Si estás buscando las mejores fundas para tu ASUS ZenFone 10 aquí las encontrarás, pero en esta ocasión no solo te mostraremos las fundas de mejor calidad para dicho smartphone, sino también unos excelentes protectores de pantalla.

Recuerda que tener una funda para tu smartphone que sea de buena calidad garantiza que tu móvil te durará mucho más al estar protegido de cualquier golpe o caída accidental. Más si a la funda le agregas un protector de pantalla.

Las 5 mejores fundas para tu ASUS ZenFone 10

Respecto a las fundas, no deberías preocuparte por diseños y modelos, porque en ese apartado verás una gran variedad. Por esto, no tenemos la menor duda de que encontrarás una funda del color y del tipo que te gusta.

Primero te mostraremos las mejores fundas para tu ASUS ZenFone 10. Esto se debe a que no todas las fundas que te mostraremos vienen con protector de pantalla. Hay algunas en esta lista que sí lo traen, pero otras no. Sin más preámbulos, las fundas son las siguientes:

Funda ivoler, la funda transparente para tu ASUS ZenFone 10

Comenzamos la lista con la funda ivoler, una funda que puede ser perfecta para ti si te gustan las fundas transparentes. Además de eso, es la más económica de todas las que te mostraremos porque tiene un coste de 6,95 €.

La funda está hecha de policarbonato (PC) y el borde está hecho de poliuretano termoplástico (TPU), por lo que resistirá sin complicaciones cualquier golpe o caída ocasional. También tiene propiedades que evitarán que se torne amarilla con el paso del tiempo.

Funda Topme, una funda para tu ASUS ZenFone 10 que viene en distintos colores

Si tienes más predilección por las fundas coloridas la funda que estás buscando para tu ASUS ZenFone 10 es la funda Topme. La misma viene en los colores rojo, azul y negro y cualquiera de estas presentaciones tiene un valor de 6,99 €.

En cuanto a la protección, esta funda está hecha de silicona y de TPU, lo que la hace resistente a los arañazos, al desgaste, a las caídas y a los golpes. Además, cuenta con bordes alrededor de la pantalla y de los módulos de la cámara para una mayor protección.

Funda GMUJIAO, una funda con bolsillos y que viene con protector de pantalla

Previamente, te mencionamos que no solo te mostraríamos las mejores fundas para tu ASUS ZenFone 10, sino que también te mostraríamos excelentes protectores de pantalla. Pues la Funda GMUJIAO es de las pocas fundas que verás en esta lista que viene con 2 vidrios templados para proteger la pantalla de tu móvil.

Otro aspecto peculiar de esta funda es que, en la parte trasera de la misma viene con un bolsillo para que guardes una tarjeta de crédito o tu DNI. Su precio es de 7,99 € y la puedes conseguir en los colores azul, gris, marrón, negro y rojo.

Funda NUCNOK, otra buena alternativa que viene con vidrio templado

Otra funda que podría llegar a interesarte es la funda NUCNOK. Eso sí, únicamente la conseguirás en el color negro, pero viene con 3 vidrios templados para la pantalla de tu ASUS ZenFone 10. Esta funda y sus protectores de pantalla tienen un valor de 10,99 €.

En lo que a protección se refiere, se trata de una funda capaz de resistir golpes y arañazos, ya que está hecha de TPU flexible y de silicona. También cuenta con biseles alrededor de la cámara y de la pantalla como protección para las mismas.

Funda RanTuo, la funda tipo cartera para tu ASUS ZenFone 10

Por último, pero no menos importante, tenemos la funda RanTuo. Esta funda es una funda tipo cartera que, como todas las fundas de este tipo, incluye bolsillos para que guardes tus tarjetas de crédito, tu DNI o dinero en efectivo. También viene en los colores rojo, negro, marrón y azul.

La tapa delantera se puede usar como base para colocar el móvil de forma horizontal para cuando quieras ver un vídeo o estés en una videollamada. Esta funda será muy duradera debido a que está hecha de cuero sintético y tiene una carcasa interna de TPU de alta calidad. Su valor es de 12,98 €.

¿Y los protectores de pantalla para el ASUS ZenFone 10? No te preocupes que aquí están

Al principio te mencionamos que no solo te mostraríamos las mejores fundas para el ASUS ZenFone 10 y también unos excelentes protectores de pantalla, pero no olvidamos que te mostramos 5 fundas en total y que 2 de ellas incluyen dicho accesorio.

Por eso, en caso de que te hayan gustado las fundas sin protector de pantalla, aquí te mostraremos 3 excelentes protectores que mantendrán la pantalla de tu ASUS ZenFone 10 a salvo de cualquier golpe o arañazo y para que tengas el juego de accesorios completo:

Protector de pantalla KZIOACSH, un protector de pantalla muy completo y resistente

El primero en esta lista es el protector de pantalla KZIOACSH. Este protector tiene un nivel de resistencia 9H (el segundo más resistente de la actualidad) lo que lo hace muy resistente a impactos, arañazos y caídas.

Viene con 3 vidrios templados, es fácil de instalar, también es 100% transparente y no afectará el uso del táctil o causará bajas de lo que veas en la pantalla. Su valor en Amazon es de 9,99 €.

Protector de pantalla Electro-weideworld, una alternativa resistente y de buena calidad

Si el primer protector de pantalla no te ha convencido el protector de pantalla Electro-weideworld quizá lo haga. El mismo no solo tiene una dureza 9H, sino también que es a prueba de huellas digitales y lo bastante resistente como para no desgastarse en un mediano o largo plazo.

Este protector viene con 3 vidrios templados y tiene un coste de 9,98 €. La instalación de los mismos es muy sencilla. Además, también proporciona protección contra el sudor y los residuos de aceite de las huellas dactilares.

Protector de pantalla Yanwom, un protector de pantalla que incluye protectores para la cámara

Hasta ahora, todos los protectores de pantalla que te hemos mostrado vienen con 3 piezas, pero el protector de pantalla Yanwom es la excepción porque solo trae 2 piezas. Hay quien asumiría que es de menor calidad por tener 2 piezas en vez de 3, pero nada más lejos de la realidad.

Las 2 piezas también tienen un nivel de dureza 9H, pero lo que hace especial a este protector de pantalla es que también viene con protectores para los módulos de la cámara. Esto lo hace una excelente opción a tener en cuenta. Además, su precio es muy asequible (9,99 €).

Y tú … ¿cuál fue tu funda favorita y tu protector de pantalla favorito?