El 29 de junio llegó y tal como estaba previsto ASUS presentó su ZenFone 10. El nuevo buque insignia de la compañía taiwanesa sufrió numerosas filtraciones en las últimas semanas, pero ya está aquí para demostrar oficialmente todo lo que tiene para ofrecer.

Esta serie ciertamente vive bajo la sombra de los ASUS ROG Phone, los smartphones gamers por excelencia. Pero la serie ZenFone también tiene sus propias bondades y ASUS lo demuestra una vez más con este nuevo dispositivo. ¿Qué novedades trae consigo el nuevo móvil compacto de la marca? Ya vas a descubrir todas sus características y especificaciones, pero desde ya te adelantamos que el ASUS ZenFone 10 es el verdadero tope de gama compacto que todos sueñan.

Todas las especificaciones del ASUS ZenFone 10

Características ASUS ZenFone 10

Dimensiones y peso 146,5 x 68,1 x 9,4 mm. 172 gramos. Pantalla 5,92″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel Super AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz, 445 ppi, HDR10+, brillo máximo de 1100 nits y Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con gráfica Adreno 740. RAM 8 o 16 GB en formato LPPDR5X. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 4.0. Cámara trasera Doble: Principal de 50 MP con f/1.9 (Sony IMX766), PDAF omnidireccional y gimbal OIS de seis ejes.

con f/1.9 (Sony IMX766), PDAF omnidireccional y gimbal OIS de seis ejes. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 (Omnivision OV13B10) y campo de visión de 120º. Grabación de vídeos en 8K @ 24 fps, 4K @ 60 FPS y Flash LED. Cámara frontal 32 MP con f/2.5 (Ominivision OV32C). Conectividad y extras USB C, WiFi 7 de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS + NavIC, Bluetooth 5.3, NFC, lector de huellas lateral, jack de audio de 3,5 mm, altavoces estéreo HiRes y protección IP68. Batería 4300 mAh con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 13 bajo ZenUI 10. Lee también: Google Pixel 7a: pantalla a 90 Hz, cámara de 64 MP, Tensor G2 y carga inalámbrica

¿No te bastaba una pantalla de 120 Hz en un móvil compacto? El ZenFone 10 se lanza hasta los 144 Hz

Una de las cosas que señalaron varios rumores y que los usuarios temían era que el ZenFone 10 dejase de ser un móvil compacto. Al final esto no sucedió y ASUS nuevamente repitió la fórmula de los ZenFone 8 y ZenFone 9.

El ZenFone 10 sigue siendo un smartphone muy pequeño, de apenas 146,5 x 68,1 mm y un peso ridículo de 172 gramos. El diseño es prácticamente el mismo del ZenFone 9, aunque definitivamente esto no es negativo porque aquel fue sencillo, pero muy bonito. De este también toma la protección IP68, así como un cuerpo fabricado con marcos de aluminio y trasera de plástico.

No obstante, ASUS sabe que es importante diferenciar al ZenFone 10 de la generación anterior y su pantalla es el primer elemento que lo hace. ¿Cómo? Agregando una tasa de refresco máxima de 144 Hz, algo sin precedentes en un móvil tan pequeño y una velocidad que es casi exclusiva de los móviles gamers.

Esto es algo alucinante, aunque tiene un pequeño detalle: normalmente funcionará a 120 Hz en modo dinámico, reservando los 144 Hz solamente para juegos compatibles. ¿Negativo? Para nada, pues realmente no es necesario andar a 144 Hz en todo momento. Aparte, una velocidad mayor implica mayor consumo de batería, un elemento crítico en un smartphone compacto.

Pero ¿y el resto de las especificaciones de pantalla? Son tan buenas como su tasa de refresco, pues hablamos de un panel AMOLED de 5,92 pulgadas con resolución Full HD+, HDR10+ y un brillo pico de 1100 nits.

Los buenos perfumes vienen en frascos pequeños y toda la potencia del Snapdragon 8 Gen 2 también

Durante mucho tiempo los móviles compactos fueron sinónimo de recortes de hardware y potencia para poder contener el calor y consumo de energía. ASUS no fue la primera en romper ese paradigma, pero sí es de las pocas marcas que se mantiene fiel a la idea de lanzar buques insignia compactos.

El ZenFone 10 lleva en su interior el Snapdragon 8 Gen 2, el chip ultrapotente que equipa la mayoría de los móviles insignia de 2023. Eso es un logro enorme, pero ASUS resulta que hay más: el ZenFone 10 se vende con 8 o 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0 de hasta 512 GB, los dos formatos más veloces en el mercado actual.

Con todo esto junto y Android 13 bajo la capa de personalización ZenUI 10, el ASUS ZenFone 10 se anota estas jugosas puntuaciones en los benchmarks:

Geekbench 6 : 2.030 puntos en mononúcleo y 5.689 puntos en multinúcleo.

: 2.030 puntos en mononúcleo y 5.689 puntos en multinúcleo. 3D Mark Wild Life Unlimited (potencia gráfica) : 14.035 puntos.

: 14.035 puntos. AnTuTu 9 : 1.294.157 puntos.

: 1.294.157 puntos. PCMark: 18169 puntos.

¿Qué tan buenas son estas puntuaciones? Vamos a ponerte en contexto rápidamente: la de AnTuTu le valdría para ponerse en el segundo lugar del top 10 mundial de los móviles más potentes. Y en general son mejores puntaciones que las alcanzadas por los Xiaomi 13 Ultra, Honor Magic5 Pro y Samsung Galaxy S23+. Sí, una locura para un móvil tan pequeño.

La cámara principal y batería del ZenFone 10 repiten (no todo podía ser perfecto)

Una de las cosas en la que los rumores fallaron estrepitosamente fue en las cámaras de este móvil. Los últimos apuntaban a una cámara principal de 200 MP y un ultra gran angular de 8 MP, algo que nos hubiese encantado, pero no fue así.

ASUS decidió ir a lo seguro con su nuevo tope de gama, así que le dejó la misma cámara principal del ZenFone 9. Es un sensor Sony IMX766 de 50 MP con PDAF omnidireccional y estabilizador óptico (OIS) con gimbal de seis ejes. ¿Es poca cosa? Para nada, pues el IMX766 ha demostrado su valía en numerosas ocasiones.

Ahora bien, ¿pudo ser mejor? Definitivamente, pues Sony cuenta con mejores sensores de 50 MP actualmente, como el IMX989 usado en los Xiaomi 13 Pro y Vivo X90 Pro. Imaginamos que no lo usaron para evitar disparar el precio más de lo normal, pero hubiese hecho del ZenFone 10 un móvil perfecto.

Con la cámara auxiliar pasa algo similar, ya que hay cambios, pero no sabemos si son mejores o peores. La cámara ultra gran angular sube a 13 MP y su campo de visión aumenta hasta los 120º, lo cual es claramente positivo. No obstante, ASUS abandona el sensor Sony IMX363 para pasarse a un Omnivision OV13B10 que no es malo, pero sí inferior.

Finalmente está el apartado de la batería, donde la capacidad de 4300 mAh repite junto a la carga rápida de 30 W. Eso sí, el ZenFone 10 se anota en su haber compatibilidad con carga inalámbrica de 15 W, un paso adelante que nos parece fenomenal.

Precio y disponibilidad del ASUS ZenFone 10

El nuevo buque insignia de ASUS ya está a la venta en todo el planeta en la web oficial del fabricante. Sin embargo, comenzarán a enviarse a partir de agosto, mismo momento en que estarán disponibles en Amazon y otras tiendas oficialmente.

Podrás comprar el ZenFone 10 en cinco colores diferentes: blanco, negro, azul, rojo y verde. Aparte, se venderá en tres versiones bajo los siguientes precios:

ASUS ZenFone 10 de 8 GB + 128 GB : 829 euros.

: 829 euros. ZenFone 10 de 8 GB + 256 GB : 879 euros.

: 879 euros. ASUS ZenFone 10 de 16 GB + 512 GB: 979 euros.

Son precios bastante buenos para lo bestia que este dispositivo, pero espera un poco porque puedes comprarlo más barato. Hasta el 30 de julio podrás hacerte con el ZenFone 10 de 8 GB + 256 GB por 829 euros (mismo precio del modelo base). Mientras, el ZenFone 10 de 16 GB + 512 GB estará rebajado hasta 879 euros. ¿No te parece una ganga? A nosotros sí, porque este smartphone nos ha encantado.