¿Cansado de los anuncios que aparecen en tu Xiaomi? Aunque MIUI es una de las mejores capas de personalización para Android, los ads que incluye en su interfaz pueden ser bastante molestos. Estos anuncios toman en cuenta tus intereses para hacer las recomendaciones, pero también podrás encontrar unas sugerencias bastante malas.

Desde hace mucho se conocen métodos para desactivar estos anucios, pero en MIUI 11 y 12 las cosas han cambiado un poco. Para evitar que te pierdas, Xiaomi se ha puesto manos a la obra para enseñarte cómo desactivar la publicidad en MIUI.

Así puedes quitar la publicidad de MIUI de un plumazo

Luego de mucho tiempo de espera, por fin es posible desactivar los anuncios que aparecen en MIUI de un solo plumazo. Esto era algo que venía anunciándose desde hace más de un año, pero ahora sabemos que es una realidad.

Xiaomi publicó en su canal de Weibo la forma de desactivar toda la publicidad que aparece en MIUI, pero no dijo eso nada más. También refrescó el método para todas las aplicaciones de sistema, y ambas cosas te las comentaremos más abajo.

Para incomodidad nuestra, el truco que publicó Xiaomi para desactivar los anuncios en MIUI funciona únicamente con XiaoAi, su asistente virtual para China. No obstante, XiaoAi pronto podría llegar a España, así que es bueno dejar el método anotado.

Aparte, que no uses XiaoAi no significa que no puedas acceder manualmente a la opción correspondiente. Te dejamos ambos métodos y utiliza el que esté disponible cuando leas este artículo:

Si tienes un móvil con XiaoAi : activa el asistente de Xiaomi y dile “cierra el sistema de anuncios” para que deje de mostrártelos en MIUI.

: activa el asistente de Xiaomi y dile “cierra el sistema de anuncios” para que deje de mostrártelos en MIUI. Si tu dispositivo no es compatible con Xiao Ai: ve al menú Ajustes > Contraseñas y seguridad > Privacidad > Servicios de publicidad y desactiva las recomendaciones.

Con esto MIUI dejará de mostrarte anuncios en las diferentes ventanas de la capa de personalización. Sin embargo, si deseas desactivar los anuncios en las apps de sistema tendrás que seguir varios pasos adicionales.

Cómo desactivar los anuncios en las apps de sistema de MIUI

Desactivar los anuncios en las apps de sistema de Xiaomi 1 de 5

Para desactivar la publicidad en las aplicaciones de sistema de tu Xiaomi tienes que hacerlo individualmente, algo que puede ser bastante pesado. No obstante, el método para casi todas es idéntico, así que terminarás de hacerlo en poco tiempo. Te dejaremos los ejemplos que publicó Xiaomi, pero también algunos adicionales:

Para desactivar los anuncios en la tienda de Xiaomi : abre la aplicación y ve a Perfil > Ajustes > Recomendaciones y desmarca el botón.

: abre la aplicación y ve a Perfil > Ajustes > Recomendaciones y desmarca el botón. Para quitar la publicidad en la aplicación de calendario : toca el icono de los tres puntos y entra a Ajustes > Plan de experiencia de usuario > Contenido Promocional y desmarca el botón.

: toca el icono de los tres puntos y entra a Ajustes > Plan de experiencia de usuario > Contenido Promocional y desmarca el botón. Para eliminar los anuncios en el navegador de Xiaomi : entra a Perfil > Ajustes > Ajustes avanzados > Mostrar anuncios y desmarca el botón.

: entra a Perfil > Ajustes > Ajustes avanzados > Mostrar anuncios y desmarca el botón. Para desactivar la publicidad en la app de limpieza : ve a Ajustes > Recibir recomendaciones y desmarca.

: ve a Ajustes > Recibir recomendaciones y desmarca. Para quitar los anuncios de la app de seguridad: ve a Ajustes > Recibir recomendaciones y desmarca.

Como ya te comentamos, el proceso es muy parecido para todas las aplicaciones de sistema de MIUI. Generalmente, lo que tienes que hacer es buscar palabras claves como “anuncios”, “recomendaciones”, “promociones” o “publicidad” en los ajustes de cada aplicación. ¿En qué otras apps de Xiaomi aparecen estos anuncios? En Calendario, Música, Vídeo, Temas, Administrador, Búsqueda, Game Center y Descargas.

Ahora te toca poner en práctica lo aprendido, y luego comentarnos abajo qué tal te fue.