proveerle tus datos médicos. Ahora bien, seguramente aún no has añadido tu información médica a tu smartphone Android, por lo que no te salvará en una urgencia.

De ahí la importancia de añadir tus datos médicos a tu móvil Android y saber cómo mostrarlos. A continuación, te enseñaremos a usar todas las funciones de emergencia médica y SOS de Android para que estés prevenido y sepas cómo actuar en caso de una fatalidad.

Antes de empezar, te avisamos que para este tutorial hemos usado un móvil Google Pixel 6 que utiliza una versión de Android pura (sin capas de personalización). Por ello, las opciones que verás a continuación pueden tener un nombre diferente o estar en una ubicación distinta si tienes un smartphone Android con capa de personalización, como los Samsung y Xiaomi. Sin embargo, el procedimiento a seguir en general es el mismo.

Cómo añadir tu información médica a tu móvil Android

Lo primero que debes hacer para preparar tu smartphone ante una emergencia es añadirle tu información médica. Para ello, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre la app Configuración o Ajustes.

o Ajustes. Selecciona Seguridad y emergencia .

. Presiona en Información de emergencia .

. Pulsa en Agregar información .

. A partir de aquí, toca cada uno de los siguientes apartados para añadir tu información médica correspondiente: nombre, dirección, grupo sanguíneo, alergias, medicamentos, donante de órganos y notas médicas.

Asegúrate de consultar con tu médico todos los datos médicos que agregarás a tu smartphone, ya que una información errada puede confundir a los paramédicos al momento de una emergencia y entorpecer su trabajo. Por tu bien, además, procura agregar todos los datos posibles y aprovecha el apartado de «Notas médicas» para incluir cualquier otra información sobre tu salud que creas que deba saber quien te va a socorrer.

Otra información que es necesaria añadir a tu Android en caso de una urgencia médica (o no-médica) son los contactos de emergencia. Básicamente, son los contactos a los que deseas llamar o enviar un mensaje cuando estás en una situación de emergencia. Deben ser personas de suma confianza para ti, como tu hermano/a, padre / madre, médico de cabecera, etc. Como mínimo, deberías añadir 5 contactos de emergencia a tu Android, entre los que deben estar tus familiares o pareja y al menos un especialista médico o de emergencias.

Las personas que te socorran en una emergencia llamarán a esos contactos para poder asistirte mejor. Si no contesta uno, llaman a otro. Por eso es importante agregar a varios contactos de emergencia en Android de esta forma:

Antes de nada, asegúrate de que los números de los contactos a los que quieres acudir en caso de emergencia ya estén añadidos a tu móvil . Si no los has agregado, dirígete a la app de contactos o de llamadas y anota su número de teléfono en el teclado numérico para guardarlos en tu móvil.

. Si no los has agregado, dirígete a la app de contactos o de llamadas y anota su número de teléfono en el teclado numérico para guardarlos en tu móvil. Si ya tienes sus números agregados, ve a Configuración > Seguridad y emergencia > Información de emergencia .

. Presiona en Agregar contacto .

. Elige los contactos a los que quieres llamar o enviar un mensaje en caso de emergencia.

¡Listo! Ahora cuando estés en una emergencia, tu móvil Android podrá dar a los socorristas o paramédicos toda la información necesaria para que puedan ayudarte de manera apropiada.

Cómo mostrar la información médica en tu Android en caso de emergencia

¿No sabes dónde ver la información médica en tu Android? Pues, aunque tengas tu móvil bloqueado con algún tipo de verificación, es posible ver la información médica de dos maneras:

Desde la pantalla de bloqueo : al momento de introducir la contraseña, PIN, huella dactilar o patrón para desbloquear el móvil, puedes pulsar en «Emergencia > Información de emergencia» para ver todos los datos médicos.

: al momento de introducir la contraseña, PIN, huella dactilar o patrón para desbloquear el móvil, puedes pulsar en «Emergencia > Información de emergencia» para ver todos los datos médicos. Desde los ajustes del móvil: solo hay que dirigirse a «Seguridad y emergencia > Información de emergencia».

Si eres paramédico, médico, socorrista, bombero o te dedicas a otro oficio similar que consista en ayudar a personas en peligro, esto es algo que debes saber. De hecho, cualquier persona debería saber cómo mostrar la información médica de un móvil Android, pues nunca sabemos cuando nos encontraremos en una emergencia donde debamos ayudar a otros.

Cómo activar el modo Emergencia SOS en Android y para qué sirve

Muchos no saben que Android tiene un modo de Emergencia SOS que te permite avisar rápidamente a los servicios de emergencia que estás en peligro con solo tocar un botón. Eso sí, antes de enseñarte a activarlo, te diremos cómo configurarlo para que tu Android actúe de forma correcta al activar este modo de emergencia.

Si no has activado este modo antes, te recomendamos configurarlo antes de usarlo: Abre la app de Configuración y ve al apartado de Seguridad y emergencia . Entra en Emergencia SOS . Asegúrate de que la opción Usar emergencia SOS esté activada. En Llamar para obtener ayuda elige el número al que quieras llamar en caso de emergencia. También podrás configurar si quieres enviar un mensaje en específico, compartir tus datos médicos automáticamente con alguien, grabar un vídeo, etc., al momento de activar el modo Emergencia SOS.

Pulsa cinco veces seguidas el botón de encendido de tu móvil para activar el modo Emergencia SOS. Se llamará automáticamente al 911 (o al número de emergencia de tu país) tras una cuenta regresiva, así que no actives este modo si no estás en una emergencia.

¡Eso es todo! Tras saber todo esto y aplicar cada uno de los tutoriales que aquí te hemos enseñado para añadir tu información médica y activar el modo de Emergencia SOS, tu móvil Android estará completamente listo para ayudarte ante una emergencia. Por cierto, quizás ya lo sabes, pero ten presente que Emergencia SOS también está disponible para Wear OS (relojes con sistema operativo de Google) y es hasta más útil que el modo de emergencia del móvil.