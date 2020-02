Las amenazas de seguridad dirigidas a los dispositivos Android no dejan de crecer. Si pasas por alto esto estás poniendo en riesgo tu privacidad, seguridad y finanzas.

En este articulo vamos a explicarte cómo aumentar al máximo la privacidad en tu móvil Android. Te contaremos en detalle cómo hacer varios cambios en algunas aplicaciones.

Cómo puedes aumentar al máximo la privacidad en tu móvil Android

Tienes que tener muy en cuenta que cuando hagas cambios que impliquen enviar menos datos a servicios de Android, es posible que algunas de sus funciones o servicios dejen de funcionar correctamente.

¿Quieres evitar que las aplicaciones rastreen tu ubicación en segundo plano?

Te será muy fácil, solo debes dirigirte a Configuración, haz clic en la opción de Aplicaciones y notificaciones, abre el apartado de Permisos y haz clic en el botón Ubicación o Localización. Allí podrás encontrar una lista de todas las aplicaciones instaladas en tu móvil.

Allí, podrás fijar los límites individualmente, para cada una de las aplicaciones. Si eres de los afortunados usuarios que tienen instalado en su móvil Android 10 puedes establecer los siguientes niveles de permisos:

Permitido todo el tiempo.

Permitido solo mientras está en uso.

Denegado.

En las versiones anteriores de Android, tendrás que elegir entre las siguientes opciones:

Permitir siempre.

Prohibir el acceso a la ubicación.

Debes evaluar cuidadosamente en qué apps confías y verificar lo que realmente obtienes al compartir tu ubicación con una aplicación. Recuerda que estos ajustes pueden variar según tu versión de Android y capa de software.

También puedes inhabilitar los controles de actividad de tu cuenta Google

Para que puedas evitar que Google te siga por toda la web, puedes desactivar los controles de actividad de tu cuenta de Google. En tú móvil puedes ir a Configuración, Google, Administrar cuenta de Google, Administrar tus datos y personalización.

Además, puedes desactivar el historial de YouTube, en este historial Google lleva el registro de todos los vídeos que ves, compartes o buscas a través de esta plataforma.

Una de las cosas más importantes es también inhabilitar la personalización de anuncios. Cuando lo hagas, Google dejará de enviarte anuncios personalizados, en su lugar, te mostrará contenido más genérico y menos relevante.

En Android 10, todas las configuraciones descritas anteriormente, se encuentran ubicadas en el menú de Configuración, Privacidad. Mientras estés allí, asegúrate de desactivar también lo siguiente:

El servicio de Autocompletar de Google.

El uso y el diagnóstico.

Verifica los permisos concedidos a Chrome

Esta opción te permitirá verificar los permisos que has otorgado a cada página web. Elimina todos esos permisos que no te generen confianza y evita que los sitios accedan a tu cámara, ubicación, etc. También podrás decidir cuales permisos deseas conceder o denegar. Esto incluye los permisos que le das al propio navegador de Google. Para hacerlo, accede al menú de Configuración de Chrome e ingresa a Configuración de sitios web y escoge tus permisos.

Considera usar un navegador diferente a Chrome

Google Chrome tiene una gran cantidad de mecanismos de seguimiento. Si te preocupan, es bueno que consideres cambiar a otro navegador que mantenga intacta tu privacidad. Entre las opciones que te recomendamos están:

Firefox (especialmente, la nueva versión).

Firefox Focus.

Estas son las mejores opciones, ya que no dependen tanto de Google.

Desactiva las copias de seguridad

Para desactivar las copias de seguridad en los servidores de Google, debes ir a Configuración, Sistema, Copia de seguridad. Allí, puedes desactivar la copia de seguridad en Google Drive.

Debes tener muy en cuenta que ninguno de tus datos valiosos se restaurará automáticamente desde tu cuenta de Google. Ni tus contactos, ni configuraciones personalizadas. Tendrás que iniciar sesión de nuevo en tus apps favoritas y tus fotos y vídeos no serán respaldados.

Toma nota de las siguientes cosillas, que parecen pequeñas, pero que también suman

Solo debes encender la ubicación cuando lo necesites .

. Debes verificar los permisos que le has dado a tus aplicaciones . Puedes ubicar esta opción en Configuración, Aplicaciones y notificaciones, Avanzado, Administrador de permisos.

. Puedes ubicar esta opción en Configuración, Aplicaciones y notificaciones, Avanzado, Administrador de permisos. Evita usar tu cuenta de Google para iniciar sesión en aplicaciones de terceros.

Por último, pero no menos importante, considera hacer un chequeo de seguridad. Google te guiará a través de los inicios de sesión no usados y aplicaciones de terceros con acceso a tu cuenta y te preguntará si aún las necesitas. Esto ayudará a que tu información no se difunda por ahí.

Con estos consejos podrás volver mucho más seguro y privado tu dispositivo Android. Ahora solo queda que los pongas en marcha. ¡Pregúntanos cualquier duda que tengas!