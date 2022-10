Los mejores adaptadores para tener Android Auto inalámbrico en tu coche

Los adaptadores de Android Auto inalámbrico se han convertido en la solución a muchos problemas de compatibilidad y conectividad entre coches y teléfonos inteligentes que se conectan de forma física o inalámbrica para hacer uso de dicho sistema.

Si bien Android Auto ha tenido algún problema ocasional no ha sido nada que no se pueda solucionar debido a que el sistema se ha vuelto de gran importancia para muchas personas. Y no es poca cosa porque esta alternativa representa una solución al problema del uso del teléfono mientras se conduce el coche.

Cualquier adaptador de Android Auto inalámbrico es muy fácil de usar dándote un acceso seguro y sencillo a las aplicaciones que requieras en el momento. Desde Google Maps, hasta las llamadas y mensajes que recibas o el reproductor de música. No solo puedes utilizar Android Auto a través de la pantalla, sino mediante comandos de voz.

Los mejores adaptadores inalámbricos para Android Auto

En esta publicación te mostraremos los mejores adaptadores de Android Auto Inalámbrico que pueden conseguirse en España. En caso de que no conozcas mucho al respecto, consulta la página de ayuda de Google en la que tendrás toda la información sobre los coches y teléfonos compatibles.

Adaptador inalámbrico Carlinkit 4.0 para Android Auto

Si eres una persona con varios teléfonos inteligentes el adaptador inalámbrico Carlinkit te vendrá como anillo al dedo. Además de no requerir instalación adicional de algún programa (solo necesitas conectarlo a tu coche y vincular tu teléfono) es compatible con muchas marcas de coches como Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Jeep, Subaru, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Porsche y Volkswagen.

La única marca de coche con la que no tiene compatibilidad es Volvo. Sin embargo, la compatibilidad está asegurada para todos los coches compatibles con Android Auto desde el 2016 al 2022. Además, te ofrece una garantía de un año por solo 148,99 €. Un precio insuperable para todos los beneficios que ofrece.

Adaptador inalámbrico Carlinkit para radio Android Auto

El adaptador inalámbrico Carlinkit está creado especialmente para coches que tengan incorporado una radio estéreo con sistema Android 4.4 o superior, pero no así para aquellos coches con pantalla Android de fábrica.

Funciona con teléfonos Android 11 o superiores. Aunque requiere instalar un programa en el estéreo para que el dispositivo funcione, la misma empresa te lo proporcione para que lo instales con un videotutorial. Si en tu coche tienes una radio estéreo compatible será perfecto para ti, y su precio es sumamente económico (85,99 €).

Adaptador inalámbrico OTTOCAST para Android Auto

Con un valor de 155,99 € ofrece una compatibilidad total con todos los coches con Android Auto desde el 2016 hasta la actualidad. Te ofrece un control aun mayor no solo mediante la pantalla o comandos de voz, sino también del volante para aquellos coches que tengan la opción disponible.

Podrás escuchar música, ver tus mensajes recibidos, realizar llamadas y navegar. A diferencia del anterior adaptador inalámbrico, este no requiere instalación de ningún programa adicional para funcionar. Solo debes conectarlo a tu coche y luego a tu teléfono.

¿Cuál fue tu adaptador inalámbrico para Android Auto favorito? Déjanos tu comentario.