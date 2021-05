La carga rápida se ha convertido en una característica imprescindible en cualquier teléfono móvil que se precie. Un elemento que nos ahorra mucho tiempo, especialmente en esos momentos en los que te fuiste a dormir y te olvidaste de cargar tu smartphone. Hasta que llegan los problemas y descubres que el cargador de tu móvil solo funciona al mover el cable.

Sí, ese terrible momento en el que te das cuenta de que cuando pones el móvil a cargar con el cable, algo no funciona. ¿Lo peor de todo? Que si mueves el cable, a veces el dispositivo comienza a cargar.

Motivos por los que el teléfono no carga a no ser que muevas el cable

Lo primero que hay que hacer si vives esta situación, es comprobar que no haya suciedad ni en el puerto de carga de nuestro dispositivo ni en el cabezal del cable. Si hace falta puedes usar un palillo para, con cuidado, eliminar todo rastro de suciedad acumulada.

Si no sucede y tu teléfono solo carga al mover el cable, la cosa pinta mal. Más que nada porque, o te falla el conector del teléfono, o el cable tiene algún daño o el cargador no funciona como debería.

Lo primero que debes hacer es buscar la fuente del problema. Para ello pon a cargar tu teléfono con otro cable y cargador. ¿Funciona? Ya sabes que no es problema del móvil. Si sigues teniendo el mismo problema, se avecinan curvas.

Principalmente porque deberás llevar el teléfono al SAT, ya que el puerto de carga tiene algún problema. Olvídate de soluciones caseras buscadas por Internet, personalmente me explotó un HTC M7 por jugar como no debía, así que a no ser que ya no tenga garantía y tú tengas conocimientos en electrónica, mejor lleva el teléfono a reparar.

A no ser que tenga carga inalámbrica, ya que siempre puedes comprar un cargador Qi. Te dejamos un modelo de lo más completo y que ahora puedes conseguir a un precio muy atractivo. Ofrece 10W de potencia por muy poco dinero. ¡Una ganga!

También puede ser un problema del cargador. Un tirón o una mala caída puede haber dañado algún componente interno. En este caso, la mejor opción es comprar un nuevo cargador.

La oferta es muy amplia, pero consideramos que la carga rápida es imprescindible. Aunque tu teléfono actual no cuente con esta tecnología, con total seguridad el próximo dispositivo que compres contará con esta característica. Y viendo el precio de estos cargadores, vale la pena la inversión.

Por un lado tenemos un modelo muy vitaminado y que ofrece una carga rápida de 65W, junto con un puerto USB Tipo C para cargar tu portátil. Un cargador de lo más completo y que cumplirá de sobra con tus expectativas.

Aunque igual quieres un modelo más sencillo. En este caso no te pierdas este cargador con Quick Charge 3.0 y un precio de derribo. ¡No llega a los 10 euros!

¿Y si es el cable el que falla? Pues la solución es la misma: comprar un cable USB Tipo C para el móvil que funcione bien. Y este modelo de la línea Amazon Basics ofrece una relación calidad precio sencillamente imbatible.

Si tu teléfono cuenta con puerto micro USB, no te preocupes, ya que este cable te funcionará perfectamente.

Como habrás podido comprobar, la solución al problema de que el cargador de tu móvil solo funciona al mover el cable es muy simple, por lo que no te costará poder volver a cargar tu teléfono de forma natural y sin complicaciones.