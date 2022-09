Después de lo mal que se vio el OnePlus 10T en el test de resistencia más duro de Internet, ha quedado totalmente confirmado que si tienes este móvil debes tener mucho cuidado con él, pues se puede romper relativamente fácil. Una de las maneras más sencillas y económicas de cuidarlo sin tener que preocuparte tanto por su integridad es ponerle una funda. Este accesorio cuesta unos 10 € aproximadamente y puede ahorrarte gastos de más de 100 € en reparaciones.

Así que, no seas insensato y pon una funda a tu OnePlus 10T. ¿Aún no tienes una? No te preocupes, aquí te acompañaremos a conseguir la que mejor se adapte a tu estilo y al nivel de protección que buscas. Vamos allá…

5 fundas para tu OnePlus 10T que lo mantendrán a salvo

En esta selección de las mejores fundas para el OnePlus 10T encontrarás opciones para todos los gustos. Desde fundas de colores con mucho estilo hasta fundas robustas y resistentes para mayor protección. ¡Elige la que más te guste!

Funda transparente SEAHAI para el OnePlus 10T

Si quieres una funda que no oculte el diseño de tu OnePlus 10T, pero que al mismo tiempo le dé algo de color, la funda transparente de SEAHAI te encantará. Si bien permite ver el diseño original del móvil, tiene una transparencia con colores degradados que hace que se vea aún mejor. Además, tiene las esquinas reforzadas para proteger la pantalla de caídas peligrosas, reduciendo el 95 % del daño.

Está hecha con un material TPU resistente y delgado a la vez que brinda una agradable sensación de agarre. Por cierto, no interfiere con la carga inalámbrica ni con los protectores de pantalla. Su precio es de 9,99 €. ¡Nada mal!

Funda tipo cartera Shantime para el OnePlus 10T

¿Te gustan las fundas que no solo protegen tu móvil, sino que además te dejan guardar cosas en él? Entonces échale un ojo a la funda tipo cartera Shantime para el OnePlus 10T. Está fabricada de piel sintética Oxford resistente y duradera con una cubierta interna de TPU suave que protege tu móvil. Viene con 3 espacios para guardar tarjetas y un lugar para llevar el efectivo. Además, tiene un cordón para sujetar el teléfono de forma segura.

Asimismo, cuenta con un soporte magnético para colocar tu móvil de pie sobre una mesa. Puedes conseguir esta funda en los colores negro, rosa, rojo, azul o gris con un precio de 13,70 € en Amazon.

Funda militar de silicona SEAHAI para el OnePlus 10T

En caso de que quieras brindar protección rugerizada a tu OnePlus 10T, la funda militar de silicona SEAHAI es una gran opción. No solo absorbe muy bien los golpes, sino que además tiene unos patrones que hacen que el agarre sea más seguro y placentero. Pero lo más interesante es que posee una bolsa de aire sísmica dentro de las cuatro esquinas para minimizar al máximo los daños por caída.

Dicho sea de paso, no tienes que quitar esta funda al usar la carga inalámbrica, ya que es compatible con esta. Cuesta 9,99 € y la encontrarás en los colores azul oscuro, negro y verde.

Funda resistente FTRONGRT para el OnePlus 10T

La funda de FTRONGRT para el OnePlus 10T combina elegancia y resistencia. Ofrece protección en 360º gracias a su cuerpo robusto fabricado con material TPU. Su acabado es anti-huellas y tiene detalles que refuerzan la protección de la cámara trasera y la pantalla. ¿Cuánto cuesta? Unos 9,99 €. La encontrarás en los colores azul oscuro, negro y rojo.

Funda de cristal BARBARIAN para el OnePlus 10T

Esta funda añade una capa de cristal extra a tu OnePlus 10T que hace que se vea aún más prémium de lo que ya es. El cristal de esta funda es de color degrado (está disponible en 7 variantes de colores diferentes) y brinda una protección completa de 360º antideslizante y anti-arañazos. Por si fuera poco, es económica: vale 10,99 € en Amazon.

Esperamos que estas fundas para el OnePlus 10T hayan sido de tu agrado. Y tú… ¿con cuál te quedas?