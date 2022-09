El OnePlus 10T es uno de los mejores teléfonos Android del mercado, pero lastimosamente llegó sin una función imprescindible en la gama alta actual: la carga inalámbrica. Así es, el OnePlus 10T de serie no admite la carga sin cables, por lo que solo puedes cargarlo con su cargador de cable. Sin embargo, con los accesorios necesarios puedes añadir la carga inalámbrica a tu OnePlus 10T.

Antes de que sigas leyendo, debes saber que la carga inalámbrica que puedes incorporar a tu OnePlus 10T es muchísimo más lenta que la carga de 150 W que soporta por cable este dispositivo. Así que no esperes velocidades de carga rápidas con esta solución, ya que no es posible de ninguna forma. Y esta limitación dentro de lo que cabe es buena, puesto que un cargador no oficial con mucha potencia es propenso a dañar la batería de tu móvil que uno de baja potencia.

¿Qué accesorios necesitas para añadir la carga inalámbrica a tu OnePlus 10T?

Después de las fundas para tu OnePlus 10T, el siguiente accesorio que querrás para tu móvil será el cargador inalámbrico. No obstante, al no ser compatible de serie con la carga inalámbrica, un cargador inalámbrico por sí solo no te servirá de nada en tu OnePlus 10T. Tienes que acompañarlo con un adaptador o receptor de carga inalámbrica para que funcione. En definitiva, debes comprar estos dos accesorios para añadir la carga inalámbrica a tu OnePlus 10T:

Un receptor de carga inalámbrica .

. Un cargador inalámbrico.

En Amazon podrás encontrar fácilmente estos dos accesorios. Eso sí, te recomendamos elegir productos de marcas fiables. Particularmente, la almohadilla de carga inalámbrica de 15 W de Amazon Basics y el receptor de V BESTLIFE nos parecen las mejores opciones en calidad / precio. Aquí te dejamos sus botones de compra por si te interesan:

Cómo añadir la carga inalámbrica a tu OnePlus 10T

Una vez que tengas los accesorios necesarios para añadir la carga inalámbrica a tu OnePlus 10T, ya puedes incorporarle este sistema de la siguiente manera:

Conecta el receptor de carga inalámbrica al puerto USB-C de tu OnePlus 10T.

de tu OnePlus 10T. Ahora, pega la etiqueta del receptor en parte trasera de tu móvil . Asegúrate de que quede fija y no se mueva.

. Asegúrate de que quede fija y no se mueva. No es necesario, pero si tienes un funda no muy gruesa, puedes colocársela al móvil después de pegarle el receptor para que quede aún mejor.

Finalmente, enchufa la almohadilla de carga inalámbrica a la corriente y pon tu móvil encima de ella (con la pantalla viendo hacia arriba, obviamente, para que el receptor haga contacto con el cargador).

¡Listo! Así tu OnePlus 10T comenzará a cargarse a una velocidad máxima de 15 W, lo cual es bastante lento si ya te acostumbraste a cargarlo con la potencia máxima que soporta de 150 W. Aun así, cuando no tengas prisa, cargar tu OnePlus 10T de esta manera es una buena y cómoda opción.